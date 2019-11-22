جولة الدرعية للفورمولا إي: بيرد يحرز الفوز ومنصة تتويج لبورشه ومرسيدس

استعمل بيرد وضع الهجوم للتقدم من المركز الخامس وحتى الأول محرزاً الفوز التاسع له في مسيرته ضمن الفورمولا إي.

خلال الانطلاقة، حافظ أليكسندر سيمز بسهولة على موقعه في الصدارة أمام ثنائي مرسيدس فاندورن ونيك دي فريز، بينما تقدم بيرد على إدواردو مورتارا سائق فانتوري حتى المركز الرابع.

استعمل بيرد وضع الهجوم للمرة الأولى في اللفة التاسعة قبل أن يتراجع إلى المركز السادس خلف جيروم دامبروسيو سائق ماهيندرا، ومن ثم العودة لتجاوزه.

واستعمل البريطانيّ وضع الطاقة الإضافي ليتجاوز مورتارا في المنعطف 18 من اللفة 11.

وبعد هجومه الأول، تمكن بيرد من مجاراة سائقي مرسيدس اللذين كانا يلاحقان المتصدر سيمز.

في اللفة 20، استعمل بيرد وضع الهجوم للمرة الثانية وبقي أمام لوتيرر الذي تقدم إلى المركز الرابع من السابع وكان يستعمل بدوره وضع الهجوم.

وبعد اللحاق بالثلاثة الأوائل، استعمل بيرد وضع الطاقة هذا ليتقدم خاطفاً المركز الثالث من دي فريز في اللفة 22.

لكن اللفة التالية هي التي حددت مصير السباق، حين اقترب بيرد من فاندورن الذي استعمل بدوره وضع الهجوم ليحاول تجاوز المتصدر سيمز ما تسبب في احتكاك طفيف بينهما.

تمكن فاندورن من التقدم وخطف الصدارة بينما تجاوز بيرد منافسه سيمز إلى المركز الثاني.

لاحقاً، استعمل سيمز وضع الهجوم ليتراجع خلف لوتيرر والذي تجاوز بدوره دي فريز.

تشبث فاندورن بالمركز الأول حتى اللفة 27، بينما قام بيرد بهجومه في المنعطف 18 ليخطف الصدارة بالرغم من الحادثة التي جمعت دانيال أبت وأنطونيو فيليكس دا كوستا لاحقاً.

في اللفة 30، استعمل فاندورن وضع الهجوم الأخير المتاح له وتراجع خلف لوتيرر، لكن السباق توقف حين ارتطمت سيارة أبت بالحائط بعد حادثته السابقة حيث سيتم التحقيق بها بعد السباق

تمّ استئناف السباق في اللفة 32 بعد أربع دقائق من التوقف، وبقي بيرد في الصدارة أمام لوتيرر بفارق 1.3 ثانية.

أوليفر رولاند سائق نيسان خاض معركته حتى المركز الرابع أمام روبن فرينز زميل بيرد، بينما تراجع سيمز إلى المركز الثامن بعد حادثته مع دي فريز.

المركز السادس كان من نصيب دي فريز في أول سباق له بالبطولة أمام مورتارا.

بينما أكمل دامبروسيو وميتش إيفانز ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام باسكال فيرلاين.

نتيجة السباق