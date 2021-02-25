دا كوستا عانى من أجل حافز العودة للتدريب بعد فوزه بلقب الفورمولا إي

سجّل سائق "دي اس تيتشيتاه" ثلاثة انتصارات في طريقه لحصد لقب موسم 2019/2020 قبل جولتين من نهايته، وهو أبكر وقت يُحسم فيه لقب الفورمولا إي خلال المواسم الستّة للبطولة.

وقبل لقبه الأخير، لم يفز دا كوستا بأيّة بطولة منذ إحرازه لقب "الفورمولا رينو 2.0 ان إي سي" في 2009 لصالح فريق "موتوبارك".

وخلال الفترة التي تلت ذلك، خسر دا كوستا فرصة مقعد مع تورو روسو في الفورمولا واحد، قبل أن ينتقل للمشاركة في الفورمولا إي مع فريق "أندريتي".

وضمن معرض حديثه قُبيل انطلاق الجولة المزدوجة الافتتاحية لموسم الفورمولا إي في المملكة العربية السعودية، صرّح دا كوستا بأنّه وعقب نجاحه الموسم الماضي، نسي لبعض الوقت واجباته كرياضي بعد خسارة الحافز للاستعداد بدنيًا للموسم الجديد.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان قد اختبر "ركودًا" في الأيام التي تلت فوزه بالبطولة، قال البرتغالي: "ذلك سؤال جيّد، كوني وخلال الأسبوع الذي تلى فوزي بالبطولة، وعندما عدت إلى المنزل، عانيت بالفعل من أجل العودة إلى القيام ببعض التدريبات والذهاب من جديد إلى النادي الرياضي".

وأضاف: "لم يكن لديّ حافز، لم أكن أرغب في فعل ذلك. كنت أتحدث إلى نفسي وأقول «ماذا، تحرز الفوز لمرة واحدة وانتهى الأمر؟». هل سأشعر بأنني ملك العالم ولن يتعيّن عليّ التدرّب بعد ذلك ولا أيّ شيء من هذا القبيل؟".

وشرح دا كوستا أنّه ومنذ ذلك الحين بدأ بالعمل مع طبيب نفسي رياضي للاستعداد للموسم الجديد حيث يهدف إلى الانضمام لزميله جان-إريك فيرن والدفاع عن لقبه وتسجيل بطولته الثانية على التوالي.

فقال: "عملت لبعض الوقت مع مدرب ذهني، وطبيب نفسي رياضي، حيث أنّه من الصحي في الواقع أن تفعل ذلك وتنسى رياضتك وواجباتك كرياضي لبعض الوقت وأن تستمتع بحياتك وانتصاراتك".

واختتم: "بصراحة، عاد الحافز إليّ بشكل طبيعي وعدت إلى الحالة التي أنهيت عليها الموسم".