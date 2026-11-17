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تجارب الفورمولا إي في خاراما: ماهيندرا تتقدم على نيسان في اليوم الأول مع انطلاق حقبة الجيل الرابع

استضافت حلبة خاراما اليوم الافتتاحي من التجارب الرسمية لما قبل موسم 2027 في الفورمولا إي، في أول ظهور جماعي لسيارات الجيل الرابع.

منشور: 17-11-2026

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إدواردو مورتارا، ماهيندرا

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

تصدر إدواردو مورتارا، سائق ماهيندرا، اليوم الافتتاحي من تجارب الفورمولا إي لما قبل موسم 2027 في خاراما.

وسجل مورتارا، المولود في سويسرا، زمنًا بلغ دقيقة واحدة و24.344 ثانية خلال الحصة المسائية، ليتقدم بفارق ثلاثة أعشار من الثانية على زين مالوني سائق نيسان.

وللمقارنة، بلغ أسرع زمن في جائزة مدريد الكبرى للفورمولا إي خلال شهر مارس دقيقة واحدة و29.403 ثانية، وسجله دان تيكتوم خلال التجارب الحرة الأولى، رغم أن الظروف الباردة والماطرة التي سادت عطلة نهاية الأسبوع آنذاك تجعل المقارنة المباشرة صعبة. أما في التجارب التي أُقيمت قبل عامين، بمشاركة سيارات الجيل الثالث المطوّر، فسجل ميتش إيفانز أفضل زمن بلغ دقيقة واحدة و27.461 ثانية.

وشهد اليوم الأول من تجارب سيارات الجيل الرابع اضطرابات كبيرة، مع رفع العلم الأحمر سبع مرات إجمالًا: أربع مرات خلال الفترة الصباحية وثلاث مرات في الفترة المسائية. وجاءت حالات التوقف نتيجة مشكلة في نظام الاتصالات اللاسلكية التابع للاتحاد الدولي للسيارات، ومشكلات تقنية في السيارات الجديدة، إلى جانب خروج بعض السيارات عن المسار.

كما شهدت الحصة المسائية أولى الحوادث التي تتعرض لها سيارات الجيل الرابع، إذ اصطدم تيو بورشير أولًا بالحواجز المكوّنة من الإطارات عند المنعطف الثالث بسيارته أوبل، قبل أن يصطدم نيك دي فريز بسيارته ماهيندرا بالحواجز عند المنعطف التاسع، قبل أقل من نصف ساعة على نهاية الحصة.

وبعد إعادة ضبط التوقيتات المسجلة عقب الحصة الصباحية، كان دي فريز أول من تصدر الترتيب خلال الفترة المسائية، متقدمًا على ميتش إيفانز سائق أوبل وزميله مورتارا، في إشارة إلى حصة قوية محتملة لفريق ماهيندرا.

وكان مالوني، الذي أنهى الفترة الصباحية في المركز الرابع بنتيجة مبشرة مع نيسان، قد تقدم إلى المركز الثالث أمام مورتارا، قبل حادث بورشير الذي ألحق أضرارًا بالجناح الأمامي لسيارته أوبل. وقد رسم ذلك ملامح الساعة الأولى من الحصة المسائية، التي امتدت من الثانية ظهرًا حتى الخامسة مساءً، وشهدت أيضًا مشكلات لدى فريقي لولا وفورتيسكيو زيرو.

وتسبب إنزو فيتيبالدي في رفع العلم الأحمر للمرة الثانية، بعدما توقفت سيارته لولا عند نهاية ممر الصيانة.

وقبل ساعة من نهاية الحصة، سجل مورتارا الزمن الذي ظل صامدًا حتى النهاية، بعدما كان أسرع بستة أعشار من الثانية من الزمن المرجعي الذي سجله جان-إريك فيرني خلال الفترة الصباحية. كما تمكن سائقون آخرون من تحسين أزمنتهم، لكن الوتيرة ارتفعت أكثر بعد دوران دي فريز عند المنعطف التاسع وخروجه عن المسار، ما تسبب في رفع العلم الأحمر للمرة الثالثة خلال الفترة المسائية والسابعة في ذلك اليوم.

وخلال الوقت المتبقي، تقدم مالوني إلى المركز الثاني بزمن بلغ دقيقة واحدة و24.681 ثانية. كما أحرز فريق بورشه، الذي حافظ على حضور محدود نسبيًا خلال الفترة الصباحية، تقدمًا ملحوظًا، إذ حل نيكو مولر ثالثًا، أمام حامل اللقب باسكال فيرلاين في المركز الرابع. وأكمل ماكسيميليان غونتر المراكز الخمسة الأولى.

واختلفت الأسماء المتصدرة في الفترة المسائية إلى حد كبير عن تلك التي برزت خلال الصباح، وكان مالوني الاستثناء الأبرز. أما فريق سيتروين، الذي أظهر وتيرة قوية بفضل جان-إريك فيرن خلال الحصة الأولى، فقد تراجع إلى المركز الثالث عشر في الفترة المسائية، رغم أن زميله نيك كاسيدي ضمن وجود إحدى سيارات الفريق الفرنسي ضمن المراكز العشرة الأولى.

أما سيارتا أوبل، اللتان تركتا انطباعًا قويًا خلال الفترة الصباحية، فقد تباعدتا في الترتيب النهائي، إذ احتل بورشير المركز السادس رغم حادثه، بينما أنهى إيفانز الحصة في المركز الخامس عشر. وبالنسبة إلى جاغوار ريسينغ، التي شاركت بتصميم أزرق جديد، فقد أنهى أنطونيو فيليكس دا كوستا الحصة في المركز السابع، متقدمًا على المفاجأة أياهانجان غوفين الذي احتل المركز الثامن. وكان بطل بطولة دي تي إم لعام 2025، الذي أثار تتويجه جدلًا واسعًا، قد احتل المركز الثاني عشر خلال الفترة الصباحية.

وجاء جيك دينيس في المركز التاسع لصالح أندريتي، في أول ظهور رسمي وعلني لوحدة طاقة نيسان على متن سيارة الفريق الأمريكي.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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