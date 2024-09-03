الفورمولا إي ستتسابق في حلبة شوارع جدّة المستخدمة في الفورمولا 1

منحت وزارة الرياضة السعوديّة موافقتها للحلبة للاستخدام من قبل بطولة السيارات الكهربائيّة، والتي تسابقت في الأعوام الماضية على حلبة شوارع الدرعيّة منذ 2019.

ومن المنتظر أن تُقام الجولة المزدوجة في 14 و15 فبراير من العام المقبل، وذلك في حال موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات على ذلك في اجتماعه المقبل في أكتوبر للمصادقة على روزنامة الفورمولا إي لموسم 2024-2025.

وقال متحدّثٌ باسم البطولة: "ستُقدّم جائزة جدّة للفورمولا إي تجربة سباقٍ مذهلة على تصميمٌ معدّلٍ من حلبة شوارع الكرنيش المنسابة السريعة، وهو ما يُساهم في نموّ رياضة المحرّكات في المنطقة".

وأضاف: "مع المشهد الرائع للبحر الأحمر الساحر في الخلفيّة، تعد جائزة جدّة 2025 بتجربة لا تُنسى للمشجّعين والمتنافسين على حدّ السواء".