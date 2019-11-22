أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي كتالونيا
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / جولة الدرعية / تقرير السباق

جولة الدرعية للفورمولا إي: بيرد يحرز الفوز ومنصة تتويج لبورشه ومرسيدس

المشاركات
التعليقات
جولة الدرعية للفورمولا إي: بيرد يحرز الفوز ومنصة تتويج لبورشه ومرسيدس
22-11-2019

أحرز سام بيرد سائق فيرجن الفوز في سباق الدرعية الافتتاحي لموسم الفورمولا إي في المملكة العربية السعودية، وذلك متقدماً على أندريه لوتيرر سائق بورشه وستوفيل فاندورن سائق مرسيدس اللذين أحرزا منصة التتويج الأولى للمصنّعين الجديدين في البطولة.

استعمل بيرد وضع الهجوم للتقدم من المركز الخامس وحتى الأول محرزاً الفوز التاسع له في مسيرته ضمن الفورمولا إي.

خلال الانطلاقة، حافظ أليكسندر سيمز بسهولة على موقعه في الصدارة أمام ثنائي مرسيدس فاندورن ونيك دي فريز، بينما تقدم بيرد على إدواردو مورتارا سائق فانتوري حتى المركز الرابع.

استعمل بيرد وضع الهجوم للمرة الأولى في اللفة التاسعة قبل أن يتراجع إلى المركز السادس خلف جيروم دامبروسيو سائق ماهيندرا، ومن ثم العودة لتجاوزه.

واستعمل البريطانيّ  وضع الطاقة الإضافي ليتجاوز مورتارا في المنعطف 18 من اللفة 11.

وبعد هجومه الأول، تمكن بيرد من مجاراة سائقي مرسيدس اللذين كانا يلاحقان المتصدر سيمز.

في اللفة 20، استعمل بيرد وضع الهجوم للمرة الثانية وبقي أمام لوتيرر الذي تقدم إلى المركز الرابع من السابع وكان يستعمل بدوره وضع الهجوم.

وبعد اللحاق بالثلاثة الأوائل، استعمل بيرد وضع الطاقة هذا ليتقدم خاطفاً المركز الثالث من دي فريز في اللفة 22.

لكن اللفة التالية هي التي حددت مصير السباق، حين اقترب بيرد من فاندورن الذي استعمل بدوره وضع الهجوم ليحاول تجاوز المتصدر سيمز ما تسبب في احتكاك طفيف بينهما.

تمكن فاندورن من التقدم وخطف الصدارة بينما تجاوز بيرد منافسه سيمز إلى المركز الثاني.

لاحقاً، استعمل سيمز وضع الهجوم ليتراجع خلف لوتيرر والذي تجاوز بدوره دي فريز.

تشبث فاندورن بالمركز الأول حتى اللفة 27، بينما قام بيرد بهجومه في المنعطف 18 ليخطف الصدارة بالرغم من الحادثة التي جمعت دانيال أبت وأنطونيو فيليكس دا كوستا لاحقاً.

في اللفة 30، استعمل فاندورن وضع الهجوم الأخير المتاح له وتراجع خلف لوتيرر، لكن السباق توقف حين ارتطمت سيارة أبت بالحائط بعد حادثته السابقة حيث سيتم التحقيق بها بعد السباق

تمّ استئناف السباق في اللفة 32 بعد أربع دقائق من التوقف، وبقي بيرد في الصدارة أمام لوتيرر بفارق 1.3 ثانية.

أوليفر رولاند سائق نيسان خاض معركته حتى المركز الرابع أمام روبن فرينز زميل بيرد، بينما تراجع سيمز إلى المركز الثامن بعد حادثته مع دي فريز.

المركز السادس كان من نصيب دي فريز في أول سباق له بالبطولة أمام مورتارا.

بينما أكمل دامبروسيو وميتش إيفانز ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام باسكال فيرلاين.

