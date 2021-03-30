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الفورمولا إي تكشف عن سيارة الأمان الجديدة

ستستعمل الفورمولا إي نسخة معدلة من سيارة "ميني" الكهربائية، كسيارة أمان ضمن سباقات هذا الموسم، وذلك قبل خروج الشركة الأم "بي ام دبليو" من البطولة.

سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية

سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية
1/10

الصورة من قبل: بي أم دبليو أيه جي

تصميم سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية

تصميم سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية
2/10

الصورة من قبل: بي أم دبليو أيه جي

تفاصيل سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية

تفاصيل سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية
3/10

الصورة من قبل: بي أم دبليو أيه جي

تفاصيل سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية

تفاصيل سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية
4/10

الصورة من قبل: بي أم دبليو أيه جي

سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية

سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية
5/10

الصورة من قبل: بي أم دبليو أيه جي

سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية

سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية
6/10

الصورة من قبل: بي أم دبليو أيه جي

سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية

سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية
7/10

الصورة من قبل: بي أم دبليو أيه جي

سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية

سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية
8/10

الصورة من قبل: بي أم دبليو أيه جي

سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية

سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية
9/10

الصورة من قبل: بي أم دبليو أيه جي

سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية

سيارة الأمان في الفورمولا إي، ميني الكهربائية
10/10

الصورة من قبل: بي أم دبليو أيه جي

كانت "بي ام دبليو" تقدم سيارات الأمان للفورمولا إي منذ انطلاقها عام 2014.

وبدأت مع طراز "آي8 كوبيه"، ومن ثم مع نسخة معدلة من سيارتها الرياضية الهجينة "آي8 رودستر" في 2019، كأول سيارة أمان مكشوفة في العالم.

لكن "آي8 رودستر" ستتشارك مهام سيارة الأمان مع طراز "ميني" الكهربائي، والتي ستظهر للمرة الأولى في سباق جولة روما المقبل بين 11-12 أبريل/نيسان المقبل، والتي باتت جولة مزدوجة مع الاتجاه لإلغاء جولة مراكش، وفق ما أُعلن عنه مؤخراً.

وتأتي هذه الخطوة في استعمال طراز "ميني" كسيارة أمان حتى نهاية موسم 2021 الذي ستخرج فيه الشركة الأم "بي ام دبليو" من الفورمولا إي بعد أن "استنفدت فرصها" في تطوير تقنياتها الكهربائية ضمن البطولة.

حيث قال جايمي ريغل المدير التنفيذي لدى فورمولا إي: "الفورمولا إي و’ميني’ معروفتان لدى الجميع بمقاربتَيهما المتميزتين".

وأكمل: "نحن نتشارك هدفاً عالمياً واحداً، ونحن ملتزمان بمستقبل يعتمد كلياً على الطاقة الكهربائية".

وتابع: "نحن نتطلع قدماً لرؤية ’ميني’ تتصدر ركب السيارات على شوارع أجمل مدن العالم، لتُظهر الأداء المتميز والمظهر الجميل للسيارات الكهربائية".

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وتلقت نسخة "ميني" الكهربائية عدة تعديلات جمالية، من بينها الجانح الخلفي، إضافة إلى تعديلات على العجلات، جعلت منها أشبه بالطراز التجاري ذي محرك الاحتراق الداخلي "ميني كوبر جيه.سي.دبليو جي.بي".

كما أنها أقل وزناً بـ 130 كيلوغراماً مقارنة بالطراز الكهربائي الاعتيادي لكن مع 182 حصاناً وتسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر خلال 6.7 ثانية، أي أسرع بستة أعشار الثانية من الطراز التجاري.

من جهته، قال برونو كوريا سائق سيارة الأمان: "إن قيادتها ممتعة جداً، تشعر وكأنها سيارة ’كارتينغ’".

وتأتي هذه الخطوة من قبل الفورمولا إي، بعد خطوة مماثلة شهدتها الفورمولا واحد، حيث ظهرت سيارة أمان من طراز أستون مارتن فانتاج خلال جائزة البحرين الكبرى، في تقاسمٍ للمهام مع سيارة "مرسيدس إيه.أم.جي جي.تي-آر" لبقية موسم 2021.

ومن المتوقع أن تستعمل الفورمولا إي سيارة أمان جديدة كلياً للموسم المقبل بغياب "بي ام دبليو".

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فورمولا إي: تحويل روما وفالنسيا إلى جولتين مزدوجتين والاتجاه للتخلي عن مراكش

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