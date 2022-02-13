بورشه طلبت من فيرلاين زيادة وتيرته للالتزام بخطّة السباق

عبر فيرلاين خطّ النهاية في اللفّة الـ 39 من السباق مع بقاء ثانيتين على نهاية الوقت، وهو ما أضاف لفّة أخرى للمسافة العامة للسباق، وسمح لبورشه بالتعامل مع ذلك لإكمال ثنائيّة ضامنة فوزها الأوّل في الفورمولا إي بشكلٍ مثير.

وتسبّب ذلك في مواجهة العديد من السائقين، الذين توقّعوا أنّ السباق سينتهي بـ 39 لفّة، لافتقارٍ للطاقة وتراجعهم خارج مراكز النقاط.

وقال فيرلاين، بعد تجاوزه إدواردو مورتارا نحو الصدارة، أنّ هدفه كان زيادة سرعته ودفع السباق نحو لفّة إضافيّة كون بورشه ضحّت بالمراكز في المراحل الأولى من السباق من أجل الحفاظ على الطاقة.

وقال فيرلاين: "عندما تجاوزت إدواردو، فإنّ الهدف كان زيادة الوتيرة كي نكون قادرين على الالتزام باستراتيجيّة الـ 40 لفّة الخاصة بنا. ومثلما شاهدتم في النهاية، فقد كان ذلك قريبًا، أعني ثانية أو اثنتين".

وأكمل: "أجل، علمنا أنّ لدينا طاقة أكثر من السيارات الأخرى حولنا، كانت وتيرتنا أفضل. لذا تلقيت تعليمات بأنّنا في مأمن، وعليّ التركيز على الكفاءة ومحاولة إكمال السباق بـ 40 لفّة".

وعندما سُئل إن كانت بورشه قد فكّرت في الإبطاء لإكمال السباق أقلّ بلفّة، قال فيرلاين أنّ الفريق أراد إثبات قدرته على الفوز باستراتيجيّته الأصليّة.

وقال في هذا الصدد: "كلّا، دائمًا ما استهدفنا 40 لفّة. كنّا على الجانب الآمن في النهاية، كان ذلك الأمر الأكثر أهميّة".

وأردف: "لم نكن في خطر، لكنّنا أردنا إظهار قدرتنا على إكمال سباقٍ من 40 لفّة".

وشاطره زميله أندريه لوتيرر الرأي بأنّ بورشه اختارت الاستراتيجيّة الصحيحة وكان من الجيّد تحمّل الألم في بداية السباق من أجل كسب المراكز لاحقًا.