الفورمولا إي تكشف عن مسوّدة روزنامة موسم 2022-2023

على إثر اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات اليوم الأربعاء في باريس، تمّت المصادقة على إضافة حلبتين جديدتين إلى روزنامة الفورمولا إي التي ستتشكّل من 13 جولة بمجموع 18 سباقًا، وهو العدد الأعلى في تاريخ البطولة.

وسينطلق الموسم الجديد في 14 يناير في مكسيكو سيتي مع انطلاق حقبة الجيل الثالث، قبل التوجّه إلى الدرعيّة لجولة مزدوجة يومي 27 و28 من ذات الشهر في المملكة العربيّة السعوديّة.

وستستضيف الهند سباقها الأوّل للفورمولا إي في حيدر آباد في 11 فبراير قبل جولتين لم يتمّ تحديدهما بعد.

وستسبق ساو باولي جولتين أوروبيّتين، حيث ستستضيف البرازيل سباقها الأوّل في 25 مارس.

الروزنامة المبدئيّة للفورمولا إي لموسم 2022-2023:

14 يناير 2023: مكسيكو سيتي

27-28 يناير 2023: الدرعيّة، المملكة العربيّة السعوديّة

11 فبراير 2023: حيدر آباد، الهند

25 فبراير 2023: سيُعلن لاحقًا

11 مارس 2023: سيُعلن لاحقًا

25 مارس 2023: ساو باولو، البرازيل

22 أبريل 2023: برلين، ألمانيا

6 مايو 2023: موناكو

20-21 مايو 2023: سيول، كوريا الجنوبيّة

3-4 يونيو 2023: جاكرتا، إندونيسيا

24 يونيو 2023: سيُعلن لاحقًا

15-16 يوليو 2023: روما، إيطاليا

29-30 يوليو 2023: لندن، المملكة المتّحدة