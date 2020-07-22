المدير التقني السابق لدى رينو ينضم إلى فريق مرسيدس للفورمولا إي

أمضى تشيستر صاحب الـ 51 عاماً، ما يقارب الـ 30 عاماً ضمن عدة مناصب، 19 عاماً أمضاها مع فريق إنستون: بينيتون، رينو ولوتس.

كما عمل كذلك مع سيمتيك، ليجييه وآروز، قبل الانتقال إلى إنستون في 2000.

وحلّ تشيستر بديلاً عن جايمس أليسون بمركز المدير التقني في 2013، لكنه ترك رينو شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، كجزء من عملية إعادة هيكلة الفريق.

وبالرغم من شائعات انتقاله إلى فريق ويليامز، لكن مرسيدس أعلنت أنه بات جزءاً من برنامج فريقها في الفورمولا إي.

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لذا، بات تشيستر المدير التقني الجديد لفريق مرسيدس في الفورمولا إي، حيث بدأ العمل بداية شهر يوليو/تموز، ما يعني أنه سيتواجد خلال السباقات الستة المقبلة التي ستنهي الموسم الحالي.

وأعلنت مرسيدس أنها ستشارك في البطولة الكهربائية منذ 2017، حيث دخل فريقها المصنعيّ منافسات الفورمولا إي للمرة الأولى موسم 2019-2020.

ويحتل الفريق حالياً المركز الخامس ضمن ترتيب البطولة، مع مركزٍ ثالث كأفضل نتيجة مع ستوفيل فاندورن - الذي يحتل المركز السادس ضمن الترتيب العام - في سباقي الدرعية.