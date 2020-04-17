بيرد يطلق حملة لجمع التبرعات لمحاربة فيروس "كورونا"

سائق فريق "إنفيجن فيرجن ريسينغ" الذي أحرز الفوز بالجولة الافتتاحية من الموسم في المملكة العربية السعودية، هو أحد 36 سائقاً يسعون لجمع مبلغ 10.000 جنيه أسترليني عبر المشاركة في "نصف ماراثون".

وسينضم إلى بيرد في هذه الحملة سائقون أمثال أندي بريو الفائز ثلاث مرات ببطولة العالم للسيارات السياحية، ويل ستيفنز سائق الفورمولا واحد السابق وجوني آدم الفائز أربع مرات ببطولة "جي تي البريطانية".

وسيبدأ كل منهم بالركض في الماراثون ضمن المناطق التي يقطنونها، يوم السبت الساعة 10.00 لمسافة تبلغ 13.1 ميلاً.

حيث قال بيرد في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "خطرت لي هذه الفكرة منذ 10 أيام مضت".

وأكمل: "خلال محاولتنا البقاء ضمن المستوى المطلوب من اللياقة البدنية، من الرائع أن نمنح شيئاً بالمقابل".

وتابع: "لا أود أن تعبر البشرية من هذه المحنة، وألا نحاول القيام ولو بمجهود بسيط لمساعدة هيئة الصحة الوطنية".

وأردف: "في حال انضم أشخاص آخرون كذلك، فستكون فرصة رائعة لرفع الوعي وجمع المزيد من المال".

وأضاف: "سيجري الجميع نصف ماراثون لوحدهم، كنوع من العزل، في مناطقهم المحلية".

واسترسل: "لا يتعلق الأمر بتسجيل التوقيت الأسرع، بل المشاركة وجمع التبرعات، وضعت هدف 10.000 جنيه أسترليني، وأنا مسرور حقاً بالاقتراب من هذا الهدف".

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من بين الأسماء الأخرى المشاركة، هاري تينكنيل سائق منافسات السيارات الرياضية، ريتشارد ويستبروك وأوليفر جارفيس.

ستيفان جيلي المشارك في بطولة السيارات السياحية البريطانية إلى جانب دان هاربر بطل سلسلة بورشه كاريرا كاب البريطانية، وكالوم إيلوت ناشئ فيراري.

جمعت الحملة حتى الآن 8.000 جنيه أسترليني لصالح الهيئة الطبية الوطنية البريطانية.

وكتب بيرد على الصفحة الخاصة بالحملة: "الرجاء المساعدة والتبرع بأيّ شيء تقدرون عليه".

وتابع: "نحن هنا جميعاً معاً في هذه المحنة، وسنتغلب عليها معاً!".

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