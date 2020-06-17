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الفورمولا إي ستقيم ستة سباقات في برلين خلال شهر أغسطس

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الفورمولا إي ستقيم ستة سباقات في برلين خلال شهر أغسطس
17-06-2020

ستقيم الفورمولا إي ستة سباقات خلال تسعة أيام ضمن ثلاثة مسارات مختلفة في برلين، وذلك سيشكل ختام موسم 2019-2020 الذي توقف بسبب تفشي فيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم.

علقت البطولة موسمها الجاري لمدة شهرين بعد انتشار الفيروس، ليتم تمديد الفترة لاحقاً حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الحالي.

وتم الإعلان اليوم عن ثلاثة جولات بسباقات مزدوجة، اثنتان منها في منتصف الأسبوع، لشهر أغسطس أيام: 5-6، 8-9، 12-13، وذلك لإكمال الموسم في برلين.

وتماشياً مع قوانين الحكومة الألمانية النافذة حتى شهر سبتمبر/أيلول، ستتم إقامة السباقات من دون جمهور، لضمان وجود 1.000 شخص فقط في الموقع كحد أقصى.

حيث قال جايمي ريغل المدير التنفيذي للبطولة: "منذ اتخاذ القرار بتعليق الموسم شهر مارس/آذار الماضي، شددنا على ضرورة إكمال الروزنامة بطريقة تضمن السلامة أولاً".

وأكمل: "سنتجه إلى برلين مع الفرق، السائقين والجميع من أجل احتفالٍ للسباقات من تسعة أيام مع ثلاث جولات مزدوجة متتالية. سيضمّ هذا المهرجان التسابقيّ ثلاثة مسارات مختلفة، ما يمثل تحدياً جديداً يشكل ختام الموسم مع الكثير من الحماسة والدراما".

وتابع: "عمل فريقنا بشكل جادّ للغاية طوال الأسابيع الماضية للسماح لنا بالمنافسة مجدداً في برلين. أود توجيه الشكر إلى ’فيا’، المصنعين، الفرق وشركائنا على الدعم المتواصل، إضافة إلى مدينة برلين على التعاون والمرونة، وكذلك إلى جميع متابعينا حول العالم على صبرهم".

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وعلى صعيد البطولة، يتصدر أنطونيو فيليكس دا كوستا سائق "تيكيتا" الترتيب العام بفارق 11 نقطة أمام ميتش إيفانز سائق جاغوار.

ولم تؤكد أوي بعد هوية السائق الذي سيزامل لوكاس دي غراسي، بعد أن تمّ طرد دانيال أبت بسبب فضيحة السباقات الإلكترونية السابقة.

أما ماهيندرا فستشارك في السباقات الستة المتبقية من دون باسكال فيرلاين، حيث أعلن سائق الفورمولا واحد السابق على وسائل التواصل الاجتماعيّ أنه ترك الفريق بقرار فوري التنفيذ.

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