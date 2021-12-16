الفورمولا إي تكشف عن تحديث روزنامتها التي ستنطلق من السعوديّة

بالرغم من تواصل التعقيدات المتعلّقة بوباء كورونا، حصلت الصين على موقعٍ مبدئي لها في الروزنامة الأوليّة لموسم 2022، حيث كانت العودة إلى حلبة شوارع سانيا الوجهة الأرجح.

لكنّ تلك الجولة، التي كان من المفترض أن تُقام في 19 مارس، أُلغيت بالكامل للموسم الجديد، إلى جانب الأخرى التي تسبقها في 5 مارس والتي كانت لتكون جائزة كايب تاون الأولى في جنوب أفريقيا ومجدّدًا بسبب وباء كورونا.

وأكّد المجلس العالمي لرياضة السيارات في اجتماعه أمسٍ الأربعاء في باريس أنّ برلين وروما ستُصبحان الآن جولتَين مزدوجتين من أجل ملء الروزنامة.

ذلك يعني أنّ الموسم الثامن في تاريخ الفورمولا إي سيشمل ستّ جولات مزدوجة، على أن تتشكّل الروزنامة من 16 سباقًا في المجمل، ليكون هذا الموسم الأطول في تاريخ البطولة.

روزنامة موسم 2022:

28-29 يناير: الدرعيّة

12 فبراير: مكسيكو سيتي

9-10 أبريل: روما

30 أبريل: مونتي كارلو

14-15 مايو: برلين

4 يونيو: جاكارتا

2 يوليو: فانكوفر

16-17 يوليو: نيويورك

30-31 يوليو: لندن

13-14 أغسطس: سيول

اعتماد سقفٍ للنفقات قبيل موسم 2022-2023

مثّلت القوانين الماليّة الأفضل قمّة أولويات جايمي ريغل المدير التنفيذي للبطولة خلال فترة رئاسته، وذلك في ظلّ العمل على ضمان ثبات واستقرار السلسلة على إثر مغادرة مرسيدس، وآودي وبي ام دبليو.

وستدخل القوانين الجديدة حيّز التطبيق في الأوّل من أكتوبر 2022 لتغطية حقبة الجيل الثالث المقبلة، بالرغم من أنّ المصنّعين شرعوا بالفعل في عمليات تطويرهم لقوانين وحدات الطاقة الجديدة بقوّة 470 حصانًا على إثر الاجتماعات السابقة لمجموعة العمل التقنيّة.

وكما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقًا، فإنّ فرق السباق سيُسمح لها بإنفاق 13 مليون يورو في الموسم في الفترة الممتدّة بين 2022 و2024، بالرغم من أنّه ستكون هناك "استثناءات انتقاليّة معيّنة من أجل معالجة الالتزامات التعاقديّة الحاليّة".

وسيزداد ذلك السقف إلى 15 مليون يورو في موسم 2024-2025 وما بعده، لكنّ ذلك سيشمل حينها بشكلٍ أكثر أهميّة رواتب السائقين لتسهيل "الاستثمار المتواصل في المواهب" إلى جانب تطوير الاعتماد المرجّح لسيارة "جين3.5 إيفو".

أمّا بالنسبة لمصنّعي وحدات الطاقة، فإنّ عليهم العمل ضمن سقف 25 مليون يورو على مدار موسمَين متتاليين لتغطية أعمال البحث والتطوير إلى جانب "أنشطة التصنيع والخدمات الإلزاميّة لدعم الفرق الزبونة في الفورمولا إي".

ويُقدّر بأنّ أكثر المصنّعين إنفاقًا حاليًا يعملون ضمن ميزانيّة 40 مليون يورو.