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الفورمولا إي تُكمل روزنامة الموسم الحالي النهائية التي تتضمن جولة مزدوجة في لندن

أكملت الفورمولا إي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، جدول روزنامة ما تبقى من موسم 2021، والتي تضم عودة طال انتظارها لجولة لندن، إضافة إلى بويبلا في المكسيك.

الفورمولا إي تُكمل روزنامة الموسم الحالي النهائية التي تتضمن جولة مزدوجة في لندن

سيشهد الموسم السابع الحالي عدداً قياسياً من الجولات يبلغ 15، وذلك بفضل إضافة أربع جولات مزدوجة.

وستشهد الروزنامة تواجد حلبة بويبلا - التي استضافت في السابق جولة في بطولة العالم للسيارات السياحية - بين يومي 19-20 يوليو، نظراً لأن حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز ما زالت تستعمل كمشفى كبير لمرضى كورونا.

وستزور البطولة مدينة نيويورك يومي 10-11 يوليو، بينما ستعود لندن بعد انتظار مطول إلى البطولة هذا الموسم يومي 24-25 يوليو.

وستكون هذه عودة البطولة إلى لندن بعد أن زارتها موسمي 2015 و2016 ومن ثم توقفت بسبب شكاوي السكان المحليين.

قبل السباق

قبل السباق

تصوير: صور موتورسبورت

وستضم روزنامة الموسم الحالي سباقين في برلين، على حلبة تيمبلهوف التي استضافت الجولات الست الختامية للموسم الماضي الذي توقف لفترة خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا.

من جهته، قال ألبيرتو لونغو الشريك المؤسس في البطولة الكهربائية: "إنه إنجاز هائل، أن نتمكن من إصدار روزنامة كاملة هذا الموسم".

وأكمل: "تتضمن الروزنامة أغلب السباقات التي شهدناها في موسم واحد، وتظهر بالفعل تواصل الالتزام بتقديم بطولة ترقى لطموحات المتابعين والعالم أجمع".

واختتم: "ستقام أربع جولات مزدوجة في كل من بويبلا، نيويورك، لندن وبرلين التي ستكون مسك الختام في البطولة".

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