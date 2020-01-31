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الفورمولا إي تكشف عن صورة تشويقية لسيارة "جين2 إيفو" بجناح أمامي "لا يغفر الأخطاء"

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الفورمولا إي تكشف عن صورة تشويقية لسيارة "جين2 إيفو" بجناح أمامي "لا يغفر الأخطاء"
31-01-2020

كشفت الفورمولا إي عن صورة تشويقية لهيكل سيارة الجيل الثاني المحدّث "جين2 إيفو"، والتي سيتمّ إسدال الستار عنها بشكل كامل الأسبوع المُقبل.

لطالما كانت البطولة الكهربائية تتّجه لتحديث مظهر سيارة الجيل الثاني في نهاية موسم 2019/2020 الحالي، مثلما فعلت مع تصميم سيارة الجيل الأوّل قُبيل الموسم الثالث للفورمولا إي في 2016/2017.

وتكشف الصورة المبدئية لتصميم سيارة الجيل الثاني الجديد التي تمّ نشرها أنّ الهيكل سيتخلّى عن أقواس الإطارات المغلقة التي لطالما كانت سمة ملحوظة في سيارة هذا الجيل.

كما يتّجه الجناح الأمامي ليحظى بتصميم مختلف على نحوٍ كبير، حيث تُشير الصورة التشويقية إلى أنّه قد تمّ إرجاعه نحو الإطارات الأمامية تحت ما يبدو أنّه أنف مرتفع، بالمقارنة مع التصميم الحالي.

ويعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الجناح الأمامي لسيارة "جين2 إيفو" سينحني للخلف أعلى الأنف، لكنّه لن يتّصل بها، كما كان الوضع مع هيكل سيارة الجيل الأوّل المحدّث.

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ومن المعلوم أنّ منطقة الجناح الأمامي ستكون أكثر تأثيرًا إذا ما تعرّضت لأضرار، وذلك جزء من سعي البطولة نحو تقليل قدر احتكاك السيارات ببعضها البعض الذي برز في سباقات الفورمولا إي منذ بداية حقبة الجيل الثاني في 2018/2019.

وكما كشف لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فإنّ تقديم قسم أمامي "لا يغفر الأخطاء" كان هدفًا أساسيًا لكلّ من الفورمولا إي و"فيا" منذ السباقات الأولى من الموسم الماضي التي شهدت مستويات مرتفعة من حوادث الاحتكاك.

ومع التصميم الجديد للأنف، من المعلوم أنّه وإذا ما تسبب سائق بأضرار على الجناح الأمامي، فسيُرفع في وجهه العلم الأسود/البرتقالي وسيدخل إلى خط الحظائر من أجل إصلاح الأضرار.

فيما ستشكّل التغييرات الكلية على سيارة "جين2 إيفو" تصميمًا أكثر أناقة، إلى جانب خطوط سيارات المقعد الأحادي الأكثر تقليدية.

هذا وأشارت تغريدة حساب البطولة إلى إطلاق رقمي للهيكل الجديد والذي سيكون في الرابع من فبراير/شباط، لكنّ من المتوقّع أن يكون الإطلاق الفعلي في مارس/أذار ضمن فعاليات معرض جينيف للسيارات، على غرار الكشف الرسمي لتصميم الجيل الثاني في 2018.

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