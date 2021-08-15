حادثة كبيرة تتسبب برفع العلم الأحمر في السباق الختامي لموسم الفورمولا إي في برلين

وضع إيفانز سيارته في موقع قوي ليقتنص أولى ألقابه منذ الجي بي3 في 2013 عبر التأهّل ثالثًا، في ظل إخفاق معظم منافسيه في التأهّل ضمن العشرة الأوائل.

لكنّ آماله بإحراز اللقب ذهبت أدراج الرياح عندما توقّفت سيارته على شبكة الانطلاق قبل أن يصطدم به مورتارا.

وبينما كان توم بلومكفيست وأندريه لوتيرر من بين من تمكنوا من تفادي الاصطدام بسيارة جاغوار المتوقفة، لم تكن لدى مورتارا المنطلق من المركز الـ 11 رؤية جيّدة حيث ارتطم بقوة بالجانب الخلفي الأيمن لسيارة إيفانز.

وانسحب كلا السائقين على الفور من السباق إثر الأضرار البالغة على سيارتيهما.

وقد دخلت سيارة الأمان مباشرة إثر تناثر الأشلاء على المسار، بينما طُلب من السائقين المرور من خط الحظائر، قبل أن يُرفع العلم الأحمر ويتوقف السباق تمامًا.

وقد علّق إيفانز عقب الحادثة قائلًا: "أنا بخير، شكرًا لكم. أظن أننا واجهنا عطلًا عقب الانطلاقة، حيث يبدو بأن جهاز الإنذار قد توقف. إدو (مورتارا) لم يكن لديه مكان آخر يتوجه إليه، وأشعر بالأسف حياله كذلك".

وأضاف: "الأمر انتهى قبل أن يبدأ. يبدو بأنه ليس مقدّر لنا اللقب هذا العام. أنا أتألم للفريق بأكمله، ولنفسي. لم أواجه مطلقًا تلك المشكلة. سنحلل المسألة لنرى ما حدث".

جديرٌ بالذكر أن صاحب قطب الانطلاق الأول ستوفيل فاندورن هو من سيقود إعادة الانطلاقة على سيارة مرسيدس أمام أوليفر رولاند وأليكسندر سيمز.