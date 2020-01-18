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حلبة المكسيك للفورمولا إي ستستخدم المزيد من مسار الفورمولا واحد في 2020

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حلبة المكسيك للفورمولا إي ستستخدم المزيد من مسار الفورمولا واحد في 2020
18-01-2020

تتّجه حلبة مكسيكو سيتي للفورمولا إي إلى استخدام المزيد من مسار الفورمولا واحد على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز بدءًا من حدث الشهر المقبل بحسب ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

تمّ إدراج حدث المكسيك في الـ 15 من فبراير/شباط في روزنامة الموسم الجديد على أنّه "بانتظار المصادقة على الحلبة من قبل فيا".

وكان يُعتقد بأنّ تلك المذكّرة تتعلّق بطول المسار والحاجة لإطالته بعد ازدياد عدد السيارات المشاركة من 22 إلى 24 هذا الموسم نتيجة انضمام بورشه.

كما كان من المفترض أن تشهد حلبة هونغ كونغ تعديلات مشابهة قبل أن يتمّ إلغاء الجولة نتيجة الاضطرابات التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.

وأشارت عدّة مصادر إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى زيادة طول مسار المكسيك للفورمولا إي ليشمل المزيد من أقسام حلبة الجائزة الكبرى للفورمولا واحد.

وستبقى المنعطفات الثلاثة الأولى على حالها، حيث سيُواصل المنعطف اليميني بزاوية قائمة الذي يُوجّه السيارات بعيدًا عن بقيّة الخطّ المستقيم الرئيسي نحو المنعطف الطويل الذي يُشكّل المنعطف الثاني.

لكن عوضًا عن التوجّه نحو المنعطفين الثالث والرابع السابقين، سيكون هناك منعطفٌ ثالثٌ جديد أيسر سيُوجّه السيارات نحو قسمٍ جديد سيربط المسار بحلبة الفورمولا واحد قرب نهاية المقطع الثاني المتموّج.

ويُعتقد بأنّ هذا التغيير سيُؤدّي إلى إضافة أربعة أو خمسة منعطفات جديدة، قبل أن يعود المسار إلى منطقة الاستاد التي ستبقى على حالها لموسم 2020.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ مسار الفورمولا واحد الجديد قد تمّت المصادقة عليه بالكامل من قبل "فيا".

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