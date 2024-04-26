الفورمولا إي تكشف عن سيارة "جين3 إيفو" الأكثر قوة للموسم المُقبل

تم الكشف عن الخصائص الجديدة للسيارة مساء أمس الخميس قُبيل انطلاق جائزة موناكو الكبرى نهاية هذا الأسبوع، حيث سيتم عرضها على العامة كذلك للمرة الأولى يوم غد السبت من قبل سائق الفورمولا 1 السابق دايفيد كولتارد.

وتمثّل أحدث سيارات البطولة الكهربائية قفزة من حيث الأداء مقارنة بسيارة الجيل الثالث الحالية، والتي استُخدمت على مدار الموسمين الماضيين - مع تغييرات أساسية على الهيكل والإطارات، إلى جانب استهلاك أكثر كفاءة للطاقة.

فورمولا إي جين3إيفو الصورة من قبل: فورمولا إي

في المقابل، تم تحسين تسارع السيارة على نحوٍ كبير ليصل إلى 0-60 ميل/ساعة في 1.82 ثانية، والذي يتجاوز الذي تتمتع به سيارات الفورمولا 1 الحالية، بينما تحسّن الأداء العام بحوالي ثانيتين في لفة مثل مونتي كارلو.

هذا ويتمثّل الجانب الأكثر أهمية في استغلال السيارة الآن للدفع الأمامي الذي لطالما كان جزءًا من سيارات الجيل الثالث منذ انطلاقها ولكن لم يكن مستغلًا بعد، ما يجعلها سيارة دفع كلّي للمرة الأولى.

فورمولا إي جين3إيفو الصورة من قبل: فورمولا إي

حيث سيتم تطبيق طاقة قصوى تقدر بـ 50 كيلوواط على المحور الأمامي من الحد الأقصى البالغ 350 كيلوواط، على أن يتم توزيع الطاقة المتبقية على الإطارات الخلفية، لكن سيُسمح بذلك فقط في المنافسات الثنائية في التصفيات، بداية السباق وخلال فترتي تفعيل وضع الهجوم لكل سائق.

فورمولا إي جين3إيفو الصورة من قبل: فورمولا إي

كما أن الجناح الأمامي الأكثر استقرارًا والجوانب الجديد تعني بأن السيارة لا ينبغي أن تواجه سحبًا انسيابيًا كبيرًا كسابقاتها، بينما ستوفّر النسخة الجديدة من إطارات هانكوك تماسكًا أكبر بـ 5-10 بالمئة.