الفورمولا إي تكشف عن الجيل المحدّث من سيارة الجيل الثاني

تمّ الكشف عن هيكل "جين2" في يناير/كانون الثاني 2018 قبيل الدورة الممتدّة لثلاثة أعوام، قبل أن يتمّ تمديد تلك الدورة إلى أربعة أعوام.

وحصلت السيارة الآن على تحديث في وسط دورتها، مثلما كان عليه الحال في الجيل الأوّل.

وتمّ تقديم سيارة "إيفو" على المنصّات الرقميّة اليوم الثلاثاء، مثلما كان عليه الحال بالنسبة للجين2 ، وستُسجّل ظهورها الفعليّ الأوّل في معرض جينيف الدولي للسيارات في الثالث من مارس.

وقال أليخندرو عجاج مؤسّس البطولة ورئيسها الفخريّ: "برزت سيارة جين 2 بالفعل كإحدى أكثر سيارات السباق إثارة التي دخلت الحلبات، ومثلما يُشير اسمها، فإنّ سيارة جين2 إيفو تطويرٌ جديد للتصميم الفريد".

وأكمل: "مثلما فعلنا مع الجيل الأوّل من السيارة، فإنّ سيارة جين2 إيفو قد حصلت على تحديث لهيكلها لجعلها تبدو أكثر سلاسة".

وأردف: "يُظهر تصميمها المستقبليّ مرة أخرى الفورمولا إي كفئة للابتكار على صعيدَي التقدّم التكنولوجي والمظهر".

ويُؤمل أن تسمح التغييرات التي طرأت على الجناح الأمامي والتخلّي عن قوس الإطار بالمساعدة على جعل سيارة الفورمولا إي تفرض عقوبة مباشرة على السائق من خلال التقليل من الاحتكاكات الكبيرة بين السيارات.

وقال جان تود رئيس "فيا": "لا تزال بطولة الفورمولا إي في موسمها السادس فقط، لكنّ التكنولوجيا المستخدمة فيها حقّقت أشواطًا كبيرة ويُمكنها إفادة جميع مستخدمي سيارات الطرقات".

وأكمل: "أنا مسرورٌ بانتقالها إلى مرتبة بطولة للعالم، نرى المزيد من التحسينات لسيارة جين 2، جين 2 إيفو، من خلال مظهر جديد رائع".

ثمّ تابع: "هذه المقاربة العدائيّة ساهمت في توسيع عدد السيارات في البطولة وزيادة التنافسيّة في البطولة، حيث يُمهّد ذلك الطريق لمستقبل مستدام للنقل على الطرقات".