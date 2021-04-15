تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / دي فريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع بيرد في روما
فورمولا إي / سباق روما الثاني / أخبار

دا كوستا: الكاميرات فوّتت "أفضل تجاوزات" قمت بها في حياتي خلال سباق روما للفورمولا إي

قال فيليكس دا كوستا حامل لقب بطولة الفورمولا إي، أن كاميرات النقل التلفزيوني فوّتت "أفضل تجاوزات" قام بها في حياته خلال سباقي جولة روما.

دا كوستا: الكاميرات فوّتت "أفضل تجاوزات" قمت بها في حياتي خلال سباق روما للفورمولا إي

بعد التأهل بالمركز 18 على شبكة الانطلاق للسباق الأول على متن سيارته "دي.أس تيتشيتا" الجديدة والتي أدخلها الفريق للمرة الأولى في الجولة المزدوجة، نجح دا كوستا بالتقدم ثماني مراكز حتى المركز العاشر، لكنه انسحب في اللفة 20 بسبب انثقاب في الإطار.

وخلال يوم الأحد، وبسبب الظروف الصعبة للتصفيات ضمن المجموعة الأولى، تأهل دا كوستا بالمركز 15 لكنه نجح بتسجيل 6 نقاط مع تحقيقه للمركز السابع.

ولعل أهم تجاوزاته كان على سيباستيان بويمي عند استعمال "وضع الهجوم" قبل أن يتجاوز كذلك سيارة نيسان الأخرى التي يقودها أوليفر رولاند على خط البداية-النهاية مستعملاً دفعة الجمهور "فان بوست".

ووصف دا كوستا ذلك بأنه أفضل تجاوز في حياته، حيث قال لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لديّ كاميرا مثبّتة على سيارتي، لذا على أحد ما استخراج مقطع الفيديو".

أنطونيو فيليكس دا كوستا، دي.أس تيتشيتا

أنطونيو فيليكس دا كوستا، دي.أس تيتشيتا

تصوير: صور موتورسبورت

وأكمل: "بين يومي السبت والأحد، قمتُ بأفضل تجاوزاتٍ في حياتي، بعضها كان خارج الحدود القصوى حقاً. استمتعتُ كثيراً، تقدمت من المراكز الأخيرة في كلا السباقين".

وأردف: "كان انثقاب الإطار أمراً مؤسفاً، لكنني نجحت بتسجيل النقاط في النهاية".

وأشار دا كوستا إلى أن الفريق يعمل بالفعل على عدة نواحٍ في السيارة استعداداً لجولة فالنسيا المزدوجة بين 24-25 أبريل/نيسان.

فقال: "ما زالت هناك عدة أمور كان بوسعنا القيام بها على نحو أفضل لتسهيل عملنا قليلاً مع السيارة".

وأكمل: "ذلك هو الأمر الجيد مع الفريق، فالجميع يمتلك ذهنية منفتحة ونحن مرتاحون فيما يتعلق بالتطويرات".

وأردف: "نحن ندرك بالفعل النواحي التي يتوجب تحسينها للجولة المقبلة. إنها إحدى الجولات التي عاندني فيها الحظ حقاً، كان عليّ بذل الكثير كي أخرج ببعض الإيجابيات".

اقرأ أيضاً:

وعندما سُئِل حيال الفارق الأساسي بين السيارة الحالية وسيارة الموسم الماضي التي هيمن بها على البطولة وأحرز اللقب، أجاب: "إنها أكثر هدوءاً لناحية وحدة الطاقة".

وأكمل: "هناك بعض التحسينات، وكذلك أدوات إضافية تسهّل العمل على الإعدادات وكذلك وحدة الطاقة".

وأردف: "أنا أتوقع أن تناسبنا حلباتٌ معينة أكثر من غيرها. بالتأكيد، إنها خطوة إلى الأمام مقارنة بالموسم الماضي".

واختتم: "الأمر الجيد أننا نعلم امتلاكنا لسيارة تنافسية، إنها سيارة قادرة على تحقيق الانتصارات. والمسألة بحاجة لبعض الوقت للوصول إلى الموقع المطلوب".

المشاركات
التعليقات
دي فريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع بيرد في روما

المقال السابق

دي فريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع بيرد في روما
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الحدث سباق روما الثاني
قائمة السائقين أنطونيو فيليكس دا كوستا
قائمة الفرق تيشيتاه

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

2
فورمولا 1

"فورمولينو": السر وراء قط الحظ في بادوك الفورمولا واحد في إيمولا

3
فورمولا 1

الفورمولا واحد تُضيف ستّ رسومات توضيحية جديدة خلال موسم 2021

41دقيقة
4
فورمولا 1

وولف يشكك في اقتراب بوتاس من اعتزال الفورمولا واحد بعد تطبيق أوامر الفريق

5
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

أحدث الأخبار
دا كوستا: الكاميرات فوّتت "أفضل تجاوزات" قمت بها في حياتي خلال سباق روما للفورمولا إي
فورمولا إي

دا كوستا: الكاميرات فوّتت "أفضل تجاوزات" قمت بها في حياتي خلال سباق روما للفورمولا إي

دي فريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع بيرد في روما
فورمولا إي

