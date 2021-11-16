جيوفينازي ينتقل إلى الفورمولا إي بعد خسارته لمقعده مع ألفا روميو في الفورمولا واحد

كشفت ألفا روميو صباح اليوم الثلاثاء عن أنّها ستفكّ ارتباطها بجيوفينازي بعد ثلاثة مواسم كاملة، وسيحلّ تشو بديلًا عنه ضمن إعلانٍ منفصل لحق ذلك.

وانتقد جيوفينازي استبعاده على حسابه على تويتر، قائلًا أنّ الفورمولا واحد "لا ترحم عندما يحكم المال" في إشارة إلى الدعم المالي الكبير الذي يتمتّعه به تشو.

لكن في الساعات القليلة التي تلت الإعلان، ضمن جيوفينازي مقعدًا له في صفوف فريق دراغون بنسكي للفورمولا إي.

وسيُجاور الإيطالي سيرجيو سيتي كامارا الذي مدّد عقده مع الفريق أمسٍ الإثنين بعد أن أثار الإعجاب خلال موسمه الأوّل في البطولة العام الماضي.

وقال جيوفينازي: "حالما تمّ الإعلان عن عدم بقائي في الفورمولا واحد العام المقبل، فقد قرّرت المشاركة في الفورمولا إي. إنّها فئة أتابعها على الدوام، وأنا مسرورٌ بأن أكون جزءًا من فريق دراغون بنسكي في السلسلة الكهربائيّة بالكامل التي اختبرتها بالفعل قبل ثلاثة أعوام".

وأكمل: "أودّ شكر جاي بنسكي الذي أظهر اهتمامًا كبيرًا لضمّي. لا يسعني الانتظار لاختبار السيارة الكهربائيّة الجديدة في فالنسيا نهاية الشهر. ينتظرنا عامٌ مثيرٌ، وسأبذل أقصى ما بوسعي لمساعدة الفريق على النجاح".