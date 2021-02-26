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فورمولا إي / جائزة الدرعيّة / أخبار عاجلة

دا كوستا: فيرن "متعطّشٌ جدًا" بعد ألم الموسم الماضي

قال أنطونيو فيليكس دا كوستا أنّ زميله في فريق دي اس تيشيتاه جون إريك فيرن "متعطّشٌ جدًا" للنجاح على إثر "ألم" هزيمته نحو لقب الفورمولا إي الموسم المنقضي.

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دا كوستا: فيرن "متعطّشٌ جدًا" بعد ألم الموسم الماضي

فاز فيرن بلقبَي الموسم الرابع والخامس ولعب دورًا جوهريًا في تغيير الفريق الصيني نحو قوّة ضاربة في الفورمولا إي وذلك بعد أن كان جزءًا من الفريق منذ أن كان زبونًا لرينو في حقبة الجيل الأوّل.

لكنّ الفرنسي واجه موسمًا صعبًا في 2019-2020 كحاملٍ للقب، واقتصر على تحقيق نصف رصيد نقاط زميله دا كوستا الذي أحرز اللقب ضمن عامه الأوّل مع الفريق.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول معركته مع زميله بالدخول إلى موسم 2021، قال دا كوستا: "فيرن فائز. يُمكنني أن أتفهّم حجم الألم الذي مرّ به العام الماضي. حقّق الانتصارات عامًا تلو الآخر. ومن ثمّ انضممت إلى الفريق وبدأت بتحقيق الانتصارات".

وأكمل: "يُمكنني التعاطف معه بعد ما مرّ به. وجعله ذلك متعطّشًا للغاية. إنّه يُركّز الآن ويُمكنني رؤية رغبته في الثورة بطريقة سليمة وجعله ذلك أكثر قوّة وتعطّشًا".

ثمّ تابع: "سيُهاجمنا جميعًا بأسلوب فيرن الخاص. سنكون هنا للتسابق معه وسنرى من سيفوز في النهاية".

فورمولا إي: دي فريز الأسرع لصالح مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في السعوديّة

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