نتيجة السباق

المركز   السائق الفريق التوقيت الفارق الفاصل الانسحاب النقاط
1   United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 46:17.371       26
2   Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 46:18.690 1.319 1.319   18
3   Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 46:19.043 1.672 0.353   15
4   United Kingdom أوليفر رولاند Japan نيسان إي.دامس 46:19.315 1.944 0.272   12
5   Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 46:21.354 3.983 2.039   10
6   Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 46:21.931 4.560 0.577   8
7   Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 46:22.493 5.122 0.562   6
8   United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 46:23.086 5.715 0.593   7
9   Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 46:23.999 6.628 0.913   2
10   New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 46:24.419 7.048 0.420   2
11   Germany باسكال فيرلاين India ماهيندرا ريسينغ 46:24.831 7.460 0.412    
12   Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 46:25.537 8.166 0.706    
13   Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 46:25.775 8.404 0.238    
14   Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 46:26.224 8.853 0.449    
15   United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 46:27.543 10.172 1.319    
16   United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 46:28.943 11.572 1.400    
17   Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 46:32.800 15.429 3.857    
18   Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 46:43.033 25.662 10.233    
19   New Zealand برندون هارتلي United States دراغون ريسينغ 46:59.590 42.219 16.557    
20   China ما كينغ هوا United Kingdom نيو 46:53.945 1 لفة 1 لفة    
  انسحاب Germany دانيال أبت Germany فريق أودي سبورت أبت 37:36.691 5 لفات 4 لفات الانسحاب  
  انسحاب France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 27:34.760 13 لفة 8 لفة الانسحاب  
  انسحاب Switzerland سيباستيان بويمي Japan نيسان إي.دامس 6:59.927 31 لفة 18 لفة الانسحاب  
  dns Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ          
المقال التالي
الدرعية للفورمولا إي: سيمز يتفوق على سائقَي مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول

المقال السابق

الدرعية للفورمولا إي: سيمز يتفوق على سائقَي مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الحدث جولة الدرعية
قائمة السائقين سام بيرد
قائمة الفرق فيرجن ريسينغ

فورمولا إي Next session

جولة الدرعية

جولة الدرعية

٢٢ نوفمبر - ٢٢ نوفمبر

الأكثر شعبية

1
فورمولا إي

الدرعية للفورمولا إي: سيمز يتفوق على سائقَي مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول

2
فورمولا 1

ساينز مستمتع بتواجده مع مكلارين للعام المُقبل بعد النهاية "الغريبة" مع رينو

50د
3
فورمولا إي

جولة الدرعية للفورمولا إي: بيرد يحرز الفوز ومنصة تتويج لبورشه ومرسيدس

4
فورمولا إي

جولة الدرعية في الفورمولا إي: بيرد يتقدم على دا كوستا في التجارب الحرة

5
فورمولا إي

فورمولا إي: بويمي ينطلق من المركز الأوّل للسباق الثاني على التوالي

أحدث ملفات الفيديو

نظرة على الموسم السادس للفورمولا إي 01:20
فورمولا إي

نظرة على الموسم السادس للفورمولا إي

نبذة عن بطولة الفورمولا إي 01:24
فورمولا إي

نبذة عن بطولة الفورمولا إي

من هو المهاجم الأفضل في الفورمولا إي؟ 01:01
فورمولا إي

من هو المهاجم الأفضل في الفورمولا إي؟

من هو السائق الذي يدافع بالشكل الأفضل في الفورمولا إي؟ 00:59
فورمولا إي

من هو السائق الذي يدافع بالشكل الأفضل في الفورمولا إي؟

من هو السائق الذي يلبس بالشكل الأجمل في الفورمولا إي؟ 00:59
فورمولا إي

من هو السائق الذي يلبس بالشكل الأجمل في الفورمولا إي؟

أحدث الأخبار

جولة الدرعية للفورمولا إي: بيرد يحرز الفوز ومنصة تتويج لبورشه ومرسيدس
FE

جولة الدرعية للفورمولا إي: بيرد يحرز الفوز ومنصة تتويج لبورشه ومرسيدس

الدرعية للفورمولا إي: سيمز يتفوق على سائقَي مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول
FE

الدرعية للفورمولا إي: سيمز يتفوق على سائقَي مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول

جولة الدرعية في الفورمولا إي: بيرد يتقدم على دا كوستا في التجارب الحرة
FE

جولة الدرعية في الفورمولا إي: بيرد يتقدم على دا كوستا في التجارب الحرة

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي
FE

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي

بورشه تتوقّع بداية "صعبة" لها في الفورمولا إي في الرياض
FE

بورشه تتوقّع بداية "صعبة" لها في الفورمولا إي في الرياض

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.