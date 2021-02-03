الفورمولا إي تكشف عن المسار الجديد لجولة روما

يبلغ طول المسار المعدل الجديد 2.1 ميلاً مع 19 منعطفاً، مقارنة بالمسار السابق ذي الـ 21 منعطفاً وطول 1.77 ميلاً. ولا يتقدم عليه مسار حلبة بكين الذي يبلغ طوله 2.17 ميلاً إلا بقليل، والذي استعمل في موسمي 2014 و2015.

وتتواجد الحلبة في حيّ "إيسبيزيوني يونيفيرسال روما"، وتمّ تعديل المسار باتجاه "فيتا كريستوفو كولومبو" من أجل تخفيف تأثير مجريات الحدث على الزحام في المنطقة.

ومن أجل إطالة اللفة، تمّ إدخال أربعة منعطفات بزاوية 90 درجة، إضافة إلى إطالة المقطع المستقيم بين المنعطفين الثالث والرابع.

وتمّ أخذ انطباعات السائقين وآرائهم في هذه التعديلات، وذلك عبر جمعية سائقي الفورمولا إي - غير الرسمية - المكونة من لوكاس دي غراسي، أوليفر رولاند وجيروم دامبروسيو نائب مدير فريق فانتوري.

من جهته، قال ريناتو بيزيغاني المدير العام للفورمولا إي: "مع توسيع نطاق اتفاقيتنا مع مدينة روما لمدة خمس سنوات، أخذنا هذه الفرصة للعمل على مسار الحدث، عبر التعلم من خبراتنا الماضية من أجل العمل على خطة طويلة الأمد للفورمولا إي في المنطقة".

وأكمل: "إن حجم الاستثمار الذي خصصناه لروما في هذا العام الصعب لهو إثبات على رؤيتنا الواضحة لموقعها في قلب الفورمولا إي".

وتابع: "حلبة روما مفضلة لدى السائقين، وحاولنا الحفاظ على نفس الخصائص من الناحية الرياضية، ما يرفع حماسة المسار أكثر وأكثر".

وكانت البطولة قد كشفت أن جولة الفورمولا إي 2019 ساهمت في الاقتصاد بما يقارب 60 مليون يورو. كما أكدت البطولة أنها ستتولى أعمال إعادة سفلتة الطرقات وصيانة المنطقة.

وستعود روما إلى روزنامة موسم 2021، بعد أن تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا، إلى جانب فالنسيا، موناكو، مراكش وسانتياغو، كجزء من الدفعة الثانية من الجولات التي تم الإعلان عنها.

ومن المتوقع أن تعلن البطولة عن سبع جولات أخرى في الربيع، ما يرفع عدد الجولات الإجمالية إلى 15.