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فورمولا إي / جائزة الدرعية 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

جولة الدرعية للفورمولا إي: سيمز يمنح "بي أم دبليو" قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني

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جولة الدرعية للفورمولا إي: سيمز يمنح "بي أم دبليو" قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني
23-11-2019

سجل أليكسندر سيمز الزمن الأسرع في تصفيات السباق الثاني لجولة الدرعية للفورمولا إي، مستفيداً من خطأ أنطونيو فيليكس دا كوستا خلال لفة السوبر بول.

سجل سيمز دقيقة و11.476 ثانية متفوقاً على زمنه الشخصي الأسرع خلال يوم الجمعة وبفارق أكثر من ثلاث ثوان.

وتمتع سائق "بي أم دبليو" بأفضلية قاربت أربعة أعشار الثانية أمام لوكاس دي غراسي سائق أودي خلال أول مقطعين، ويضمن بقاءه في قمة أسرع الأزمنة.

ولم يتمكن منافسوه من اللحاق بزمنه، إذ لم ينجح سيباستيان بويمي سائق نيسان بالاقتراب، بينما انزلق دا كوستا مرتين خلال المقطع الثاني ولامس الحائط كذلك لينهي آماله بالمنافسة على قطب الانطلاق الأول.

ويأتي هذا كثالث مرة  على التوالي يحرز فيها سيمز قطب الانطلاق الأول في الفورمولا إي.

وسجل دا كوستا الزمن الأسرع خلال القسم الأول للتصفيات، متقدماً من المجموعة الثالثة. بينما تأهل سيمز وجيروم دامبروسيو إلى السوبر بول مع ميتش إيفانز من المجموعات البقية.

وكذلك الأمر مع دي غراسي، بينما مثّل بويمي المجموعة الأخيرة في السوبر بول.

وكان زمن بويمي جيداً كفاية لمنحه المركز الثاني على شبكة الانطلاق متقدماً على دي غراسي وإيفانز، بينما تأهل دا كوستا خلف دامبروسيو.

أما سام بيرد الفائز بالسباق الأول، فتأهل بالمركز السابع.

إدواردو مورتارا كان أفضل سائقي مرسيدس بالمركز الثامن ولم يتمكن من تكرار أدائه الذي ظهر به خلال التصفيات الأولى.

أما ماكسيميليان غونتر زميل سيمز فتأهل تاسعاً، بينما أكمل أندريه لوتيرر سائق بورشه ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى جون-إريك فيرن حامل اللقب تأهل بالمركز الـ 11.

التصفيات الثانية

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق
1 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 1:11.476  
2 Switzerland سيباستيان بويمي Japan نيسان إي.دامس 1:11.696 0.220
3 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:11.784 0.308
4 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:11.929 0.453
5 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 1:12.093 0.617
6 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:14.134 2.658
7 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:12.007 0.531
8 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:12.008 0.532
9 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:12.051 0.575
10 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:12.153 0.677
11 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:12.327 0.851
12 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:12.422 0.946
13 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:12.454 0.978
14 Germany باسكال فيرلاين India ماهيندرا ريسينغ 1:12.635 1.159
15 Germany دانيال أبت Germany فريق أودي سبورت أبت 1:12.642 1.166
16 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 1:12.656 1.180
17 United Kingdom أوليفر رولاند Japan نيسان إي.دامس 1:12.660 1.184
18 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:12.671 1.195
19 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 1:12.732 1.256
20 New Zealand برندون هارتلي United States دراغون ريسينغ 1:13.182 1.706
21 China ما كينغ هوا United Kingdom نيو 1:13.205 1.729
22 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:13.430 1.954
23 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 1:13.703 2.227
24 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:14.082 2.606
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السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة الدرعية 2
الحدث الفرعي التصفيات
قائمة السائقين ألكسندر سيمز , لوكاس دي غراسي , سيباستيان بويمي
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