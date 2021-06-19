تقديم: الفورمولا إي تتجه إلى المكسيك للجولتين الثامنة والتاسعة

تابعوا معنا في هذا التقديم جميع ما تودون معرفته عن البطولة الكهربائية قبل انطلاق جولتي المكسيك، الثامنة والتاسعة، بين يومي 19 و20 يونيو/حزيران.

تتجه فرق البطولة الـ 12 مع 24 سائقاً إلى حلبة أوتودروم ميغيل على حدود مدينة بويبلا، وذلك لتحدٍ جديد ومعارك جديدة.

ستة فائزين مختلفين خلال سبع جولات حتى الآن في إحدى أكثر المعارك اشتعالاً على لقب الفورمولا إي حتى اليوم، وضمن بطولة مشهورة بمنافساتها الجنونية.

فقط 16 نقطة، أي أقل مما يحصل عليه الفائز بسباق، تفصل متصدر الترتيب العام روبن فرينز سائق إنفيجن فيرجن، وجان إريك فيرن الفائز باللقب مرتين سائق "دي.أس تيتشيتا"، بالمركز السابع.

كما أن هناك سبع نقاط فقط تفصل بين فريق مرسيدس في صدارة ترتيب الفرق وبين حامل اللقب فريق "دي.أس تيتشيتا" بالمركز الثالث، خلف جاغوار.

كما أن مركز إنفيجن فيرجن الرابع ليس بعيداً كذلك، خاصة مع أداء فرينز القوي مؤخراً إضافة إلى زميله نيك كاسيدي، اللذين أحرزا فوزين خلال السباقات الثلاثة الأخيرة.

وهناك الكثير على المحكّ فيما يتعلق بمنافسة بطولة الفرق!

ميتش إيفانز، جاغوار تصوير: صور موتورسبورت

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فرينز يمتلك الأفضلية حتى الآن في الموسم الحالي، حيث أحرز المركز الثاني ضمن سباق الدرعية، بينما قدم أداءً قوياً للغاية في موناكو مؤخراً.

خلفه تماماً يقبع نيك دي فريز سائق مرسيدس الذي كان يتصدر الركب مع التوجه إلى الجولة السابعة في موناكو، بعد فوز في فالنسيا وفوزٍ مذهل في جولة الدرعية الافتتاحية.

لكن انسحابه من موناكو، كان يعني أن الهولندي بات ثانياً بفارق خمس نقاط فقط عن غريمه.

ميتش إيفانز سائق جاغوار يحتل المركز الثالث، ويرغب بتكرار فوزه على الأراضي المكسيكية بعد أن حقق المركز الأول في سباق المكسيك الموسم الماضي.

أما أنطونيو فيليكس دا كوستا حامل اللقب سائق "دي.أس تيتشيتا" فيتجه إلى بويبلا بالمركز الرابع مباشرة بعد فوزه في موناكو، حيث نجح البرتغالي بتصدر السباق من إيفانز في اللفة الأخيرة ليحرز الفوز.

حلبة أوتودرومو ميغيل في بويبلا

الحلبة تعتبر جديدة في الفورمولا إي، بطول 2.98 كيلومتراً مع 15 منعطفاً، وتقع ضمن سهل في ظل بركان بوبوكاتيبيتل، على ارتفاع 2.175 متراً فوق مستوى سطح البحر.

وقد عملت البطولة مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لأقلمة المسار بما يتناسب مع سيارات الفورمولا إي، مع الاحتفاظ قدر الإمكان بخصائصها كحلبة سباقات اعتيادية.

سيرجيو سيتي كامارا، دراغون بينسكي تصوير: صور موتورسبورت

عودة الجمهور

يتطلع سائقو البطولة إلى عودة الجمهور الشغوف على المدرجات، حيث يرى فيرن أنه من الرائع عودة المتابعين "الشغوفين" بالرياضة إلى الحلبات.

حيث قال الفرنسي: "أحب المكسيك، وآمل أن نحظى بالمتعة نفسها التي كنا نشهدها في السنوات الماضية. الجمهور المكسيكي شغوف وخاصّ للغاية".

من جهته قال نيك دي فريز: "لقد افتقدنا تواجد الجمهور بكل صراحة. نحتاج إلى تواجدهم لتحسين الجو العام؛ إنهم جزء أساسيّ من جودة العرض. وجميع الرياضات بحاجة إلى جمهور، وأنا أتطلع قدماً إلى رؤيتهم مجدداً".