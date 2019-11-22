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فورمولا إي / جولة الدرعية / تقرير التجارب

جولة الدرعية في الفورمولا إي: بيرد يتقدم على دا كوستا في التجارب الحرة

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جولة الدرعية في الفورمولا إي: بيرد يتقدم على دا كوستا في التجارب الحرة
22-11-2019

سجل سام بيرد سائق "فيرجن ريسينغ" أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة لجولة الدرعية الافتتاحية للموسم الحالي في الفورمولا إي، بينما عانى السائقون مع سطح الحلبة الجديد قليل التماسك.

تواجد الرمال على سطح الحلبة الجديد في الدرعية كان يعني انخفاض التماسك بشكل ملحوظ، الأمر الذي تفاقم مع درجات الحرارة المنخفضة بداية اليوم الجمعة.

في التجارب الحرة الأولى والتي تصدرها روبن فرينز زميل بيرد بزمن قدره دقيقة و16.137 ثانية، تعرض ما كينغ هوا سائق نيو إلى حادثة خلال لفة الخروج، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر.

لاحقاً تسبب برندون هارتلي سائق دراغون برفع العلم الأحمر الثاني عندما خسر السيطرة على القسم الخلفي لسيارته في المنعطف الرابع.

قبيل التجارب الحرة الثانية، تمّ تعديل المنعطف الرابع بعض الشيء ما كان يعني أن أول لفتين تمّتا تحت الأعلام الصفراء.

وخلال القسم الأول تصدر أنطونيو فيليكس دا كوستا، بيرد، أوليفر رولاند وستوفيل فاندورن، مع لفات أبطأ من التجارب الحرة الأولى.

لكن وبعد منتصف الحصة، سجل بيرد دقيقة و16.033 ثانية، قبل أن يردّ فرينز مع دقيقة و15.824 ثانية.

وبقي ذلك أسرع زمن حتى المراحل الختامية للحصة حين بدأت الأزمنة بالتهاوي سريعاً.

رولاند وزميله سيباستيان بويمي خطفا المركز الأول قبل أن ينجح إدواردو مورتارا في ذلك مع رفع العلم المرقط.

لكن كان بيرد ما يزال ضمن لفته السريعة حيث عاد بشكل مفاجئ إلى الصدارة مع دقيقة و14.353 ثانية ليكون السائق الوحيد الذي كسر حاجز الدقيقة و15 ثانية في تلك الحصة.

وذلك ما وضعه بفارق 0.949 ثانية أمام أقرب ملاحقيه دا كوستا الذي نجح بتقليص ذلك إلى 0.794 ثانية.

المركز الثالث كان من نصيب مورتارا أمام بويمي ورولاند، بينما احتل دانيال أبت سائق أودي وجيروم دامبروسيو سائق ماهيندرا المركزين السادس والسابع على التوالي أمام فرينز.

بينما أكمل أندريه لوتيرر سائق بورشه وباسكال فيرلاين ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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