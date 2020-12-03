"بي ام دبليو" تغادر ساحة الفورمولا إي بعد موسم 2020/2021

أعلن الصانع الألماني عن قراره هذا بعد يوم من إكمال التجارب الشتوية للموسم الجديد، حيث تصدّر ماكسيمليان غونتر التجارب لصالح "بي ام دبليو أندريتي" في اليوم الأخير في فالنسيا.

وضمن بيان مقتضب، أكّدت "بي ام دبليو" انسحابها من السلسلة مع نهاية الموسم المُقبل، وذلك بعد أن "استنفذت فرصها" في تطوير تقنياتها في البطولة الكهربائية.

وجاء في البيان: "ستصل رحلتنا في الفورمولا إي إلى نهايتها، وذلك بعد سبعة أعوام ناجحة، حيث ستُنهي مجموعة بي ام دبليو مشاركتها في السلسلة مع نهاية الموسم المُقبل".

وأضاف: "كوننا شريك منذ البداية، فقد لعبت بي ام دبليو دورًا محوريًا في نجاح قصة الفورمولا إي. مع ذلك، وعندما يتعلق الأمر بتطوير تقنيات البطولة، فقد استنفذت شركتنا كل الفرص في ذلك الشكل من التكنولوجيا ضمن البيئة التنافسية للفورمولا إي".

وأكمل البيان: "بينما ينتقل التركيز الاستراتيجي لمجموعة بي ام دبليو نحو المركبات الكهربائية، فسنركّز الآن على إنتاج سلاسل السيارات والطرازات الجديدة بكميات أكبر مع الجيل الخامس من سيارات بي ام دبليو الكهربائية".

جديرٌ بالذكر أنّ انسحاب "بي ام دبليو" يأتي بعد يومين من إعلان أودي كذلك مغادرتها ساحة الفورمولا إي، حيث تتجهز لنقل تركيزها نحو برنامجها الجديد في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي"، بالإضافة إلى سعيها للمشاركة في رالي داكار 2022.

هذا وقد أعلنت فولكسفاغن كذلك إنهاء كافة برامجها المصنعية في رياضة السيارات كجزء من إعادة التنظيم داخل الشركة.