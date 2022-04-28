الفورمولا إي تكشف عن سيارة الجيل الثالث "المستوحاة من المقاتلة النفاثة"

عرفت السيارة الجديدة هيكلًا خارجيًا معدّلًا بالكامل، حيث أشارت البطولة إلى أنّه مستوحى من تصميم المقاتلة النفاثة، ويتماشى مع نهج البطولة على صعيد تطوير سيارة مخصّصة للتسابق في حلبات الشوارع.

ويعني ذلك اعتماد سيارة قصيرة من أجل السماح للسائقين بالتسابق بشكلٍ محتدمٍ جنبًا إلى جنب على حلبات الشوارع، كما تمّ خفض وزنها بـ 60 كلغ بالرغم من زيادة قدر المكوّنات المتواجدة عليها.

وتتمحور أبرز نقاط القوّة بالنسبة لهذا الجيل الجديد في قدر الطاقة، حيث تمّ اعتماد جيل جديد من محرّك الدفع في المحور الخلفي بقوّة 350 كيلو واط، وسيعمل الآن بشكلٍ متناغمٍ عند إعادة توليد الطاقة مع محرّكٍ آخر قياسي التزويد بقوّة 250 كيلو واط في المحور الأمامي، وهو ما يعني قدرة السيارة على إنتاج ما مجموعه 600 كيلو واط من الطاقة المتجدّدة.

وتُقدّر الفورمولا إي أنّ 40 بالمئة من السباق ستجري بالطاقة المُسترجعة على الحلبة، ما يعني تقلّص سعة البطاريّة نتيجة لذلك.

كما أنّ هذه السيارة لن تتضمّن مكابح خلفيّة، حيث أنّ طاقة الكبح الخلفيّة ستجري من خلال المحرّك عبر إعادة توليد الطاقة.

وقال جايمي ريغل المدير التنفيذي للبطولة: "موناكو هي الموطن الروحي لرياضة المحرّكات، ولا مكان آخر أنسب للكشف عن سيارة الجيل الثالث".

وأضاف: "تفرض سيارة الجيل الثالث تحديات على رياضة المحرّكات التقليديّة، حيث تضع معيارًا للأداء، والكفاءة، والاستدامة من دون التضحية بالتسابق".

وأكمل: "نحن فخورون رفقة ’فيا’ بالكشف على الجيل الثالث لمشجّعي الفورمولا إي وإثبات كيف يُمكن لرياضة القمّة، والأداء والعالي والاستدامة الاجتماع معًا في بطولة الفورمولا إي".

وأردف: "لا يسعنا الانتظار لرؤية كيف ستدفع فرقنا وسائقوها السيارة إلى حدودها القصوى في 2023".

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