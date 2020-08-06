دا كوستا يتفوّق على الجميع وينطلق أوّلًا في السباق الثاني في برلين

على عكس المعتاد فإنّ سائقي المجموعة الأولى لم يتضرّروا كثيرًا بدخولهم أوّلًا إلى المسار وتنظيفه في أرجاء مطار تمبلهوف في العاصمة الألمانيّة برلين.

بل كان الأداء ثابتًا تقريبًا بين جميع المجموعات، لكنّ سيباستيان بويمي نجح في تسجيل الزمن الأسرع بتوقيت وقدره 1:06.779 دقيقة ليكون أوّل العابرين إلى مرحلة السوبر بول.

وعبر معه الفائز بالسباق الأوّل أمسٍ الأربعاء أنطونيو فيليكس دا كوستا سائق فريق تيشيتاه.

ونجح أليكس لين سائق ماهيندرا الجديد في تحقيق لفّة غير متوقّعة والقفز إلى المركز الثالث بعد أن كان في المجموعة الأخيرة، وسينضمّ إليه كلٌ من روبن فرينز ونيك دي فريز سائق مرسيدس، بينما كان لوكاس دي غراسي آخر العابرين إلى مرحلة السوبر بول.

وانطلقت المنافسات الحاسمة بدخول السداسيّ تباعًا وبعكس ترتيبهم في مرحلة المجموعات، حيث كان دي غراسي أوّل المتوجّهين إلى المسار، لكنّه فشل في تسجيل زمن تنافسيّ وتقدّم عليه إثر ذلك فرينز ومن ثمّ دي فريز تباعًا.

بدوره نجح لين في التقدّم بـ 0.002 ثانية على دي فريز واحتلّ الصدارة المؤقّتة.

واتّجهت الأنظار إثر ذلك صوب الثنائيّ دا كوستا وبويمي، ونجح الأوّل في تسجيل الزمن الأسرع بفارق بفارقٍ كبير وبلغ أفضل أزمنته 1:06.442 دقيقة.

على الجانب الآخر لم ينجح بويمي في تكرار زمنه من القسم الأوّل واكتفى بالمركز الثاني بفارق 0.417 ثانية.

وسينطلق لين ثالثًا أمام دي فريز وفرينز، بينما سيُكمل دي غراسي الصفّ الثالث.

وسيبدأ أولفير رولاند سباقه من المركز السابع أمام جان إريك فيرن بطل الموسم الماضي وزميل دا كوستا.

أمّا سام بيرد فسيبدأ من المركز التاسع، في الوقت الذي أكمل فيه إدواردو مورتارا ترتيب العشرة الأوائل.

ترتيب شبكة الانطلاق: