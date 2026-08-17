صرّح جايك دينيس بتصريحات قوية للغاية على حسم لقب الفورمولا إي لموسم 2025-26 في لندن، معتبرًا أن الطريقة التي فاز بها باسكال فيرلاين ببطولة العالم "محرجة".

وانضم سائق بورشه إلى جان-إيريك فيرن باعتبارهما السائقين الوحيدين اللذين أحرزا لقب الفورمولا إي مرتين، بعد ختام الموسم الأكثر جنونًا في لندن، حيث كانت أوامر الفرق محورًا للحديث طوال المنافسة.

بدأ الأمر يوم السبت عندما تراجع نيكو مولر في المواجهة التأهيلية الأخيرة ليمنح مركز الانطلاق الأول لزميله في الفريق فيرلاين، الذي سيطر بعد ذلك على السباق الأول من مركز الانطلاق الأول.

وكان ذلك يرجع جزئيًا إلى قيام مولر بإعاقة منافس اللقب ميتش إيفانز، ما سمح لفيرلاين بتجاوز سائق جاغوار ودينيس معًا والتقدم إلى صدارة البطولة قبل سباق الأحد.

لكن السباق الثاني كان أكثر دراماتيكية، بعدما اتبع زميل إيفانز في الفريق أنطونيو فيليكس دا كوستا استراتيجية مشابهة لتلك التي اتبعها مولر مع فيرلاين، الذي كان حتى ذلك الحين يتجه بسهولة نحو لقبه الثاني.

وأدى ذلك إلى تراجع السائق الألماني خارج مراكز النقاط في المراحل المتأخرة، ما منح دينيس اللقب مؤقتًا، قبل أن تتلاشى آماله فجأة بعد اصطدامه بفيرلاين في اللفة 31.

وجاء ذلك بعد اندفاع يائس من سائق بورشه عند المنعطف 16، حيث اصطدم أثناء ذلك بمؤخرة سيارة جويل إريكسون، ما تسبب في دوران سيارة إنفيجن وإعاقة كل من دينيس وفيرلاين.

وأدى ذلك إلى خروج السائقين معًا من مراكز النقاط، ومع إنهاء إيفانز السباق في المركز الرابع، بعدما كان بحاجة إلى الفوز لحسم اللقب، أصبح فيرلاين بطل العالم للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام.

وقال دينيس: "كل ما فعلناه اليوم، نفذناه بشكل مثالي. وضعنا أنفسنا في موقف يسمح لنا بحسم اللقب، وكنا متقدمين في مرحلة من المراحل إلى أن لم نعد كذلك. لذلك، نعم، أعتقد أننا فعلنا كل شيء بشكل صحيح".

وأكمل: "لقد أخرجني من السباق بشكل مباشر، الأمر بهذه البساطة. أعتقد أن ما رأيناه اليوم من باسكال وبورشه أمر محرج".

وأردف: "أن نكون في ذلك الموقف للتغلب على باسكال، وأن نكون متقدمين بوضوح، ثم يقوم هو بصدم سيارتي مباشرة نحو الجدار، فهذا أمر مفاجئ للغاية".

وتابع: "لكن في النهاية، إذا كانوا يريدون الفوز بهذه الطريقة، فيمكنهم ذلك. هذه هي اللعبة، وهذا ما يحدث عندما تكون متأخرًا قبل السباق الأخير".

واسترسل: "يمكنهم إخراجك من السباق مباشرة، وفي النهاية إذا حصلوا على عقوبة، فلن يغير ذلك شيئًا لأنني أكون قد اصطدمت بالجدار. هذا ما حدث".

جايك دينيس، أندريتي فورمولا إي الصورة من قبل: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

وكان فيرلاين قد توقع بالفعل يوم الجمعة أن تلعب أوامر الفرق دورًا كبيرًا في الصراع على اللقب، مع محاولة زملاء الفريق "التلاعب" بالنتائج من خلال مناورات قذرة ضد المنافسين.

وقد ثبتت صحة توقعاته في النهاية، وقال دينيس لموقعنا "موتورسبورت.كوم:" "أصبح السائقون عدائيين جدًا".

وأكمل: "لا يوجد شيء يمكن للفورمولا إي أن تفعله حيال ذلك، وأعتقد أن هذا سيحدث في معظم الرياضات عندما تكون المخاطر كبيرة إلى هذا الحد وتحتاج إلى أن تسير الأمور في صالحك".

وأردف: "في النهاية، كانت جاغوار بحاجة إلى إخراج بورشه من مراكز النقاط، وكنت بحاجة إلى التغلب على باسكال. كان ذلك سيحدث، لكنه أوقف ذلك".

وأضاف: "كان الطرفان مذنبين اليوم بالتلاعب بالسباقات. أما أنا، فكنت في الجانب البريء من الأمر، وكنت أحاول فقط التغلب على باسكال ولم أفعل أي شيء".

واختتم: "كنا سنفعل ذلك، ثم تم إخراجنا من السباق. هو ببساطة لم ينعطف إلى اليسار في منعطف يتجه إلى اليسار، لذلك كان من الحتمي أن ينتهي بي الأمر في الجدار".