تم إعلان اعتزال سيباستيان بويمي منافسات الفورمولا إي مع نهاية سباق لندن إي بري هذا الأسبوع، ليتولى دورًا استشاريًا مع إنفيجن للسباقات.

وسيضع السائق السويسري حدًا لمسيرة لامعة في البطولة الكهربائية بالكامل بعد 12 موسمًا، سجل خلالها 14 انتصارًا، و36 منصة تتويج، و17 انطلاقة من المركز الأول، وبطولة السائقين لموسم 2015-2016.

وكانت التكهنات حول مستقبل بويمي في الفورمولا إي منتشرة على نطاق واسع منذ عدة أشهر، مع تضمن روزنامة موسم 2026-2027 الأصلية للبطولة تعارضًا في مواعيد سباقين مع بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

ورغم أن الفورمولا إي أعادت جدولة جولة موناكو لعام 2027 منذ ذلك الحين، ما أدى إلى بقاء تعارض واحد فقط بين البطولتين، فإن بويمي سيعتزل الفورمولا إي للتركيز على التزاماته مع فريق تويوتا في فئة السيارات الخارقة أو "هايبركارز".

ومع ذلك، سيواصل العمل ضمن صفوف إنفيجن، لكنه سيتولى دورًا استشاريًا وتطويريًا استعدادًا لانطلاق حقبة الجيل الرابع من سيارات الفورمولا إي.

وأُعلن رحيله رسميًا يوم الخميس، بعد 12 ساعة فقط من كشف الفريق الصيني أن جويل إريكسون سيرحل أيضًا عن مقعده في نهاية الموسم الحالي. وهذا يعني أن الفريق سيشارك بتشكيلة جديدة بالكامل من السائقين في الموسم المقبل.

حيث قال مدير الفريق سيلفان فيليبي: "كان هذا قرارًا صعبًا، لا سيما بالنظر إلى المساهمة التي قدمها كل من سيب وجويل لفريقنا".

وأضاف: "بينما نتطلع إلى الجيل الرابع وإلى روزنامة فورمولا إي التي تزداد تطلبًا، فإننا ندخل فترة مهمة من التطوير بالنسبة إلى الفريق. ستظل خبرة سيب ذات قيمة بالنسبة لنا، ويسعدنا أنه سيواصل دعم إنفيجن للسباقات بصفته مستشارًا وفي مجال التطوير".

وتابع: "نحن ممتنون لكلا السائقين على كل ما قدماه لإنفيجن للسباقات، ونتطلع إلى إنهاء حقبة الجيل الثالث بأفضل صورة في لندن".

سيباستيان بويمي، إنفيجن ريسينغ الصورة من قبل: Joe Portlock / Getty Images

كان بويمي أحد أكبر نجوم البطولة خلال سنواتها الأولى، وأصبح مرتبطًا بشكل وثيق بفريق رينو إي دامس، الذي تحول لاحقًا إلى فريق نيسان المصنعي.

وبفوزه بالبطولة في الموسم الثاني فقط من البطولة الكهربائية بالكامل التي كانت لا تزال في بداياتها آنذاك، كان بويمي أيضًا أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

لكن تعارض التزاماته مع بطولة العالم للتحمل أجبره على الغياب عن الجولتين المتتاليتين في نيويورك، وهو ما صنع في نهاية المطاف الفارق بين فوزه بالبطولة وإنهائه الموسم في المركز الثاني.

وبقي منافسًا على المراكز الأولى مع رينو ونيسان خلال المواسم التالية، لكنه اتخذ قرارًا جريئًا بمغادرة فريق مصنعي والانضمام إلى إنفيجن، الفريق الزبون لـ جاغوار، في عام 2023.

ورغم عدم تمكنه من تكرار أفضل إنجازاته السابقة، واصل بويمي تحقيق منصات التتويج من حين لآخر، وعاد إلى طريق الانتصارات في العام الماضي عندما فاز بسباق موناكو. ويمثل موسم 2025-2026 الموسم الرابع والأخير لبويمي مع إنفيجن.

ولن يكون بويمي المخضرم الوحيد في الفورمولا إي الذي سيضع خوذته جانبًا في البطولة. فقد أعلن بطل موسم 2016-2017 لوكاس دي غراسي، الذي يشارك في السلسلة منذ انطلاقتها أيضًا، رحيله المرتقب شهر أبريل المنصرم.