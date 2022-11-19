الفورمولا إي تكشف عن نظام وقفات "الشحن السريع" مع التخلي عن "فانبوست"

سيتم إدخال اعتماد مزيج من وقفات الشحن السريع إلى جانب نظام "وضع الهجوم" أو "أتاك مود"، فيما سيتحول إلى منافسة في الشحن السريع، حيث يتوجب على السائق إكمال "وقفة شحن" من 30 ثانية للحصول على إمكانية استخدام وضع طاقة أعلى.

وسيتواجد هذا الخيار في الجولات المزدوجة عبر اعتماد سباق بالطريقة التقليدية ومن ثم السباق الثاني مع نظام "الشحن السريع" من أجل تنويع الاستراتيجيات.

وهذا المزيج سيعني عدم ضرورة سلوك السائق لمسار جانبي من أجل تفعيل "أتاك مود" كما كان الحال سابقاً، بل بدلاً من ذلك سيدخل وقفة صيانة تسمح له باستعمال وضع طاقة أعلى يتم تحديده قبل السباق.

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" قال جايمي ريغل المدير التنفيذي لدى الفورمولا إي: "كان علينا ضمان سلامة مدخرات الطاقة في صيغة كهذه، من أجل إمكانية استعمال أنظمة الشحن السريع".

تصوير: صور موتورسبورت

وأكمل: "يمكن لهذه الأنظمة أن تكون جاهزة بحلول جولة المكسيك. من المفضل حقاً أن نختبرها في فالنسيا وفي المكسيك".

وتابع: "أو يمكن أن نستعمل الموسم الحالي لإظهار قدرات سيارات الجيل الثالث التي تمتلك أداء إضافياً واضحاً، ومن ثم نجلب هذه الصيغ الجديدة لاحقاً".

واختتم: "لدينا التقنيات لكننا لن ندخلها بشكل قسري أو مصطنع، بل حين نكون على ثقة تامة من تكاملها بالطريقة الصحيحة".

يشار إلى أنّ طاقة السيارات خلال السباقات في 2023، ستكون 300 كيلوواطاً بينما سيُسمح للسيارات باستعمال 350 كيلوواطاً خلال التصفيات وخلال تفعيل نظام الهجوم.