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فورمولا إي / جائزة برلين 1 تقديم

برلين: جولة حسم لقب موسم 2020-2021 في الفورمولا إي

يصل قطار بطولة الفورمولا إي إلى المحطّة الأخيرة من موسم 2020-2021 التي ستكون شاهدة على حسم المعركة الطاحنة على لقبَي السائقين والفرق.

برلين: جولة حسم لقب موسم 2020-2021 في الفورمولا إي

بعد الإثارة المنقطعة النظير للجولات الستّ المتتالية في نهاية الموسم الماضي على تصاميم مختلفة من المسار ضمن جائزة برلين، تعود العاصمة الألمانيّة لتشهد حسمًا جديدًا للمعركة على اللقبَين هذا العام.

يأتي ذلك بعد أن كانت جائزة برلين معلمًا حاضرًا في جميع مواسم البطولة منذ فجرها في 2015.

وسيستضيف مطار تمبلهوف جولتَين مزدوجتين حاسمتين يومَي 14 و15 أغسطس الجاري.

ويبلغ طول المسار 2.375 كلم ويتكوّن من 16 منعطفًا ويتموضع في المساحة الشاسعة لمطار تمبلهوف السابق، حيث يتميّز بالعديد من المطبّات التي تتطلّب إعدادات سلسة.

واختارت البطولة عكس المسار خلال السباق الثاني الأخير لهذا العام وذلك من أجل زيادة الإثارة والتشويق.

يُعتبر سيباستيان بويمي وأنطونيو فيليكس دا كوستا الأكثر نجاحًا في جائزة برلين بتحقيقها لانتصارَين لكلٍ منهما.

وعلى إثر جائحة كورونا العام الماضي، استضافت برلين ستّة سباقات ناريّة في غضون تسعة أيّام لإكمال الموسم، حيث قدّم حينها البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا أداءً باهرًا ليقلب تأخّره عبر انتصارَين اثنين ويخرج بطلًا للموسم.

في المقابل تدخل آودي آخر سباقَين لها قبل توديعها البطولة التي شاركت فيها منذ تأسيسها، وسيسعى ثنائيّ الفريق رينيه راست ولوكاس دي غراسي لضمان إنهاء مسيرة الصانع الألماني بنتيجة قويّة تبقى خالدة في الأذهان.

المعركة على اللقب

تستضيف برلين جولتَين مزدوجتين نهائيّتين تمنحان ما مجموعه 60 نقطة كحدٍ أقصى للسائق.

ذلك يعني تمتّع 18 سائقًا حسابيًا بفرصة لتحقيق لقب الموسم السابع من البطولة! لكن من المرجّح أن تنحصر المنافسة على كلٍ من نيك دي فريز، وروبن فرينز، وسام بيرد وجايك دينيس وحامل اللقب أنطونيو فيليكس دا كوستا.

لكن كما كان عليه الحال طوال الموسم فإنّ ما تنصّ عليه القوانين على صعيد موقع كلّ سائقٍ في مجموعات التجارب التأهيليّة سيكون له تأثيرٌ كبيرٌ على المعركة، خاصة مع مشاركة متصدّري ترتيب البطولة في المجموعة الأولى من التصفيات وهي التي تكون الأبطأ في أغلب الأحيان، وبالتالي انطلاقهم من مراكز متأخّرة.

وبذكر التجارب التأهيليّة فإنّ الفرنسي جون-إريك فيرن يملك في جعبته ثلاثة أقطاب انطلاق أولى في برلين، وسيستفيد من انطلاقه من المجموعة الثالثة للسعي وراء قطب جديد ونتيجة قويّة أخرى.

يتصدّر دي فريز حاليًا ترتيب البطولة بـ 95 نقطة ويتقدّم بستٍّ على فرينز، في حين يتعادل بيرد ودينيس بـ 81 لكلٍ منهما.

وبعد أدائه اللافت العام الماضي على حلبة تمبلهوف وبتواجده خامسًا في الترتيب الحالي بفارق 15 نقطة فقط عن الصدارة، قد يقلب دا كوستا تأخّره مجدّدًا ويُكرّر إنجاز زميله الحالي فيرن عبر تحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي.

