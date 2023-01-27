السابق / الدرعيّة تستعدّ لاستضافة جائزة الفورمولا إي 2023 التالي / فورمولا إي: بويمي يُحدث المفاجأة ويُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في الدرعيّة
فورمولا إي / جائزة الدرعية 1 تقرير التجارب

تيكتوم يُسيطر على مجريات التجارب الحرّة الأولى في الدرعيّة

قدّم دان تيكتوم وتيرة مثيرة خلال التجارب الحرّة الثانية من جائزة الدرعيّة للفورمولا إي في المملكة العربيّة السعوديّة ليتفوّق بفارقٍ مريحٍ على بقيّة منافسيه.

تيكتوم يُسيطر على مجريات التجارب الحرّة الأولى في الدرعيّة

انطلقت مجريات التجارب الحرّة الثانية على حلبة الدرعيّة المثيرة، ولم يُضع السائقون الكثير من الوقت وسرعان ما شرعوا في الضغط.

وتقدّم إدواردو مورتارا إلى الصدارة في البداية مُسجّلًا 1:11.7 دقيقة، قبل أن يتقدّم عليه ميتش إيفانز لاحقًا بحوالي عُشرٍ من الثانية.

وتعرّض نيكو مولر لضربة قويّة لضربة قويّة على الجدار الجانبي للمنعطف الـ 15 ما أضرّ بنظام التعليق الخلفي الأيسر على سيارته واضطرّه لإيقاف سيارته في منطقة خروجٍ آمن بجانب المسار.

وتتالى تبادل السائقين للصدارة في الدقائق التالية مع تحسّنٍ واضحٍ في الأزمنة ليقفز دان تيكتوم إلى المركز الأوّل مُسجّلًا 1:10.386 دقيقة مع تبقي 9 دقائق على نهاية الحصّة.

وعاد البريطاني الشاب لتحسين زمنه بعد ذلك بوقتٍ قصيرٍ مُسجّلًا 1:10.099 دقيقة ويرفع أفضليّته بشكلٍ كبير أمام بقيّة منافسيه في تلك المرحلة.

وفي حين تمكّن بعض منافسيه من الاقتراب منه في الدقائق الختاميّة، فإنّ أقرب ملاحقيه كان سيباستيان بويمي على بُعد عُشرين من الثانية.

وذهب المركز الثالث إلى ميتش إيفانز الذي أكمل الحصّة بفارق 0.348 ثانية عن تيكتوم.

أمّا حامل اللقب ستوفيل فاندورن فقد حلّ رابعًا لصالح فريق دي.اس بنسكي، وتقدّم على سام بيرد وباسكال فيرلاين الذي ألغى محاولته الأخيرة بسبب بعض الأعلام الصفراء.

وتواجد سيرجيو سيتي كامارا سابعًا أمام رينيه راست سائق مكلارين، أمّا الفائز بالجولة الافتتاحيّة جايك دينيس فقد ضيّع الكثير من الوقت في المقطعين الثاني والثالث ولم يُحسّن زمنه وانتهى به المطاف تاسعًا أمام مواطنه جايك هيوز سائق مكلارين الآخر.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 22 1:10.099     128.081
2 16 Switzerland سيباستيان بويمي United Kingdom فيرجن ريسينغ 20 1:10.302 0.203 0.203 127.711
3 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 21 1:10.447 0.348 0.145 127.449
4 1 Belgium ستوفيل فاندورن United States دراغون ريسينغ 19 1:10.529 0.430 0.082 127.300
5 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 19 1:10.597 0.498 0.068 127.178
6 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 21 1:10.752 0.653 0.155 126.899
7 3 Brazil سيرجيو كامارا United Kingdom نيو 21 1:10.758 0.659 0.006 126.888
8 58 Germany رينيه راست United Kingdom مكلارين 21 1:10.771 0.672 0.013 126.865
9 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 18 1:10.777 0.678 0.006 126.854
10 5 United Kingdom جايك هيوز United Kingdom مكلارين 21 1:10.777 0.678 0.000 126.854
11 48 Switzerland إدواردو مورتارا مازيراتي 15 1:10.792 0.693 0.015 126.827
12 8 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 20 1:10.858 0.759 0.066 126.709
13 36 Germany أندريه لوتيرر United States أندريتي أوتوسبورت 21 1:10.865 0.766 0.007 126.697
14 25 France جون إيريك فيرن United States دراغون ريسينغ 18 1:10.871 0.772 0.006 126.686
15 17 France نورمان ناتو Japan نيسان إي.دامس 18 1:10.881 0.782 0.010 126.668
16 7 Germany ماكسيميليان غونتر مازيراتي 17 1:10.897 0.798 0.016 126.640
17 11 Brazil لوكاس دي غراسي India ماهيندرا ريسينغ 21 1:10.902 0.803 0.005 126.631
18 23 France ساشا فينيستراز Japan نيسان إي.دامس 20 1:10.990 0.891 0.088 126.474
19 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا Germany فريق بورشه 22 1:11.046 0.947 0.056 126.374
20 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 21 1:11.075 0.976 0.029 126.322
21 4 South Africa كلفن فان دير لينده Germany فريق أودي سبورت أبت 19 1:11.693 1.594 0.618 125.233
22 51 Switzerland نيكو مولر Germany فريق أودي سبورت أبت 4 1:12.670 2.571 0.977 123.550
المشاركات
التعليقات

الدرعيّة تستعدّ لاستضافة جائزة الفورمولا إي 2023

فورمولا إي: بويمي يُحدث المفاجأة ويُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في الدرعيّة

أحدث الأخبار

فورمولا إي: بويمي يُحدث المفاجأة ويُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في الدرعيّة

فورمولا إي: بويمي يُحدث المفاجأة ويُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في الدرعيّة

فورمولا إي

فورمولا إي: بويمي يُحدث المفاجأة ويُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في الدرعيّة فورمولا إي: بويمي يُحدث المفاجأة ويُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في الدرعيّة

تيكتوم يُسيطر على مجريات التجارب الحرّة الأولى في الدرعيّة

تيكتوم يُسيطر على مجريات التجارب الحرّة الأولى في الدرعيّة

فورمولا إي

تيكتوم يُسيطر على مجريات التجارب الحرّة الأولى في الدرعيّة تيكتوم يُسيطر على مجريات التجارب الحرّة الأولى في الدرعيّة

لا يوجد سائق مفضّل في فيراري لكن فاسور "مستعد لاتخاذ القرار"

لا يوجد سائق مفضّل في فيراري لكن فاسور "مستعد لاتخاذ القرار"

فورمولا 1

لا يوجد سائق مفضّل في فيراري لكن فاسور "مستعد لاتخاذ القرار" لا يوجد سائق مفضّل في فيراري لكن فاسور "مستعد لاتخاذ القرار"

كوبتسا يفقد موقعه في الفورمولا واحد مع انتقال أورلن إلى ألفا تاوري

كوبتسا يفقد موقعه في الفورمولا واحد مع انتقال أورلن إلى ألفا تاوري

فورمولا 1

كوبتسا يفقد موقعه في الفورمولا واحد مع انتقال أورلن إلى ألفا تاوري كوبتسا يفقد موقعه في الفورمولا واحد مع انتقال أورلن إلى ألفا تاوري

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.