جولة الدرعية للفورمولا إي: سيمز يمنح "بي أم دبليو" قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني

سجل سيمز دقيقة و11.476 ثانية متفوقاً على زمنه الشخصي الأسرع خلال يوم الجمعة وبفارق أكثر من ثلاث ثوان.

وتمتع سائق "بي أم دبليو" بأفضلية قاربت أربعة أعشار الثانية أمام لوكاس دي غراسي سائق أودي خلال أول مقطعين، ويضمن بقاءه في قمة أسرع الأزمنة.

ولم يتمكن منافسوه من اللحاق بزمنه، إذ لم ينجح سيباستيان بويمي سائق نيسان بالاقتراب، بينما انزلق دا كوستا مرتين خلال المقطع الثاني ولامس الحائط كذلك لينهي آماله بالمنافسة على قطب الانطلاق الأول.

ويأتي هذا كثالث مرة على التوالي يحرز فيها سيمز قطب الانطلاق الأول في الفورمولا إي.

وسجل دا كوستا الزمن الأسرع خلال القسم الأول للتصفيات، متقدماً من المجموعة الثالثة. بينما تأهل سيمز وجيروم دامبروسيو إلى السوبر بول مع ميتش إيفانز من المجموعات البقية.

وكذلك الأمر مع دي غراسي، بينما مثّل بويمي المجموعة الأخيرة في السوبر بول.

وكان زمن بويمي جيداً كفاية لمنحه المركز الثاني على شبكة الانطلاق متقدماً على دي غراسي وإيفانز، بينما تأهل دا كوستا خلف دامبروسيو.

أما سام بيرد الفائز بالسباق الأول، فتأهل بالمركز السابع.

إدواردو مورتارا كان أفضل سائقي مرسيدس بالمركز الثامن ولم يتمكن من تكرار أدائه الذي ظهر به خلال التصفيات الأولى.

أما ماكسيميليان غونتر زميل سيمز فتأهل تاسعاً، بينما أكمل أندريه لوتيرر سائق بورشه ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى جون-إريك فيرن حامل اللقب تأهل بالمركز الـ 11.

التصفيات الثانية