المعركة على لقب الفورمولا إي تتواصل في لندن

يقترب موسم 2021 من بطولة الفورمولا إي من نهايته، حيث يصل إلى محطّة لندن ما قبل الأخيرة التي ستشهد إقامة جولتَين مزدوجتين مرّة أخرى.

وسيشهد هذا الموسم عودة جائزة لندن بعد غياب أربعة مواسم، إذ تعود آخر نسخة من السباق إلى موسم 2015-2016 الثاني في تاريخ البطولة.

وبالعودة أكثر إلى جذور السباق، فقد أُقيمت أوّل نسخة في موسم 2014-2015 الافتتاحيّ لتاريخ البطولة، وذلك على مسار "باترسي بارك" في لندن.

وكانت تلك الجولة مزدوجة قبل سباقَين متتاليين، وشهدت حسم اللقب لصالح البرازيلي نيلسون بيكيه الإبن.

وعادت البطولة لزيارة الحلبة في الموسم التالي، ونجح نيكولاس بروست سائق رينو في الفوز بالسباقَين حينها بعد سيطرته على كامل مجريات عطلة نهاية الأسبوع.

وستعود الجائزة هذا العام لكن مع تغيير موقعها، حيث ستُقام على حلبة "إكسيل" وستكون فريدة من نوعها في ظلّ تواجد قسم المسار داخل مبنى معرض لندن والقسم الخارج في منطقة المرفأ.

وسيبلغ طول المسار 2.4 كلم وسيتضمّن 23 منعطفًا وسيكون الأوّل الذي يتواجد جزء منه داخل مبنى في تاريخ الفورمولا إي.

كما ستشهد عطلة نهاية هذا الأسبوع خفض قيمة الطاقة المتاحة للاستخدام خلال السباق من 52 إلى 48 كيلو واط في الساعة.

ويدخل صاحب الأرض والجمهور سام بيرد هذه الجولة متصدّرًا لترتيب البطولة برصيد 81 نقطة بعد انتزاعه المركز الأوّل عبر فوزه بالسباق الثاني في جولة نيويورك.

لكنّ المعركة على اللقب لا تزال على أشدّها في ظلّ تواجد الخمسة الأوائل ضمن مجال 11 نقطة، كما أنّ بقيّة السائقين ليسوا بعيدين ومن الممكن أن ينقلب كلّ شيء رأسًا على عقب.