أمّا على صعيد بطولة الفرق فإنّ المعركة مفتوحة على مصراعيها مع توافر 96 نقطة كحدٍ أقصى للفريق من السباقَين، وبشكلٍ جنوني فإنّ الفرق العشرة الأولى تملك فرصة للفوز باللقب، لكن يُمكن القول بأنّ فرق فيرجن، ومرسيدس وجاغوار ودي اس تيشيتا وبي ام دبليو ستكون الأوفر حظًا.

وباسترجاع الموسم الماضي فقد اختتمت مرسيدس موسمها الأوّل في البطولة بثنائيّة في السباق الختاميّ، حيث أحرز ستوفيل فاندورن انتصار السهام الفضيّة الأوّل في السلسلة الكهربائيّة. ولا يجب استبعاد القوّة الألمانيّة الضاربة على أرضها.

ترتيب البطولة:

المركز السائق النقاط Saudi Arabia Saudi Arabia Italy Italy Spain Spain Monaco Mexico Mexico United States United States United Kingdom United Kingdom Germany Germany
1 Netherlands نيك دي فريز 95 29/1 3/9 - - 25/1 - - 2/9 - - - 18/2 18/2 - -
2 Netherlands روبن فرينز 89 - 22/2 12/4 - 9/6 - 19/2 - - 10/5 4/8 - 13/4 - -
3 United Kingdom سام بيرد 81 - 25/1 18/2 - - - 6/7 - - 3/9 29/1 - - - -
4 United Kingdom جايك دينيس 81 - - - - 4/8 29/1 - 10/5 11/5 - - 25/1 2/9 - -
5 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا 80 - 15/3 - 6/7 3 - 28/1 8/6 - - 16/3 4/8 - - -
6 United Kingdom أليكس لين 78 - - 4/8 - 1 16/3 2/9 1/10 8/6 - 2/9 18/3 26/1 - -
7 New Zealand نيك كاسيدي 76 - - - 3 12/4 - 4/8 - 18/2 15/4 18/2 - 6/7 - -
8 New Zealand ميتش إيفانز 75 15/3 - 16/3 8/6 - - 15/3 4/8 2/9 - - - 15/3 - -
9 Switzerland إدواردو مورتارا 74 18/2 - - 12/4 - 2/9 - 15/3 25/1 - - 2/9 - - -
10 Germany رينيه راست 72 13/4 - 8/6 - 10/5 8/6 - 19/2 2/10 1/10 - 11/5 - - -
11 Germany باسكال فيرلاين 71 10/5 1/10 6/7 15/3 - - - 4 12/4 - 12/4 1/10 10/5 - -
12 France جون إيريك فيرن 68 - - 25/1 - 2/9 6/7 13/4 - 4/8 18/2 - - - - -
13 Belgium ستوفيل فاندورن 63 4/8 - 3 26/1 15/3 - - 6/7 - - - 6/7 3/15 - -
14 Brazil لوكاس دي غراسي 62 2/9 4/8 - - 6/7 1/10 1/10 25/1 - 15/3 - 8/6 - - -
15 Germany ماكسيميليان غونتر 62 - - 2/9 10/5 - - 10/5 - 6/7 25/1 1/10 - 8/6 - -
16 United Kingdom أوليفر رولاند 59 8/6 6/7 1/12 - - 12/4 8/6 - 18/3 6/7 - - - - -
17 Germany أندريه لوتيرر 45 - - - - - 18/2 - - - 4/8 10/5 13/4 - - -
18 United Kingdom ألكسندر سيمز 44 6/7 - - 18/2 - - - 12/4 - - 8/6 - - - -
19 Switzerland نيكو مولر 30 - 10/5 - 2/9 18/2 - - - - - - - - - -
20 Switzerland سيباستيان بويمي 20 - - 10/5 1/10 - - - - - 9/6 - - - - -
21 France نورمان ناتو 17 - - - 1 - 10/5 - - - - 6/7 - - - -
22 Brazil سيرجيو كامارا 16 - 12/4 - - - - - - - - - - 4/8 - -
23 United Kingdom أوليفر تورفي 13 1/10 8/6 - - - 4/8 - - - - - - - - -
24 United Kingdom توم بلومكفيست 5 - - 1/10 4/8 - - - - - - - - - - -
25 Sweden جويل إريكسون 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - -
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مقابلة حصرية مع نيك دي فريز: الفوز بلقب الفورمولا إي يفتح المزيد من الأبواب والفرص

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