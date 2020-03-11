تأجيل سباق جاكرتا للفورمولا إي بسبب فيروس كورونا

كان من المفترض إقامة سباق الفورمولا إي الأوّل في العاصمة الإندونيسيّة في 6 يونيو/حزيران المقبل، لكنّه وجد نفسه أمام ذات مصير جولتَي روما وسانيا بسبب تزايد المخاوف المتعلّقة بفيروس "كوفيد-19".

وكانت جائزة جاكرتا للفورمولا إي قد واجهت فترة صعبة بالفعل منذ بزوغ فكرتها، وذلك بعد رفض الحكومة لمقترح المسار الأوّل، قبل أن تعود السلطات المحليّة للتراجع عن ذلك القرار.

وجاء في بيانٍ أصدرته الفورمولا إي: "وفق تعليمات حاكم جاكرتا أنيس بسويدان وبالتشاور مع الفورمولا إي وفيا ولجنة المنظّمين، لن يكون من الممكن التسابق في جاكرتا في 6 يونيو 2020".

وأضاف: "بسبب تفشّي فيروس كوفيد-19 وتزايد أعداد حالات الإصابة في إندونيسيا وجاكرتا، اتُّخذ القرار من أجل حماية صحّة وسلامة المشاركين في البطولة، والأطقم والمشجّعين".

وأكمل: "سنُواصل مراقبة الوضع عن كثب مع السلطات المعنيّة ولجنة تنظيم جائزة جاكرتا من أجل تقييم إمكانيّة إعادة جدولة السباق في موعدٍ لاحق".

جولة فالنسيا مطروحة للتعويض

يتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ حيّز جائزة روما المجدول في 4 أبريل لا يزال متاحًا أمام الفورمولا إي لإقامة سباق على حلبة ريكاردو تورمو في فالنسيا. وتمّ نقل جميع سيارات الفورمولا إي إلى منطقة التجارب الشتويّة مباشرة على إثر جولة مراكش الأخيرة.

واعترف ألبرتو لونغو المؤسّس المشارك للفورمولا إي بأنّ إقامة سباقات على حلبات مخصّصة عوضًا عن حلبات الشوارع كانت من بين الحلول البديلة التي يتمّ تتدارسها من قبل السلسلة من أجل تعويض روزنامة 2019-2020 المتقلّصة.

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