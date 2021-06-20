جائزة بويبلا: دي فريز يتصدّر التجارب الحرّة أمام فيرن

انتزع دي فريز، الذي يحتلّ المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، الصدارة للمرّة الأولى مع بقاء 15 دقيقة قبل أن يتبادلها عدّة مرّات.

إذ مع تحسّن مستويات التماسك اليوم الأحد، فإنّ لفّة أخرى أخيرة بوضع الطاقة الكاملة سمحت لدي فريز بتسجيل الزمن الأسرع في كامل عطلة نهاية الأسبوع والبالغ 1:22.492 دقيقة.

وأكمل بذلك الحصّة متفوّقًا بـ 0.141 ثانية على فيرن الذي انسحب من سباق الأحد بعد حادث مع أليكسندر سيمز، في حين ذهب المركز الثالث إلى أوليفر رولاند بفارق 0.237 ثانية.

وحلّ نيك كاسيدي سائق فيرج رابعًا بعد حادثه في السباق الأوّل بالأمس، لكنّه تقدّم على ميتش إيفانز حلّ خامسًا بالرغم من حادثه عند المنعطف السابع.

وذهب المركز السادس إلى إدواردو مورتارا الذي تفوّق على زميله في فانتوري ريسينغ نورمان ناتو بفارق 0.05 ثانية.

أمّا ماكسيميليان غونتر فقد تواجد في المركز الثامن لصالح بي ام دبليو أندريتي أمام رينيه راست وصيف سباق السبت، بينما أكمل أندريه لوتيرر ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل اكتفى الفائز بالأمس لوكاس دي غراسي بالمركز الـ 20.

نتيجة الحصّة: