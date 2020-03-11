فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة سانتياغو
17 يناير
-
18 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة مكسيكو سيتي
14 فبراير
-
15 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة مراكش
27 فبراير
-
29 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة روما
03 أبريل
-
04 أبريل
الحدث التالي خلال
22 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة باريس
17 أبريل
-
18 أبريل
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
20 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
100 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
-
11 يوليو
الحدث التالي خلال
120 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 1
25 يوليو
-
25 يوليو
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
26 يوليو
-
26 يوليو
الحدث التالي خلال
136 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / جائزة جاكرتا / أخبار عاجلة

تأجيل سباق جاكرتا للفورمولا إي بسبب فيروس كورونا

المشاركات
التعليقات
تأجيل سباق جاكرتا للفورمولا إي بسبب فيروس كورونا
11-03-2020

باتت جائزة جاكرتا للفورمولا إي الأولى ثالث سباق في البطولة يتمّ تأجيله رسميًا بسبب تفشّي فيروس كورونا حول العالم.

كان من المفترض إقامة سباق الفورمولا إي الأوّل في العاصمة الإندونيسيّة في 6 يونيو/حزيران المقبل، لكنّه وجد نفسه أمام ذات مصير جولتَي روما وسانيا بسبب تزايد المخاوف المتعلّقة بفيروس "كوفيد-19".

وكانت جائزة جاكرتا للفورمولا إي قد واجهت فترة صعبة بالفعل منذ بزوغ فكرتها، وذلك بعد رفض الحكومة لمقترح المسار الأوّل، قبل أن تعود السلطات المحليّة للتراجع عن ذلك القرار.

وجاء في بيانٍ أصدرته الفورمولا إي: "وفق تعليمات حاكم جاكرتا أنيس بسويدان وبالتشاور مع الفورمولا إي وفيا ولجنة المنظّمين، لن يكون من الممكن التسابق في جاكرتا في 6 يونيو 2020".

وأضاف: "بسبب تفشّي فيروس كوفيد-19 وتزايد أعداد حالات الإصابة في إندونيسيا وجاكرتا، اتُّخذ القرار من أجل حماية صحّة وسلامة المشاركين في البطولة، والأطقم والمشجّعين".

وأكمل: "سنُواصل مراقبة الوضع عن كثب مع السلطات المعنيّة ولجنة تنظيم جائزة جاكرتا من أجل تقييم إمكانيّة إعادة جدولة السباق في موعدٍ لاحق".

جولة فالنسيا مطروحة للتعويض

يتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ حيّز جائزة روما المجدول في 4 أبريل لا يزال متاحًا أمام الفورمولا إي لإقامة سباق على حلبة ريكاردو تورمو في فالنسيا. وتمّ نقل جميع سيارات الفورمولا إي إلى منطقة التجارب الشتويّة مباشرة على إثر جولة مراكش الأخيرة.

واعترف ألبرتو لونغو المؤسّس المشارك للفورمولا إي بأنّ إقامة سباقات على حلبات مخصّصة عوضًا عن حلبات الشوارع كانت من بين الحلول البديلة التي يتمّ تتدارسها من قبل السلسلة من أجل تعويض روزنامة 2019-2020 المتقلّصة.

ملفات فيديو ذات صلة

المقال التالي
سباق روما للفورمولا إي في خطر بسبب فيروس "كورونا"

المقال السابق

سباق روما للفورمولا إي في خطر بسبب فيروس "كورونا"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة جاكرتا

منصة السباق

جائزة روما

جائزة روما

٣ أبريل - ٤ أبريل
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الفورمولا واحد تعلن صفقة شراكة طويلة الأمد مع "أرامكو" السعودية

2
فورمولا 1

معرض صور: تحضيرات فرق الفورمولا واحد في ملبورن

3
فورمولا 1

رينو تكشف رسميًا عن كسوتها اللونيّة لموسم 2020

34د
4
فورمولا 1

ريسينغ بوينت: الفرق ستعاني بشكل أكبر مع إطارات بيريللي في 2020

5
فورمولا 1

برون: نجاح وثائقي "نتفليكس" يثبت ضرورة عدم سعي الفورمولا واحد للربح فقط

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات سباق مراكش للفورمولا إي 01:04
فورمولا إي

أهم مجريات سباق مراكش للفورمولا إي

تجارب مراكش للناشئين في الفورمولا إي 01:05
فورمولا إي

تجارب مراكش للناشئين في الفورمولا إي

ملخص جائزة المكسيك للفورمولا إي 00:59
فورمولا إي

ملخص جائزة المكسيك للفورمولا إي

لوكاس دي غراسي يتذوق 04:58
فورمولا إي

لوكاس دي غراسي يتذوق "البرغر النباتي" من مطعم لويس هاميلتون

الكشف عن سيارة 01:00
فورمولا إي

الكشف عن سيارة "جين2 إيفو" للفورمولا إي

أحدث الأخبار

تأجيل سباق جاكرتا للفورمولا إي بسبب فيروس كورونا
FE

تأجيل سباق جاكرتا للفورمولا إي بسبب فيروس كورونا

سباق روما للفورمولا إي في خطر بسبب فيروس "كورونا"
FE

سباق روما للفورمولا إي في خطر بسبب فيروس "كورونا"

دي غراسي: تيكيتاه وجاغوار في "كوكب آخر"
FE

دي غراسي: تيكيتاه وجاغوار في "كوكب آخر"

فورمولا إي: دا كوستا يتغلّب على غونتر ويفوز في المغرب
FE

فورمولا إي: دا كوستا يتغلّب على غونتر ويفوز في المغرب

فورمولا إي: دا كوستا أوّل المنطلقين في المغرب
FE

فورمولا إي: دا كوستا أوّل المنطلقين في المغرب

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٩ مارس - ٢٢ مارس
تذاكر
٢ أبريل - ٥ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل - ٣ مايو
تذاكر
٧ مايو - ١٠ مايو
تذاكر
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.