جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا إي

الفورمولا إي ستتسابق في حلبة شوارع جدّة المستخدمة في الفورمولا 1

تتّجه بطولة الفورمولا إي للتسابق على نسخة أقصر من حلبة كرنيش جدّة في موسم 2024-2025 المستخدمة في سباقات الفورمولا 1.

ستوفيل فاندورن، دي اس بنسكي

ستوفيل فاندورن، دي اس بنسكي

الصورة من قبل: جواو فيليبي / دي بي بي اي

منحت وزارة الرياضة السعوديّة موافقتها للحلبة للاستخدام من قبل بطولة السيارات الكهربائيّة، والتي تسابقت في الأعوام الماضية على حلبة شوارع الدرعيّة منذ 2019.

ومن المنتظر أن تُقام الجولة المزدوجة في 14 و15 فبراير من العام المقبل، وذلك في حال موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات على ذلك في اجتماعه المقبل في أكتوبر للمصادقة على روزنامة الفورمولا إي لموسم 2024-2025.

وقال متحدّثٌ باسم البطولة: "ستُقدّم جائزة جدّة للفورمولا إي تجربة سباقٍ مذهلة على تصميمٌ معدّلٍ من حلبة شوارع الكرنيش المنسابة السريعة، وهو ما يُساهم في نموّ رياضة المحرّكات في المنطقة".

وأضاف: "مع المشهد الرائع للبحر الأحمر الساحر في الخلفيّة، تعد جائزة جدّة 2025 بتجربة لا تُنسى للمشجّعين والمتنافسين على حدّ السواء".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فورمولا إي: مازيراتي توقّع مع فاندورن وهيوز

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

ساينز: لا يمكنك الوثوق حتى بزميلك في الفورمولا واحد

ساينز: لا يمكنك الوثوق حتى بزميلك في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
ساينز: لا يمكنك الوثوق حتى بزميلك في الفورمولا واحد
فيراري تكشف سبب توقف المفاوضات مع نيوي

فيراري تكشف سبب توقف المفاوضات مع نيوي

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فيراري تكشف سبب توقف المفاوضات مع نيوي
بيرمان: لا أشعر بالغيرة من أنتونيللي

بيرمان: لا أشعر بالغيرة من أنتونيللي

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بيرمان: لا أشعر بالغيرة من أنتونيللي
رالف شوماخر: مكلارين قد "تدمّر" أداء بياستري في حال طبّقت أوامر الفريق

رالف شوماخر: مكلارين قد "تدمّر" أداء بياستري في حال طبّقت أوامر الفريق

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
رالف شوماخر: مكلارين قد "تدمّر" أداء بياستري في حال طبّقت أوامر الفريق

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط