دا كوستا: الكاميرات فوّتت "أفضل تجاوزات" قمت بها في حياتي خلال سباق روما للفورمولا إي

بعد التأهل بالمركز 18 على شبكة الانطلاق للسباق الأول على متن سيارته "دي.أس تيتشيتا" الجديدة والتي أدخلها الفريق للمرة الأولى في الجولة المزدوجة، نجح دا كوستا بالتقدم ثماني مراكز حتى المركز العاشر، لكنه انسحب في اللفة 20 بسبب انثقاب في الإطار.

وخلال يوم الأحد، وبسبب الظروف الصعبة للتصفيات ضمن المجموعة الأولى، تأهل دا كوستا بالمركز 15 لكنه نجح بتسجيل 6 نقاط مع تحقيقه للمركز السابع.

ولعل أهم تجاوزاته كان على سيباستيان بويمي عند استعمال "وضع الهجوم" قبل أن يتجاوز كذلك سيارة نيسان الأخرى التي يقودها أوليفر رولاند على خط البداية-النهاية مستعملاً دفعة الجمهور "فان بوست".

ووصف دا كوستا ذلك بأنه أفضل تجاوز في حياته، حيث قال لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لديّ كاميرا مثبّتة على سيارتي، لذا على أحد ما استخراج مقطع الفيديو".

أنطونيو فيليكس دا كوستا، دي.أس تيتشيتا تصوير: صور موتورسبورت

وأكمل: "بين يومي السبت والأحد، قمتُ بأفضل تجاوزاتٍ في حياتي، بعضها كان خارج الحدود القصوى حقاً. استمتعتُ كثيراً، تقدمت من المراكز الأخيرة في كلا السباقين".

وأردف: "كان انثقاب الإطار أمراً مؤسفاً، لكنني نجحت بتسجيل النقاط في النهاية".

وأشار دا كوستا إلى أن الفريق يعمل بالفعل على عدة نواحٍ في السيارة استعداداً لجولة فالنسيا المزدوجة بين 24-25 أبريل/نيسان.

فقال: "ما زالت هناك عدة أمور كان بوسعنا القيام بها على نحو أفضل لتسهيل عملنا قليلاً مع السيارة".

وأكمل: "ذلك هو الأمر الجيد مع الفريق، فالجميع يمتلك ذهنية منفتحة ونحن مرتاحون فيما يتعلق بالتطويرات".

وأردف: "نحن ندرك بالفعل النواحي التي يتوجب تحسينها للجولة المقبلة. إنها إحدى الجولات التي عاندني فيها الحظ حقاً، كان عليّ بذل الكثير كي أخرج ببعض الإيجابيات".

وعندما سُئِل حيال الفارق الأساسي بين السيارة الحالية وسيارة الموسم الماضي التي هيمن بها على البطولة وأحرز اللقب، أجاب: "إنها أكثر هدوءاً لناحية وحدة الطاقة".

وأكمل: "هناك بعض التحسينات، وكذلك أدوات إضافية تسهّل العمل على الإعدادات وكذلك وحدة الطاقة".

وأردف: "أنا أتوقع أن تناسبنا حلباتٌ معينة أكثر من غيرها. بالتأكيد، إنها خطوة إلى الأمام مقارنة بالموسم الماضي".

واختتم: "الأمر الجيد أننا نعلم امتلاكنا لسيارة تنافسية، إنها سيارة قادرة على تحقيق الانتصارات. والمسألة بحاجة لبعض الوقت للوصول إلى الموقع المطلوب".