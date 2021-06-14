الفورمولا إي تكشف عن تصميم حلبة المكسيك شبه البيضويّ

تسابقت البطولة في جميع مواسمها منذ 2016 في المكسيك مستخدمة حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز التقليديّة المستخدمة في الفورمولا واحد.

لكن مع تشييد مستشفى في أرجاء الحلبة استجابة للجائحة العالميّة، فإنّ حلبة ميغيل إي.عباد في مدينة بويبلا القريبة حلّت محلّها لنسخة 2021.

وتمّ الكشف عن المسار البالغ طوله 2.976 كلم، حيث تتّجه الفورمولا إي لكسر الزمن الذي سجّلته بطولة العالم للسيارات السياحيّة عندما استخدمت المسار بين 2005 و2009 قبل التخلّي عن الحلبة في روزنامة 2010 بسبب دواعٍ أمنيّة.

وستعبر لفّة الفورمولا إي بمنعطفٍ حادٍ أضيق بعد المنعطف الثالث من أصل 15 قبل أن تعود إلى المسار التقليدي عند المنعطف السادس عوضًا عن البقاء على الطريق البيضويّ الخارجي.

أمّا تفعيل نظام "أتاك مود" فسيكون فريدًا هذه المرّة وسيكون مشابهًا لنظام "لفّة الجوكر" في بطولة العالم للرالي كروس.

أي أنّ السائق الذي يختار تفعيل نظام الهجوم سيدخل في مسلكٍ آخر تمامًا عوضًا عن العبور في بوابة إلكترونيّة خاصة على حافة المسار مثلما كان معتادًا في السباقات الماضية.

وبعد حدّ الحضور الجماهيري ضمن جائزة موناكو للفورمولا إي الشهر الماضي، سيُسمح بتواجد 10.000 مشجّعٍ في كلّ يومٍ من الجولة المزدوجة في المكسيك.