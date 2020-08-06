جائزة برلين: دا كوستا يُحقّق فوزًا سهلًا في السباق الثاني ويُعزّز صدارته

سمح تفعيلان متأخّران لوضع الهجوم بـ 235 كيلو واط لسائق تيشيتاه بإدارة سباقه ببراعة والفوز بفارق أكثر من 3 ثوانٍ عن سيباستيان بويمي سائق نيسان إي.دامس.

وبالتطرّق إلى الانطلاقة فقد حظي نيك دي فريز على انطلاقة قويّة وأقدم على تجاوز أليكس لين سائق ماهيندرا عند المنعطف الأوّل، وهو ما أجبر بويمي بدوره على الدفاع عن مركزه الثاني.

وسمح ذلك لدا كوستا بالابتعاد في الأمام وتعزيز صدارته إلى 0.8 ثانية بنهاية اللفّة الأولى، لكنّ الفارق بينهما بقي ثابتًا عند فلك الثانية.

وبحلول اللفّة التاسعة فقد أقدم بويمي على التفعيل الأوّل لوضع الهجوم لكنّه خسر تلك الفرصة بعد اعتماد الأعلام الصفراء على كامل المسار من أجل إبعاد الجناح الأمامي لسيارة بي ام دبليو الخاصة بغونتر.

بدوره خسر سام بيرد جزءًا من الهيكل الخارجيّ لسيارته على الخطّ المستقيم الرئيسيّ ما أدّى إلى اعتماد الأعلام الصفراء مجدّدًا وتبدّدت بذلك فترة وضع الهجوم الخاصة ببويمي.

واستؤنف السباق لاحقًا، وأقدم دا كوستا على التفعيل الأوّل لوضع الهجوم، قبل أن يجمع الفترة الثانية بتفعيل نظام "فانبوست" كذلك ما سمح له بعبور خطّ النهاية بفارق 3.09 ثانية عن بويمي محقّقًا فوزه الثاني على التوالي.

وحلّ دي غراسي ثالثًا لصالح آودي بعد أن صدّ هجمات فرينز سائق فيرجن.

أمّا ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس فقد قدّم سباقًا قويًا وتعافى من المركز الـ 13 وتوّجه بتجاوزٍ مزدوجٍ على كلٍ من بيرد وأوليفر رولاند من الجهة الخارجيّة للمنعطف السادس.

ووتفوّق إدواردو مورتارا على أندريه لوتيرر سائق بورشه الفائز بالسباق الافتتاحيّ من الموسم، بينما أكمل جان-إريك فيرن ترتيب العشرة الأوائل في ظلّ تواصل معاناة بطل الموسمَين الماضيين بالمقارنة مع زميله دا كوستا.

نتيجة السباق: