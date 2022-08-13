النقطة رقم 1000 لدي غراسي في الفورمولا إي مثّلت إنجازًا "عاطفيًا"
قال لوكاس دي غراسي أن صعوبة التجاوز على مسار حلبة سيول الذي كان في طور الجفاف شجّعه على "الاكتفاء" بالمركز الثالث، كما وصف بلوغه النقطة رقم 1000 في الفورمولا إي بالإنجاز "العاطفي".
بالرُغم من تواجده في الصدارة لفترة وجيزة، أشار دي غراسي إلى أنه استهان بكمية المياه على الحلبة خلال اللفة الأولى، ما سمح لميتش إيفانز بتجاوزه عند المنعطف الأول ومن ثم أوليفر رولاند قُبيل رفع العلم الأحمر.
وشرح دي غراسي أنّ تشكّل خط تسابق جاف في السباق لم يُمكنه من العودة واستعادة مركزه، إذ ركز عوضًا عن ذلك على منح فريقه فينتوري حصيلة جيدة من النقاط من أجل فرصة في المنافسة على لقب الفرق.
ورفعت تلك النتيجة رصيد دي غراسي الإجمالي من النقاط في مسيرته في الفورمولا إي إلى 1009 نقطة، إلى جانب ما سيُضيفه إلى سجله يوم غد الأحد بخوضه السباق رقم 100 في مسيرته في البطولة الكهربائية.
"اليوم كان عاطفيًا للغاية" قال دي غراسي، مُضيفًا: "تجاوز تلك العلامة الشخصية للـ 1000 نقطة لهو شرف كبير لي ولا سيما وأنا أنافس مع تلك المجموعة رفيعة المستوى من السائقين في الفورمولا إي".
وتابع: "إنه حلم تحقق بالنسبة لي. الهدف كذلك الذي كان لدينا مع الوصول إلى سيول هو مساعدة الفريق على الفوز بلقب الصانعين. وقمت بأقصى ما لديّ اليوم من أجل ذلك".
وأكمل: "كنا تنافسيين في الأجواء الجافة، ومن ثم التصفيات فاجأتنا بعض الشيء، لكننا تمكنا من العبور خلال الأجواء الماطرة لننطلق من جديد من الصف الأول، وهو ما كان حاسمًا في نتيجة اليوم".
إيفانز بحاجة لسباق "نسخ ولصق" من سباق سيول الأول لينتزع لقب الفورمولا إي من فاندورن
فورمولا إي: دا كوستا يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل الختامي لموسم 2022 وفاندورن رابعًا
أحدث الأخبار
فورمولا إي: فاندورن ومرسيدس يحسمان اللقب ومورتارا يفوز بالسباق الثاني في سيول
ضمن ستوفيل فاندورن وفريقه مرسيدس لقبَي السائقين والصانعين من دون الكثير من العناء في السباق الختاميّ من موسم 2022 من بطولة الفورمولا إي الذي فاز به إدواردو مورتارا.
فورمولا إي: دا كوستا يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل الختامي لموسم 2022 وفاندورن رابعًا
أحرز أنطونيو فيليكس دا كوستا قطب الانطلاق الأوّل للجولة الختاميّة لموسم 2022 من بطولة الفورمولا إي في سيول متغلّبًا على إدواردو مورتارا بفارق 0.264 ثانية في الوقت الذي تأهّل فيه ستوفيل فاندورن متصدّر الترتيب العام رابعًا.
النقطة رقم 1000 لدي غراسي في الفورمولا إي مثّلت إنجازًا "عاطفيًا"
قال لوكاس دي غراسي أن صعوبة التجاوز على مسار حلبة سيول الذي كان في طور الجفاف شجّعه على "الاكتفاء" بالمركز الثالث، كما وصف بلوغه النقطة رقم 1000 في الفورمولا إي بالإنجاز "العاطفي".
إيفانز بحاجة لسباق "نسخ ولصق" من سباق سيول الأول لينتزع لقب الفورمولا إي من فاندورن
يشعر ميتش إيفانز أن فوزه بسباق سيول الأول في الفورمولا إي كان "محكمًا وتحت السيطرة"، لكنه يدرك أنه بحاجة لنتيجة "نسخ ولصق" من نتيجة سباق اليوم ليهزم ستوفيل فاندورن نحو لقب موسم 2022 في الفورمولا إي.