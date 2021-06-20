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جائزة بويبلا: دي فريز يتصدّر التجارب الحرّة أمام فيرن

تواجد نيك دي فريز في صدارة ترتيب الأزمنة مع نهاية التجارب الحرّة لجائزة بويبلا الثانية للفورمولا إي، وذلك بعد تفوّقه على جون-إريك فيرن سائق دي اس تيشيتاه.

جائزة بويبلا: دي فريز يتصدّر التجارب الحرّة أمام فيرن

انتزع دي فريز، الذي يحتلّ المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، الصدارة للمرّة الأولى مع بقاء 15 دقيقة قبل أن يتبادلها عدّة مرّات.

إذ مع تحسّن مستويات التماسك اليوم الأحد، فإنّ لفّة أخرى أخيرة بوضع الطاقة الكاملة سمحت لدي فريز بتسجيل الزمن الأسرع في كامل عطلة نهاية الأسبوع والبالغ 1:22.492 دقيقة.

وأكمل بذلك الحصّة متفوّقًا بـ 0.141 ثانية على فيرن الذي انسحب من سباق الأحد بعد حادث مع أليكسندر سيمز، في حين ذهب المركز الثالث إلى أوليفر رولاند بفارق 0.237 ثانية.

وحلّ نيك كاسيدي سائق فيرج رابعًا بعد حادثه في السباق الأوّل بالأمس، لكنّه تقدّم على ميتش إيفانز حلّ خامسًا بالرغم من حادثه عند المنعطف السابع.

وذهب المركز السادس إلى إدواردو مورتارا الذي تفوّق على زميله في فانتوري ريسينغ نورمان ناتو بفارق 0.05 ثانية.

أمّا ماكسيميليان غونتر فقد تواجد في المركز الثامن لصالح بي ام دبليو أندريتي أمام رينيه راست وصيف سباق السبت، بينما أكمل أندريه لوتيرر ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل اكتفى الفائز بالأمس لوكاس دي غراسي بالمركز الـ 20.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 22 1:21.492     131.644
2 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 19 1:21.633 0.141 0.141 131.417
3 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 20 1:21.870 0.378 0.237 131.037
4 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 16 1:21.964 0.472 0.094 130.886
5 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 18 1:22.008 0.516 0.044 130.816
6 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 19 1:22.077 0.585 0.069 130.706
7 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 19 1:22.127 0.635 0.050 130.626
8 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 21 1:22.147 0.655 0.020 130.595
9 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 19 1:22.186 0.694 0.039 130.533
10 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 22 1:22.255 0.763 0.069 130.423
11 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 19 1:22.336 0.844 0.081 130.295
12 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 21 1:22.426 0.934 0.090 130.153
13 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 20 1:22.523 1.031 0.097 130.000
14 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 24 1:22.547 1.055 0.024 129.962
15 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 24 1:22.568 1.076 0.021 129.929
16 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 17 1:22.611 1.119 0.043 129.861
17 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 21 1:22.678 1.186 0.067 129.756
18 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 24 1:22.689 1.197 0.011 129.739
19 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 20 1:22.899 1.407 0.210 129.410
20 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 19 1:22.963 1.471 0.064 129.310
21 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 21 1:23.079 1.587 0.116 129.130
22 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 20 1:23.271 1.779 0.192 128.832
23 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 20 1:23.826 2.334 0.555 127.979
24 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 20 1:24.501 3.009 0.675 126.957
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