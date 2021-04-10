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فورمولا إي / جائزة روما / تقرير التجارب

الفورمولا إي تلغي التجارب الحرّة الثانية من جائزة روما

قرّرت بطولة الفورمولا إي إلغاء حصّة التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة روما بعد 10 دقائق من بدايتها بسبب عدم القدرة على تصليح الحفف المنكسرة في الوقت المناسب.

الفورمولا إي تلغي التجارب الحرّة الثانية من جائزة روما

تمّ رفع العلم الأحمر مبكّرًا في الحصّة الثانية بسبب انفصال الحفف الداخليّة عند المنعطف الـ 12 بعد أن اصطدم بها كلٌ من أليكس لين ونيكو مولر.

وأعلم سكوت إلكينز مدير السباق السائقين بأنّ الحصّة ستُستأنف، لكن بعد توقّفٍ دام 40 دقيقة، قرّر إلكينز إلغاءها.

ويعود ذلك القرار للسماح بشحن السيارات في الوقت المناسب قبل بداية التصفيات.

ويُعتقد بأنّ الحفف سيتمّ نزعنا بالكامل وترك الجدار الداخلي ليُمثّل حدّ حافة المسار عند المنعطف الـ 12.

لكنّ هذا التأخير سمح في المقابل لطوم بلومكفيست وجايك دينيس بالعودة إلى سيارتَيهما بعد حادثهما القويّ في التجارب الحرّة الأولى.

وعلى صعيد الأزمنة فقد سجّل ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو أندريتي الزمن الأسرع في الدقائق القليلة التي تواجدت فيها السيارات على الحلبة مُسجّلًا 1:39.517 دقيقة، وهو زمنٌ أبطأ بثمانية أعشار الثانية من زمن لوكاس دي غراسي الأسرع في الحصّة الأولى.

وتقدّم بلومكفيست على نيك دي فريز سائق مرسيدس بفارقٍ قارب العُشرين من الثانية.

وحلّ ستوفيل فاندورن ثالثًا لصالح مرسيدس أمام أوليف رولاند سائق نيسان ومولر سائق دراغون بينسكي.

ولم يجلب الفريقان سيارتَيهما الجديدتين على عكس التوقّعات، حيث أشارت نيسان إلى أنّ وباء كورونا أثّر على عمليّة تزوّدها بالمكوّنات، ما يعني أنّ تقديم السيارتَين الجديدتين سيأتي في جولة موناكو الشهر المقبل.

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