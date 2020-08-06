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فورمولا إي / جائزة برلين 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

دا كوستا يتفوّق على الجميع وينطلق أوّلًا في السباق الثاني في برلين

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دا كوستا يتفوّق على الجميع وينطلق أوّلًا في السباق الثاني في برلين
من قبل:
06-08-2020

حقّق أنطونيو فيليكس دا كوستا قطب الانطلاق الأوّل لسباق جائزة برلين الثانية بعد أن تفوّق بفارق مريح على جميع منافسيه على مسار مطار تمبلهوف.

على عكس المعتاد فإنّ سائقي المجموعة الأولى لم يتضرّروا كثيرًا بدخولهم أوّلًا إلى المسار وتنظيفه في أرجاء مطار تمبلهوف في العاصمة الألمانيّة برلين.

بل كان الأداء ثابتًا تقريبًا بين جميع المجموعات، لكنّ سيباستيان بويمي نجح في تسجيل الزمن الأسرع بتوقيت وقدره 1:06.779 دقيقة ليكون أوّل العابرين إلى مرحلة السوبر بول.

وعبر معه الفائز بالسباق الأوّل أمسٍ الأربعاء أنطونيو فيليكس دا كوستا سائق فريق تيشيتاه.

ونجح أليكس لين سائق ماهيندرا الجديد في تحقيق لفّة غير متوقّعة والقفز إلى المركز الثالث بعد أن كان في المجموعة الأخيرة، وسينضمّ إليه كلٌ من روبن فرينز ونيك دي فريز سائق مرسيدس، بينما كان لوكاس دي غراسي آخر العابرين إلى مرحلة السوبر بول.

وانطلقت المنافسات الحاسمة بدخول السداسيّ تباعًا وبعكس ترتيبهم في مرحلة المجموعات، حيث كان دي غراسي أوّل المتوجّهين إلى المسار، لكنّه فشل في تسجيل زمن تنافسيّ وتقدّم عليه إثر ذلك فرينز ومن ثمّ دي فريز تباعًا.

بدوره نجح لين في التقدّم بـ 0.002 ثانية على دي فريز واحتلّ الصدارة المؤقّتة.

واتّجهت الأنظار إثر ذلك صوب الثنائيّ دا كوستا وبويمي، ونجح الأوّل في تسجيل الزمن الأسرع بفارق بفارقٍ كبير وبلغ أفضل أزمنته 1:06.442 دقيقة.

على الجانب الآخر لم ينجح بويمي في تكرار زمنه من القسم الأوّل واكتفى بالمركز الثاني بفارق 0.417 ثانية.

وسينطلق لين ثالثًا أمام دي فريز وفرينز، بينما سيُكمل دي غراسي الصفّ الثالث.

وسيبدأ أولفير رولاند سباقه من المركز السابع أمام جان إريك فيرن بطل الموسم الماضي وزميل دا كوستا.

أمّا سام بيرد فسيبدأ من المركز التاسع، في الوقت الذي أكمل فيه إدواردو مورتارا ترتيب العشرة الأوائل.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق كم/س
1 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:06.442   127.600
2 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:06.859 0.417 126.804
3 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:06.919 0.477 126.690
4 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:06.921 0.479 126.686
5 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:06.974 0.532 126.586
6 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:07.292 0.850 125.988
7 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:07.018 0.576 126.503
8 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:07.035 0.593 126.471
9 2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:07.148 0.706 126.258
10 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:07.218 0.776 126.126
11 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:07.269 0.827 126.031
12 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:07.285 0.843 126.001
13 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:07.292 0.850 125.988
14 64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 1:07.338 0.896 125.902
15 27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 1:07.368 0.926 125.846
16 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:07.451 1.009 125.691
17 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:07.516 1.074 125.570
18 19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 1:07.557 1.115 125.494
19 7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 1:07.581 1.139 125.449
20 18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 1:07.640 1.198 125.340
21 6 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:07.846 1.404 124.959
22 33 Germany دانيال أبت United Kingdom نيو 1:08.005 1.563 124.667
23 51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:08.432 1.990 123.889
24 66 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 1:08.464 2.022 123.831
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السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة برلين 2
الكاتب مروان الوافي

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