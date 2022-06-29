تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / مكلارين تتزين برعاية نيوم السعوديّة لفريقيها في الفورمولا إي وإكستريم إي
فورمولا إي أخبار عاجلة

الفورمولا إي تكشف عن مسوّدة روزنامة موسم 2022-2023

كشفت الفورمولا إي عن مسوّدتها الأولى لروزنامة موسم 2022-2023 والتي تتضمّن حلبتين جديدتين في حيدر آباد وساو باولو مع الحضور المتألّق لجولة السعوديّة، لكنّها لم تتضمّن كايب تاون، إلى جانب ثلاثة مواقع شاغرة مبدئيًا.

الفورمولا إي تكشف عن مسوّدة روزنامة موسم 2022-2023

على إثر اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات اليوم الأربعاء في باريس، تمّت المصادقة على إضافة حلبتين جديدتين إلى روزنامة الفورمولا إي التي ستتشكّل من 13 جولة بمجموع 18 سباقًا، وهو العدد الأعلى في تاريخ البطولة.

وسينطلق الموسم الجديد في 14 يناير في مكسيكو سيتي مع انطلاق حقبة الجيل الثالث، قبل التوجّه إلى الدرعيّة لجولة مزدوجة يومي 27 و28 من ذات الشهر في المملكة العربيّة السعوديّة.

وستستضيف الهند سباقها الأوّل للفورمولا إي في حيدر آباد في 11 فبراير قبل جولتين لم يتمّ تحديدهما بعد.

وستسبق ساو باولي جولتين أوروبيّتين، حيث ستستضيف البرازيل سباقها الأوّل في 25 مارس.

الروزنامة المبدئيّة للفورمولا إي لموسم 2022-2023:

14 يناير 2023: مكسيكو سيتي

27-28 يناير 2023: الدرعيّة، المملكة العربيّة السعوديّة

11 فبراير 2023: حيدر آباد، الهند

25 فبراير 2023: سيُعلن لاحقًا

11 مارس 2023: سيُعلن لاحقًا

25 مارس 2023: ساو باولو، البرازيل

22 أبريل 2023: برلين، ألمانيا

6 مايو 2023: موناكو

20-21 مايو 2023: سيول، كوريا الجنوبيّة

3-4 يونيو 2023: جاكرتا، إندونيسيا

24 يونيو 2023: سيُعلن لاحقًا

15-16 يوليو 2023: روما، إيطاليا

29-30 يوليو 2023: لندن، المملكة المتّحدة

المشاركات
التعليقات
مكلارين تتزين برعاية نيوم السعوديّة لفريقيها في الفورمولا إي وإكستريم إي
المقال السابق

مكلارين تتزين برعاية نيوم السعوديّة لفريقيها في الفورمولا إي وإكستريم إي

أحدث الأخبار

الفورمولا إي تكشف عن مسوّدة روزنامة موسم 2022-2023
فورمولا إي فورمولا إي

الفورمولا إي تكشف عن مسوّدة روزنامة موسم 2022-2023

مكلارين تتزين برعاية نيوم السعوديّة لفريقيها في الفورمولا إي وإكستريم إي
فورمولا إي فورمولا إي

مكلارين تتزين برعاية نيوم السعوديّة لفريقيها في الفورمولا إي وإكستريم إي

مكلارين تبرم صفقة محرّكات مع نيسان لحقبة الجيل الثالث في الفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي

مكلارين تبرم صفقة محرّكات مع نيسان لحقبة الجيل الثالث في الفورمولا إي

فيرن: وضع حرارة مدخرة الطاقة ساعد إيفانز على تجاوزي للفوز في جاكرتا
فورمولا إي فورمولا إي

فيرن: وضع حرارة مدخرة الطاقة ساعد إيفانز على تجاوزي للفوز في جاكرتا

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.