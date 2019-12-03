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ترقية الفورمولا إي إلى مرتبة بطولة للعالم في الموسم المقبل

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ترقية الفورمولا إي إلى مرتبة بطولة للعالم في الموسم المقبل
03-12-2019

ستُصبح الفورمولا إي رسميًا بطولة للعالم تحت مظلّة الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" بدءًا من موسم 2020-2021.

ستنضمّ بطولة السيارات الكهربائيّة إلى الفورمولا واحد وبطولة العالم للتحمّل وبطولة العالم للراليات والرالي كروس تحت مظلّة الهيئة الحاكمة.

وأوفت الفورمولا إي بالشروط اللازمة للحصول على تلك المرتبة، وهي تواجد أربعة مصنّعي سيارات والتسابق على ثلاثة قارات، منذ الموسم الثاني، لكنّ التأخير كان متعلّقًا على الأرجح بالرسوم العالية المرتبطة بانضمام الفرق.

وصوّت أعضاء المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع لـ "فيا" في اجتماعهم الأخير لصالح الخطوة، حيث أتمّ أليخاندرو عجاج مؤسس البطولة ورئيسها وجان تود رئيس "فيا" الاتّفاق في مقرّ الهيئة الحاكة في باريس الأسبوع الماضي.

وقال تود: "إنشاء وتطوير الفورمولا إي مثّل رحلة رائعة. أنا فخورٌ بأن نؤكّد اليوم أنّها بمرتبة بطولة للعالم".

وأكمل: "تعزّزت الفورمولا إي من دون شكّ منذ أن بدأنا هذه الرحلة. أثبتت السلسلة ارتباطها بمستقبل صناعة السيارات مع انضمام صانعَين بارزين في الموسم الحالي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10".

بدوره قال عجاج: "دائمًا ما كان طموحنا أن نُصبح يومًا بطولة عالم تابعة لـ فيا. كلّ ما فعلناه وقدّمناه حتّى هذه المرحلة كان من أجل هذه اللحظة المعيّنة".

وأكمل: "بلوغ هذا الإنجاز والحصول على مرتبة بطولة للعالم يزيد من مصداقيّة فئتنا ومنتجنا التسابقيّ المدهش".

ثمّ تابع: "يضع هذا الاتّفاق والإعلان الفورمولا إي ضمن أعلى مراتب سباقات السيارات أحاديّة المقعد العالميّة".

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