دا كوستا: الفورمولا إي ستكون "أضحوكة الأسبوع" بعد مهزلة سباق فالنسيا الأول

شهد سباق فالنسيا الأول جدلًا واسعًا عندما كانت هنالك نافذة من 15 ثانية مع إعادة الانطلاقة التي تلت الفترة الأخيرة من أصل خمس لسيارة الأمان، حيث عبر دا كوستا خط النهاية مع وقت متبقٍ كافٍ لتأسيس نهاية قصيرة من لفّتين.

وقد أخبر فريدريك بيرتراند مدير الفورمولا إي لدى "فيا" وسائل الإعلام بأنّ ذلك "ما صعّب الأمور" على السائقين الآخرين عندما كان لدى داكوستا على الأرجح "خيار" الإبطاء ليترك نهاية من لفة واحدة.

لكنّ الفرق ألقت باللوم على قرار تقليل الطاقة بـ 5 كيلوواط/س الذي تم خلال فترة سيارة الأمان الأخيرة، ومن ثم عدم وجود عدد كافٍ متبقٍ من اللفات لاستعادة الطاقة المفقودة، إذا لم تلقِ الفرق أي لوم على دا كوستا.

وانتقد دا كوستا بشكل لاذع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تبرير "فيا" للفة الأخيرة المثيرة للجدل والتي أبطأت فيها ثلاث سيارات من تسع متأهلة إلى "حد سرعة خط الحظائر" من أجل إكمال السباق.

فيما تم شطب نتيجة خمسة سائقين آخرين إثر تخطيهم حدود الطاقة.

"متأسف، ولكن لا يُمكنني تقبّل هذا (من فيا)" قال دا كوستا.

وأضاف: "إذا ما كنت أبطأت أكثر تحت سيارة الأمان، كم عدد الفرق التي كانت لتحتج عليّ في النهاية؟ وفي حال كنت أبطأت كذلك، فقد كانوا ليقللوا طاقة أكبر. اليوم كان الأمر بيد فيا فقط لتنقذنا جميعًا من ذلك".

كما صرّح دا كوستا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن الفورمولا إي ستكو " أضحوكة هذا الأسبوع" بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد المجشعين الذي تابعوا أول جولة للبطولة على حلبة دائمة، "ريكاردو تورمو".

حيث قال: "كمشجّع لرياضة السيارات، فإن اليوم كان خطوة كبيرة للفورمولا إي كونه شهد أول سباق على حلبة دائمة للبطولة. حيث أثق بأننا جذبنا بذلك بعض المتابعين الجدد، والبعض ممن هم غير مقتنعين بمشاهدتنا ومنحناهم نظرة أقرب".

وأكمل: "لكن تلك ليست الصورة التي أردنا تصديرها. سنكون أضحوكة هذا الأسبوع في اعتقادي. لم يكن يومًا جيّدًا بالنسبة لنا. وأشعر بالأسف تجاه المشجعين".