دي فريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع بيرد في روما

12-04-2021
فاندورن: الفوز في روما بمثابة "الخلاص" بعد معاناة السباق الأوّل
فورمولا إي

فاندورن: الفوز في روما بمثابة "الخلاص" بعد معاناة السباق الأوّل

11-04-2021
دي غراسي يهاجم حركة بويمي "الغبيّة" في سباق روما الثاني
فورمولا إي

دي غراسي يهاجم حركة بويمي "الغبيّة" في سباق روما الثاني

11-04-2021
مقابلة حصرية مع نيك دي فريز: مرسيدس لن تسيطر على بطولة الفورمولا إي
فورمولا إي

مقابلة حصرية مع نيك دي فريز: مرسيدس لن تسيطر على بطولة الفورمولا إي

11-04-2021
أحدث ملفات الفيديو
سباقات الفورمولا إي في روما 02:08
فورمولا إي
14-04-2021

سباقات الفورمولا إي في روما

جولة روما في الفورمولا إي: فريق بورشه 02:20
فورمولا إي
12-04-2021

جولة روما في الفورمولا إي: فريق بورشه

جاغوار ريسينغ | الجولة الرابعة: أهم مجريات جولة روما 01:01
فورمولا إي
12-04-2021

جاغوار ريسينغ | الجولة الرابعة: أهم مجريات جولة روما

فورمولا إي - الحلقة 6 : فجر جديد 02:45
فورمولا إي
10-04-2021

فورمولا إي - الحلقة 6 : فجر جديد

فورمولا إي - الحلقة الثانية: سباقات المدن 04:28
فورمولا إي
09-04-2021

فورمولا إي - الحلقة الثانية: سباقات المدن

More from
أنطونيو فيليكس دا كوستا
فورمولا إي: السماح لسائقَي "بي أم دبليو" بالمنافسة بينهما بالرغم من حادثتهما في مراكش جائزة مراكش
فورمولا إي / أخبار عاجلة

فورمولا إي: السماح لسائقَي "بي أم دبليو" بالمنافسة بينهما بالرغم من حادثتهما في مراكش

فورمولا إي: روزينكفيست ينطلق أوّلًا في المكسيك في ظلّ معاناة منافسيه جائزة مكسيكو سيتي
فورمولا إي / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: روزينكفيست ينطلق أوّلًا في المكسيك في ظلّ معاناة منافسيه

فورمولا إي: تأكيد مشاركة "بي أم دبليو" بدءاً من الموسم الخامس
فورمولا إي / أخبار عاجلة

فورمولا إي: تأكيد مشاركة "بي أم دبليو" بدءاً من الموسم الخامس

More from
تيشيتاه
دي غراسي: تيكيتاه وجاغوار في "كوكب آخر" جائزة مراكش
فورمولا إي / أخبار عاجلة

دي غراسي: تيكيتاه وجاغوار في "كوكب آخر"

فيرن: "من المنطقي" انضمام هاميلتون ذي الاهتمامات البيئية إلى الفورمولا إي
فورمولا إي / أخبار عاجلة

فيرن: "من المنطقي" انضمام هاميلتون ذي الاهتمامات البيئية إلى الفورمولا إي

سباق موناكو للفورمولا إي: فيرن يصبح أول سائق يحرز الفوز مرتين هذا الموسم جائزة موناكو
فورمولا إي / تقرير السباق

سباق موناكو للفورمولا إي: فيرن يصبح أول سائق يحرز الفوز مرتين هذا الموسم

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

"فورمولينو": السر وراء قط الحظ في بادوك الفورمولا واحد في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فورمولينو": السر وراء قط الحظ في بادوك الفورمولا واحد في إيمولا

الفورمولا واحد تُضيف ستّ رسومات توضيحية جديدة خلال موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تُضيف ستّ رسومات توضيحية جديدة خلال موسم 2021

وولف يشكك في اقتراب بوتاس من اعتزال الفورمولا واحد بعد تطبيق أوامر الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

وولف يشكك في اقتراب بوتاس من اعتزال الفورمولا واحد بعد تطبيق أوامر الفريق

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

مدير الفورمولا واحد التقني يترك منصبه الشهر المقبل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مدير الفورمولا واحد التقني يترك منصبه الشهر المقبل

فيرشتابن: يُمكنني أن أكون "أفضل" مع سيارة قادرة على خوض معركة اللقب
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: يُمكنني أن أكون "أفضل" مع سيارة قادرة على خوض معركة اللقب

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

دا كوستا: الكاميرات فوّتت "أفضل تجاوزات" قمت بها في حياتي خلال سباق روما للفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار

دا كوستا: الكاميرات فوّتت "أفضل تجاوزات" قمت بها في حياتي خلال سباق روما للفورمولا إي

دي فريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع بيرد في روما
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

دي فريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع بيرد في روما

فاندورن: الفوز في روما بمثابة "الخلاص" بعد معاناة السباق الأوّل
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

فاندورن: الفوز في روما بمثابة "الخلاص" بعد معاناة السباق الأوّل

دي غراسي يهاجم حركة بويمي "الغبيّة" في سباق روما الثاني
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

دي غراسي يهاجم حركة بويمي "الغبيّة" في سباق روما الثاني

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.