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فورمولا إي / جائزة برلين 2 / تقرير السباق

جائزة برلين: دا كوستا يُحقّق فوزًا سهلًا في السباق الثاني ويُعزّز صدارته

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جائزة برلين: دا كوستا يُحقّق فوزًا سهلًا في السباق الثاني ويُعزّز صدارته
من قبل:
06-08-2020

لم يُواجه أنطونيو فيليكس دا كوستا أيّ عناء في طريقه لتحقيق الفوز الثاني ضمن سلسلة سباقات جائزة برلين للفورمولا إي ليُعزّز بذلك صدارته للترتيب العام لبطولة السائقين.

سمح تفعيلان متأخّران لوضع الهجوم بـ 235 كيلو واط لسائق تيشيتاه بإدارة سباقه ببراعة والفوز بفارق أكثر من 3 ثوانٍ عن سيباستيان بويمي سائق نيسان إي.دامس.

وبالتطرّق إلى الانطلاقة فقد حظي نيك دي فريز على انطلاقة قويّة وأقدم على تجاوز أليكس لين سائق ماهيندرا عند المنعطف الأوّل، وهو ما أجبر بويمي بدوره على الدفاع عن مركزه الثاني.

وسمح ذلك لدا كوستا بالابتعاد في الأمام وتعزيز صدارته إلى 0.8 ثانية بنهاية اللفّة الأولى، لكنّ الفارق بينهما بقي ثابتًا عند فلك الثانية.

وبحلول اللفّة التاسعة فقد أقدم بويمي على التفعيل الأوّل لوضع الهجوم لكنّه خسر تلك الفرصة بعد اعتماد الأعلام الصفراء على كامل المسار من أجل إبعاد الجناح الأمامي لسيارة بي ام دبليو الخاصة بغونتر.

بدوره خسر سام بيرد جزءًا من الهيكل الخارجيّ لسيارته على الخطّ المستقيم الرئيسيّ ما أدّى إلى اعتماد الأعلام الصفراء مجدّدًا وتبدّدت بذلك فترة وضع الهجوم الخاصة ببويمي.

واستؤنف السباق لاحقًا، وأقدم دا كوستا على التفعيل الأوّل لوضع الهجوم، قبل أن يجمع الفترة الثانية بتفعيل نظام "فانبوست" كذلك ما سمح له بعبور خطّ النهاية بفارق 3.09 ثانية عن بويمي محقّقًا فوزه الثاني على التوالي.

وحلّ دي غراسي ثالثًا لصالح آودي بعد أن صدّ هجمات فرينز سائق فيرجن.

أمّا ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس فقد قدّم سباقًا قويًا وتعافى من المركز الـ 13 وتوّجه بتجاوزٍ مزدوجٍ على كلٍ من بيرد وأوليفر رولاند من الجهة الخارجيّة للمنعطف السادس.

ووتفوّق إدواردو مورتارا على أندريه لوتيرر سائق بورشه الفائز بالسباق الافتتاحيّ من الموسم، بينما أكمل جان-إريك فيرن ترتيب العشرة الأوائل في ظلّ تواصل معاناة بطل الموسمَين الماضيين بالمقارنة مع زميله دا كوستا.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 38 46:19.412    
2   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 38 46:22.502 3.090 3.090
3   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 38 46:27.708 8.296 5.206
4   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 38 46:28.651 9.239 0.943
5   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 38 46:29.107 9.695 0.456
6   2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 38 46:29.493 10.081 0.386
7   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 38 46:33.309 13.897 3.816
8   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 38 46:35.779 16.367 2.470
9   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 38 46:36.305 16.893 0.526
10   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 38 46:40.331 20.919 4.026
11   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 38 46:40.700 21.288 0.369
12   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 38 46:41.569 22.157 0.869
13   66 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 38 46:42.043 22.631 0.474
14   7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 38 46:42.991 23.579 0.948
15   64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 38 46:43.399 23.987 0.408
16   18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 38 46:45.793 26.381 2.394
17   33 Germany دانيال أبت United Kingdom نيو 38 46:54.836 35.424 9.043
18   6 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 38 46:55.139 35.727 0.303
19   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 38 46:55.768 36.356 0.629
20   27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 38 47:01.807 42.395 6.039
21   51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 38 47:12.240 52.828 10.433
  انسحب 19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 38 47:40.653 1:21.241 28.413
  انسحب 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 27 35:41.125 11 Laps 11 Laps
  انسحب 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 15 18:20.254 23 Laps 12 Laps
دا كوستا يتفوّق على الجميع وينطلق أوّلًا في السباق الثاني في برلين

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السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة برلين 2
الكاتب مروان الوافي

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