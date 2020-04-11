بورشه قد تتخلى عن أهدافها في الفورمولا إي بسبب توقف الموسم

حذّر باسكال زورليندن مدير القسم المصنعيّ لسباقات السيارات لدى بورشه من أنّ إمكانية إلغاء السباقات المعلقة من الموسم الحالي بسبب أزمة تفشي جائحة مرض "كوفيد-19" في جميع أنحاء الكوكب، ستكون لها تداعيات سلبية على أهداف المصنّع الألمانيّ.

حيث قال: "سيؤثر ذلك على أهدافنا، لكننا نضغط للعمل على أجهزة المحاكاة وغيرها لنعود أقوى من ذي قبل".

وأشار كذلك إلى أن موسم بورشه في البطولة الكهربائية سيتأثر أكثر من مشاركاتها الأخرى في سباقات السيارات الرياضية.

وكرّر أندريه لوتيرر سائق بورشه وجهة نظر زورليندن حيال تعليق مجريات الموسم.

فقال: "السلبية الأكبر في الوضع الحالي أننا لم نتعلم المسارات في أماكن مثل روما، باريس وسيول، وستكون هذه الجولات ضمن روزنامة الموسم المقبل".

وتابع: "لكن الناحية الإيجابية أننا سنحظى بالوقت لدراسة وتقييم أمور لم نكن بالعادة نمتلك الوقت لها".

بالمقابل، أكدا كلاهما أنه ما زال أمام بورشه عمل كبير كي تتمكن من مجاراة المنافسين.

"وتيرتنا في التصفيات تظهر أن السيارة تنافسية بالفعل. لكننا ما زلنا نتعلم كيفية الاستفادة المثلى من الطاقة خلال السباق" قال زورليندن.

ويتفق لوتيرر مع ذلك، حيث قال: "السباق مسألة مختلفة تماماً عن التصفيات في الفورمولا إي".

واختتم: "يتعلق الأمر بالتفاصيل الصغيرة هنا وهناك. يمكنني القول أننا لا نعاني مشاكل تقنية في حزمتنا".