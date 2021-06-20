جائزة بويبلا: دي فريز يتصدّر التجارب الحرّة أمام فيرن
تواجد نيك دي فريز في صدارة ترتيب الأزمنة مع نهاية التجارب الحرّة لجائزة بويبلا الثانية للفورمولا إي، وذلك بعد تفوّقه على جون-إريك فيرن سائق دي اس تيشيتاه.
انتزع دي فريز، الذي يحتلّ المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، الصدارة للمرّة الأولى مع بقاء 15 دقيقة قبل أن يتبادلها عدّة مرّات.
إذ مع تحسّن مستويات التماسك اليوم الأحد، فإنّ لفّة أخرى أخيرة بوضع الطاقة الكاملة سمحت لدي فريز بتسجيل الزمن الأسرع في كامل عطلة نهاية الأسبوع والبالغ 1:22.492 دقيقة.
وأكمل بذلك الحصّة متفوّقًا بـ 0.141 ثانية على فيرن الذي انسحب من سباق الأحد بعد حادث مع أليكسندر سيمز، في حين ذهب المركز الثالث إلى أوليفر رولاند بفارق 0.237 ثانية.
وحلّ نيك كاسيدي سائق فيرج رابعًا بعد حادثه في السباق الأوّل بالأمس، لكنّه تقدّم على ميتش إيفانز حلّ خامسًا بالرغم من حادثه عند المنعطف السابع.
وذهب المركز السادس إلى إدواردو مورتارا الذي تفوّق على زميله في فانتوري ريسينغ نورمان ناتو بفارق 0.05 ثانية.
أمّا ماكسيميليان غونتر فقد تواجد في المركز الثامن لصالح بي ام دبليو أندريتي أمام رينيه راست وصيف سباق السبت، بينما أكمل أندريه لوتيرر ترتيب العشرة الأوائل.
في المقابل اكتفى الفائز بالأمس لوكاس دي غراسي بالمركز الـ 20.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|22
|1:21.492
|131.644
|2
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|19
|1:21.633
|0.141
|0.141
|131.417
|3
|22
|أوليفر رولاند
|دامس
|20
|1:21.870
|0.378
|0.237
|131.037
|4
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|16
|1:21.964
|0.472
|0.094
|130.886
|5
|20
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|18
|1:22.008
|0.516
|0.044
|130.816
|6
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|19
|1:22.077
|0.585
|0.069
|130.706
|7
|71
|نورمان ناتو
|فانتوري
|19
|1:22.127
|0.635
|0.050
|130.626
|8
|28
|ماكسيميليان غونتر
|أندريتي أوتوسبورت
|21
|1:22.147
|0.655
|0.020
|130.595
|9
|33
|رينيه راست
|فريق أودي سبورت أبت
|19
|1:22.186
|0.694
|0.039
|130.533
|10
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|22
|1:22.255
|0.763
|0.069
|130.423
|11
|29
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|19
|1:22.336
|0.844
|0.081
|130.295
|12
|88
|توم بلومكفيست
|نيو
|21
|1:22.426
|0.934
|0.090
|130.153
|13
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|20
|1:22.523
|1.031
|0.097
|130.000
|14
|99
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|24
|1:22.547
|1.055
|0.024
|129.962
|15
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|24
|1:22.568
|1.076
|0.021
|129.929
|16
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|17
|1:22.611
|1.119
|0.043
|129.861
|17
|6
|جويل إريكسون
|دراغون ريسينغ
|21
|1:22.678
|1.186
|0.067
|129.756
|18
|94
|أليكس لين
|ماهيندرا ريسينغ
|24
|1:22.689
|1.197
|0.011
|129.739
|19
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|20
|1:22.899
|1.407
|0.210
|129.410
|20
|11
|لوكاس دي غراسي
|فريق أودي سبورت أبت
|19
|1:22.963
|1.471
|0.064
|129.310
|21
|8
|أوليفر تورفي
|نيو
|21
|1:23.079
|1.587
|0.116
|129.130
|22
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|20
|1:23.271
|1.779
|0.192
|128.832
|23
|7
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|20
|1:23.826
|2.334
|0.555
|127.979
|24
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|20
|1:24.501
|3.009
|0.675
|126.957