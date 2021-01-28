الفورمولا إي تكشف عن الدفعة الثانية من جولات موسم 2020/2021

ما زالت الروزنامة المعدلة تنتظر الموافقة النهائية من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات.

وسيتم إعلان الدفعة الأخيرة من الجولات خلال الربيع، بعد اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات يوم 5 مارس/آذار المقبل.

وستقام جولة روما في 10 أبريل/نيسان ضمن إجراءات بروتوكولات كورونا المشدّدة، حيث ستأتي بعد الجولة المزدوجة الافتتاحية الليلية للموسم في المملكة العربية السعودية بين 26 و27 فبراير/شباط المقبل.

وحافظت جولة روما على موعدها الأولي من الروزنامة المبدئية، لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن حلبة فاليلونغا ضمن الخيارات البديلة، إن دعت الضرورة.

وستعود البطولة إلى حلبة ريكاردو تورمو في فالنسيا، التي كانت تستضيف التجارب الشتوية يوم 24 أبريل.

واعتماداً على وضع فاليلونغا، فإن فالنسيا ستسجل المرة الأولى التي تقام فيها منافسات الفورمولا إي على حلبة دائمة.

وبالرغم من أن حلبة مولاي الحسن في المغرب، وأوتودرومو هيرمانوس رودريغيز كانتا ضمن المواسم السابقة، لكن الأولى هي حلبة مؤقتة والثانية يتم تغييرها خصيصاً من أجل البطولة الكهربائية.

ولم يتم تأكيد شكل حلبة فالنسيا بعد، حيث علم موقعنا أن الفرق ستعلم الشكل النهائي قبل أسبوعين من السباق.

ومن المقرر أن تعود جولة موناكو في 8 مايو/أيار. وذلك بعد تأكيد إقامتها - وكذلك جولة الفورمولا واحد - من قبل "نادي موناكو للسيارات".

مراكش التي لم تكن موجودة في الروزنامة الأولية ستعود يوم 22 مايو، أما الدفعة الثانية من السباقات التي تتضمن جولة مزدوجة في سانتياغو ستقام بين 5 و6 يونيو.

حيث قال ألبيرتو لونغو المسؤول عن المنافسات في الفورمولا إي: "المجموعة التالية من السباقات تظهر مرونة الفورمولا إي للتأقلم مع أي ظرف ممكن، وتقديم روزنامة حماسية وتنافسية".

وأكمل: "نواصل العمل على المجموعة الأخيرة من الجولات لضمان تقديم مستوى يليق بطموحات البطولة".

يشار إلى أن الفورمولا إي أعلنت عدم عودة جولة باريس هذا الموسم، لكنها تخطط لإعادتها في الموسم المقبل بعد مفاوضات مع مسؤولي المدينة.

وكذلك الحال مع جولة سانيا الصينية وسيؤول، إذ لا يمكن إقامتهما في موعديهما الأوليين، بالتالي سيتم تأخيرهما إلى الدفعة الأخيرة من الجولات.

الجولات المؤكدة:

26 فبراير، الدرعية، المملكة العربية السعودية

27 فبراير، الدرعية، المملكة العربية السعودية

10 أبريل: روما، إيطاليا

24 أبريل: فالنسيا، إسبانيا

8 مايو: موناكو، موناكو

22 مايو: مراكش، المغرب

5 يونيو: سانتياغو، التشيلي

6 يونيو: سانتياغو، التشيلي