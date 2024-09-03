الفورمولا إي ستتسابق في حلبة شوارع جدّة المستخدمة في الفورمولا 1
تتّجه بطولة الفورمولا إي للتسابق على نسخة أقصر من حلبة كرنيش جدّة في موسم 2024-2025 المستخدمة في سباقات الفورمولا 1.
ستوفيل فاندورن، دي اس بنسكي
الصورة من قبل: جواو فيليبي / دي بي بي اي
منحت وزارة الرياضة السعوديّة موافقتها للحلبة للاستخدام من قبل بطولة السيارات الكهربائيّة، والتي تسابقت في الأعوام الماضية على حلبة شوارع الدرعيّة منذ 2019.
ومن المنتظر أن تُقام الجولة المزدوجة في 14 و15 فبراير من العام المقبل، وذلك في حال موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات على ذلك في اجتماعه المقبل في أكتوبر للمصادقة على روزنامة الفورمولا إي لموسم 2024-2025.
وقال متحدّثٌ باسم البطولة: "ستُقدّم جائزة جدّة للفورمولا إي تجربة سباقٍ مذهلة على تصميمٌ معدّلٍ من حلبة شوارع الكرنيش المنسابة السريعة، وهو ما يُساهم في نموّ رياضة المحرّكات في المنطقة".
وأضاف: "مع المشهد الرائع للبحر الأحمر الساحر في الخلفيّة، تعد جائزة جدّة 2025 بتجربة لا تُنسى للمشجّعين والمتنافسين على حدّ السواء".
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