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السابق / مرسيدس: سنحسم القرار بشأن قوانين الجيل الثالث من سيارات الفورمولا إي "خلال الأسابيع القادمة"
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جاغوار أحدث المصنعين الملتزمين بحقبة الجيل الثالث في الفورمولا إي

باتت جاغوار أحدث مصنّع يلتزم بحقبة قوانين الجيل الثالث المُقبلة في الفورمولا إي في 2022/2023، لكنّها ستؤجّل إصدار التأكيد العلني لخططها المستقبلية.

جاغوار أحدث المصنعين الملتزمين بحقبة الجيل الثالث في الفورمولا إي

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ جاغوار قد التزمت بحقبة سيارات الفورمولا إي ذات طاقة الـ 470 حصان والأخف بـ 120 كلغ، كما شاركت في اجتماع السادس من أبريل/نيسان الجاري لمجموعة العمل التقنية من أجل الوصول لبيانات "فيا" من المزودين المركزيين لحقبة الجيل الثالث، سبارك ريسينغ تكنولوجي، ويليامز للهندسة المتقدمة وهانكوك.

وتأتي تلك الخطوة عقبة خطة "إعادة التخيّل" التي سيوفّر فيها كامل خط إنتاج جاغوار وشركتها الشقيقة لاند روفر من سيارات الطرقات متغيّرًا كهربائيًا بحلول 2025.

مع ذلك، آثر المصنّع تأجيل إصدار التزامه العلني بالمستقبل طويل الأمد للفورمولا إي - مع استمرار قوانين الجيل الثالث حتى موسم 2025/2026 - حتى يتم الإنتهاء من خطة رياضة السيارات الأوسع للشركة.

وتعقيبًا على ذلك صرّح مدير فريق جاغوار في الفورمولا إي جايمس برايسلي لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "ما يُمكنني تأكيده هة أنّنا وقعنا التسجيل في حقبة قوانين الجيل الثالث. أتممنا ذلك بالفعل".

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وأضاف: "وقعنا وثيقة التسجيل وسنواصل عمليات التطوير لدينا. منحتنا فيا خطًا زمنيًا للتسجيل، لكنّ الإعلان عن خططنا المستقبلية في رياضة السيارات سيشكّل الجزء التالي من استراتيجية إعادة التخيل لدينا. لذلك ليس لدينا شيء إضافي نصرّح به في الوقت الحالي. وقعنا وثيقة التسجيل، وسنواصل التطوير لحقبة الجيل الثالث".

جديرٌ بالذكر أنّ جاغوار باتت الآن سادس مصنّع يوقّع على دور القوانين الجديدة، وذلك بعد ماهيندرا، دي اس، نيسان وبورشه. فيما توشك دراغون بينسكي أوتوسبورت كذلك على تأمين مواصلة مشاركتها في البطولة.

في المقابل، أعلنت مرسيدس الأسبوع الماضي تأجيل تسجيلها في حقبة الجيل الثالث بينما تنتظر توضيحًا بشأن "تفاصيل هامة مرتبطة بهيكل السلسلة".

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