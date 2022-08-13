النقطة رقم 1000 لدي غراسي في الفورمولا إي مثّلت إنجازًا "عاطفيًا"

بالرُغم من تواجده في الصدارة لفترة وجيزة، أشار دي غراسي إلى أنه استهان بكمية المياه على الحلبة خلال اللفة الأولى، ما سمح لميتش إيفانز بتجاوزه عند المنعطف الأول ومن ثم أوليفر رولاند قُبيل رفع العلم الأحمر.

وشرح دي غراسي أنّ تشكّل خط تسابق جاف في السباق لم يُمكنه من العودة واستعادة مركزه، إذ ركز عوضًا عن ذلك على منح فريقه فينتوري حصيلة جيدة من النقاط من أجل فرصة في المنافسة على لقب الفرق.

ورفعت تلك النتيجة رصيد دي غراسي الإجمالي من النقاط في مسيرته في الفورمولا إي إلى 1009 نقطة، إلى جانب ما سيُضيفه إلى سجله يوم غد الأحد بخوضه السباق رقم 100 في مسيرته في البطولة الكهربائية.

"اليوم كان عاطفيًا للغاية" قال دي غراسي، مُضيفًا: "تجاوز تلك العلامة الشخصية للـ 1000 نقطة لهو شرف كبير لي ولا سيما وأنا أنافس مع تلك المجموعة رفيعة المستوى من السائقين في الفورمولا إي".

وتابع: "إنه حلم تحقق بالنسبة لي. الهدف كذلك الذي كان لدينا مع الوصول إلى سيول هو مساعدة الفريق على الفوز بلقب الصانعين. وقمت بأقصى ما لديّ اليوم من أجل ذلك".

وأكمل: "كنا تنافسيين في الأجواء الجافة، ومن ثم التصفيات فاجأتنا بعض الشيء، لكننا تمكنا من العبور خلال الأجواء الماطرة لننطلق من جديد من الصف الأول، وهو ما كان حاسمًا في نتيجة اليوم".