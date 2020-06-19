الفورمولا إي تُعلن عن روزنامة الموسم المقبل

بالرغم من أنّ الموسم يشمل نظريًا عامَي 2020 و2021، إلّا أنّ جميع سباقاته ستُقام في عام 2021 بدءًا من الجولة الافتتاحيّة في سانتياغو في 16 يناير.

أمّا جائزة الدرعيّة في المملكة العربيّة السعوديّة التي كانت الجولة الافتتاحيّة في الموسمين الماضيين فستستضيف مجدّدًا جولة مزدوجة لكن في 26 و27 فبراير عقب جولة المكسيك الثانية.

لكنّ هذه الروزنامة المبدئيّة شهدت غياب الجولة العربيّة الأخرى في مراكش التي كانت حاضرة في المواسم الماضية.

وستزور البطولة حلبة سانيا قبل العودة إثر ذلك إلى القارة الأوروبيّة لخوض ثلاث جولات في روما، وباريس وموناكو.

لكنّ جولة سيول في كوريا الجنوبيّة ستكون حاضرة هذه المرّة بعد تأجيلها مسبقًا.

وفي حين أنّ الروزنامة تضمّنت عطلة نهاية أسبوع في 5 يونيو 2021، إلّا أنّ مكان إقامتها لم يُحدّد بعد.

وتلي ذلك جولة في برلين في ألمانيا، التي ستكون مسرحًا لستّة سباقات على الأرجح في ما تبقّى من الموسم الحالي، قبل التوجّه إلى الولايات المتّحدة لجولة نيويورك.

وسيُختم الموسم مجدّدًا عبر جولة مزدوجة في العاصمة البريطانيّة لندن.

جدول موسم 2020 - 2021

16 يناير 2021 سانتياغو، تشيلي 13 فبراير 2021 مكسيكو سيتي، المكسيك 26 فبراير 2021 الدرعية، السعودية 27 فبراير 2021 الدرعية، السعودية 13 مارس 2021 سانيا، الصين 10 إبريل 2021 روما، إيطاليا* 24 إبريل 2021 باريس، فرنسا 8 مايو 2021 موناكو، موناكو* 23 مايو 2021 سيول، كوريا الجنوبية 5 يونيو 2021 لم يُحدد بعد 19 يونيو 2021 برلين، ألمانيا 10 يوليو 2021 نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 24 يوليو 2021 لندن، بريطانيا* 25 يوليو 2021 لندن، بريطانيا*

* بحاجة إلى موافقة نهائية.