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فورمولا إي / جولة الدرعية / أخبار عاجلة

بورشه تتوقّع بداية "صعبة" لها في الفورمولا إي في الرياض

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بورشه تتوقّع بداية "صعبة" لها في الفورمولا إي في الرياض
21-11-2019

يعتقد نيل ياني بأنّ الجولة الافتتاحيّة لموسم 2019-2020 من بطولة الفورمولا إي في الرياض ستكون "صعبة" على فريقه بورشه الذي سيُسجّل مشاركته الأولى في البطولة الكهربائيّة على حلبة مألوفة بالنسبة لبقيّة منافسيه.

سينطلق الموسم الجديد غدًا الجمعة عبر جولة مزدوجة في عاصمة المملكة العربيّة السعوديّة الرياض، لتُسجّل بورشه ومرسيدس بدايتهما الرسميّة المنتظرة في الفورمولا إي.

وستكون مرسيدس قادرة على التعويل على البيانات التي جمعها فريق "اتش دبليو آيه" الذي عوّلت عليه الموسم الماضي الذي شهد زيارة البطولة للمرّة الأولى لحلبة الدرعيّة.

في المقابل لم تستعن بورشه بأيّ فريق مسبق، حيث يعتقد ياني بأنّ الأفضليّة التي كسبتها الفرق الأخرى من سباق الدرعيّة في 2018 – الذي تبعه أيضاً يوم تجارب – لن تصبّ في صالح بورشه قبيل مشاركتها الرسميّة الأولى.

وقال ياني لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّها ستكون جولة صعبة علينا. ذلك لأنّ الجميع يعرف الحلبة بعد أن تسابقوا واختبروا عليها العام الماضي".

وأضاف: "ذلك يعني أنّ الوضع أصعب علينا، فقط لعدم امتلاكنا أيّة بيانات. سيكون منحى تعلّم قاسٍ في السباق الأوّل".

وأكمل: "لكن سيُصبح الوضع أسهل قليلًا مع تقدّم الموسم، خاصة عندما نذهب إلى حلبات جديدة على الجميع".

وقال ياني عشيّة انطلاق الموسم الجديد أنّ بورشه "لا تزال ضمن عمليّة فهم" سيارتها "99اكس"، مُشيرًا إلى أهميّة تعلّم هذه الفئة الجديدة بوتيرة جيّدة واعتباره ذلك عاملًا أساسيًا في تقدّم الفريق.

وقال السويسري: "حالما نفهم ما لدينا وما نحتاجه وكيفيّة بلوغ ذلك. لكن إن قمنا بذلك بطريقة غير بنّاءة الآن ومجرّد القول: نحتاج للوقت، فحينها قد نخسر النظرة العامة فجأة".

وأضاف: "لهذا السبب أقول أنّ أمامنا الكثير من العمل للقيام به بطريقة مهيكلة، وخطوة تلو الأخرى وعدم محاولة تخطّي أيّ عمليّات تعلّم".

وأكمل: "التفاصيل هي الحاسمة في الفورمولا إي، تفرّط في تفصيل واحد وعليك التعلّم من جديد، ومجدّدًا نحن فريق جديد والآخرون يملكون معلومات أكثر".

واختتم بالقول: "لذا علينا المحاولة والقيام بالأمور على طريقتنا الخاصة الآن".

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