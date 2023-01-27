تيكتوم يُسيطر على مجريات التجارب الحرّة الأولى في الدرعيّة
قدّم دان تيكتوم وتيرة مثيرة خلال التجارب الحرّة الثانية من جائزة الدرعيّة للفورمولا إي في المملكة العربيّة السعوديّة ليتفوّق بفارقٍ مريحٍ على بقيّة منافسيه.
انطلقت مجريات التجارب الحرّة الثانية على حلبة الدرعيّة المثيرة، ولم يُضع السائقون الكثير من الوقت وسرعان ما شرعوا في الضغط.
وتقدّم إدواردو مورتارا إلى الصدارة في البداية مُسجّلًا 1:11.7 دقيقة، قبل أن يتقدّم عليه ميتش إيفانز لاحقًا بحوالي عُشرٍ من الثانية.
وتعرّض نيكو مولر لضربة قويّة لضربة قويّة على الجدار الجانبي للمنعطف الـ 15 ما أضرّ بنظام التعليق الخلفي الأيسر على سيارته واضطرّه لإيقاف سيارته في منطقة خروجٍ آمن بجانب المسار.
وتتالى تبادل السائقين للصدارة في الدقائق التالية مع تحسّنٍ واضحٍ في الأزمنة ليقفز دان تيكتوم إلى المركز الأوّل مُسجّلًا 1:10.386 دقيقة مع تبقي 9 دقائق على نهاية الحصّة.
وعاد البريطاني الشاب لتحسين زمنه بعد ذلك بوقتٍ قصيرٍ مُسجّلًا 1:10.099 دقيقة ويرفع أفضليّته بشكلٍ كبير أمام بقيّة منافسيه في تلك المرحلة.
وفي حين تمكّن بعض منافسيه من الاقتراب منه في الدقائق الختاميّة، فإنّ أقرب ملاحقيه كان سيباستيان بويمي على بُعد عُشرين من الثانية.
وذهب المركز الثالث إلى ميتش إيفانز الذي أكمل الحصّة بفارق 0.348 ثانية عن تيكتوم.
أمّا حامل اللقب ستوفيل فاندورن فقد حلّ رابعًا لصالح فريق دي.اس بنسكي، وتقدّم على سام بيرد وباسكال فيرلاين الذي ألغى محاولته الأخيرة بسبب بعض الأعلام الصفراء.
وتواجد سيرجيو سيتي كامارا سابعًا أمام رينيه راست سائق مكلارين، أمّا الفائز بالجولة الافتتاحيّة جايك دينيس فقد ضيّع الكثير من الوقت في المقطعين الثاني والثالث ولم يُحسّن زمنه وانتهى به المطاف تاسعًا أمام مواطنه جايك هيوز سائق مكلارين الآخر.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|33
|دان تيكتوم
|نيو
|22
|1:10.099
|128.081
|2
|16
|سيباستيان بويمي
|فيرجن ريسينغ
|20
|1:10.302
|0.203
|0.203
|127.711
|3
|9
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|21
|1:10.447
|0.348
|0.145
|127.449
|4
|1
|ستوفيل فاندورن
|دراغون ريسينغ
|19
|1:10.529
|0.430
|0.082
|127.300
|5
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|19
|1:10.597
|0.498
|0.068
|127.178
|6
|94
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|21
|1:10.752
|0.653
|0.155
|126.899
|7
|3
|سيرجيو كامارا
|نيو
|21
|1:10.758
|0.659
|0.006
|126.888
|8
|58
|رينيه راست
|مكلارين
|21
|1:10.771
|0.672
|0.013
|126.865
|9
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|18
|1:10.777
|0.678
|0.006
|126.854
|10
|5
|جايك هيوز
|مكلارين
|21
|1:10.777
|0.678
|0.000
|126.854
|11
|48
|إدواردو مورتارا
|مازيراتي
|15
|1:10.792
|0.693
|0.015
|126.827
|12
|8
|أوليفر رولاند
|ماهيندرا ريسينغ
|20
|1:10.858
|0.759
|0.066
|126.709
|13
|36
|أندريه لوتيرر
|أندريتي أوتوسبورت
|21
|1:10.865
|0.766
|0.007
|126.697
|14
|25
|جون إيريك فيرن
|دراغون ريسينغ
|18
|1:10.871
|0.772
|0.006
|126.686
|15
|17
|نورمان ناتو
|نيسان إي.دامس
|18
|1:10.881
|0.782
|0.010
|126.668
|16
|7
|ماكسيميليان غونتر
|مازيراتي
|17
|1:10.897
|0.798
|0.016
|126.640
|17
|11
|لوكاس دي غراسي
|ماهيندرا ريسينغ
|21
|1:10.902
|0.803
|0.005
|126.631
|18
|23
|ساشا فينيستراز
|نيسان إي.دامس
|20
|1:10.990
|0.891
|0.088
|126.474
|19
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|فريق بورشه
|22
|1:11.046
|0.947
|0.056
|126.374
|20
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|21
|1:11.075
|0.976
|0.029
|126.322
|21
|4
|كلفن فان دير لينده
|فريق أودي سبورت أبت
|19
|1:11.693
|1.594
|0.618
|125.233
|22
|51
|نيكو مولر
|فريق أودي سبورت أبت
|4
|1:12.670
|2.571
|0.977
|123.550
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