دا كوستا: الفورمولا إي "وضعت سابقة سيّئة" بعدم معاقبة فرينز في برلين

كان دا كوستا يُحاول الإبقاء على فرينز خلفه والتشبّث بالمركز الخامس في اللفّة الأخيرة من سباق برلين الثاني.

لكنّ فرينز كسب عامل السحب خلف دا كوستا بالتوجّه إلى المنعطف السادس وحاول التحرّك إلى يساره لإتمام التجاوز في الوقت الذي كان فيه دا كوستا بصدد التحرّك إلى اليمين، وهو ما أدّى إلى ضرب سائق إنفيجن للقسم الخلفي لسيارة دا كوستا.

وأنقذ دا كوستا الموقف ببراعة وأبقى على سيارته بعيدًا عن الجدار، لكنّه خسر المركز الخامس لصالح فرينز.

وبالرغم من التحقيق في الواقعة، إلّا أنّ المراقبين قرّروا عدم اتّخاذ أيّة تدابير أخرى، ما يعني إبقاء فرينز على مركزه الخامس.

وقال دا كوستا: "أنا محبطٌ، ليس تجاه روبن نفسه، لأنّه كان أوّل من اعتذر مني، لكن لرؤية هذا النوع من الاحتكاكات في وسط الخطّ المستقيم، ودفع أحدهم بشكلٍ جانبي بالكامل ويتمّ قبول ذلك وعدم توجيه أيّة عقوبة".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا وضعنا سابقة سيّئة هنا، أنا محبطٌ من قرار المراقبين اليوم، خاصة عندما كان روبن أوّل من يأتي ويعتذر منّي".

وأردف: "لم أتحرّك أصلًا على الخطّ المستقيم، تمامًا مثلما فعلت في اللفّات الـ 39 الأولى في السباق".

وواصل شرحه بالقول: "لذا لا أفهم ما الذي أخطأت فيه، أو ما الذي كان بوسعي فعله على نحوٍ مختلف. كانت لديه مساحة كافية للتوجّه إليها في حال أراد الإقدام على الهجوم".