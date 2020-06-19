الفورمولا إي تُعلن عن روزنامة الموسم المقبل
أعلن المجلس العالمي لرياضة السيارات عن الروزنامة المبدئيّة لموسم 2020-2021 من بطولة الفورمولا إي للسيارات الكهربائيّة المتكوّنة من 14 سباقًا.
بالرغم من أنّ الموسم يشمل نظريًا عامَي 2020 و2021، إلّا أنّ جميع سباقاته ستُقام في عام 2021 بدءًا من الجولة الافتتاحيّة في سانتياغو في 16 يناير.
أمّا جائزة الدرعيّة في المملكة العربيّة السعوديّة التي كانت الجولة الافتتاحيّة في الموسمين الماضيين فستستضيف مجدّدًا جولة مزدوجة لكن في 26 و27 فبراير عقب جولة المكسيك الثانية.
لكنّ هذه الروزنامة المبدئيّة شهدت غياب الجولة العربيّة الأخرى في مراكش التي كانت حاضرة في المواسم الماضية.
وستزور البطولة حلبة سانيا قبل العودة إثر ذلك إلى القارة الأوروبيّة لخوض ثلاث جولات في روما، وباريس وموناكو.
لكنّ جولة سيول في كوريا الجنوبيّة ستكون حاضرة هذه المرّة بعد تأجيلها مسبقًا.
وفي حين أنّ الروزنامة تضمّنت عطلة نهاية أسبوع في 5 يونيو 2021، إلّا أنّ مكان إقامتها لم يُحدّد بعد.
وتلي ذلك جولة في برلين في ألمانيا، التي ستكون مسرحًا لستّة سباقات على الأرجح في ما تبقّى من الموسم الحالي، قبل التوجّه إلى الولايات المتّحدة لجولة نيويورك.
وسيُختم الموسم مجدّدًا عبر جولة مزدوجة في العاصمة البريطانيّة لندن.
جدول موسم 2020 - 2021
|16 يناير 2021
|سانتياغو، تشيلي
|13 فبراير 2021
|مكسيكو سيتي، المكسيك
|26 فبراير 2021
|الدرعية، السعودية
|27 فبراير 2021
|الدرعية، السعودية
|13 مارس 2021
|سانيا، الصين
|10 إبريل 2021
|روما، إيطاليا*
|24 إبريل 2021
|باريس، فرنسا
|8 مايو 2021
|موناكو، موناكو*
|23 مايو 2021
|سيول، كوريا الجنوبية
|5 يونيو 2021
|لم يُحدد بعد
|19 يونيو 2021
|برلين، ألمانيا
|10 يوليو 2021
|نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
|24 يوليو 2021
|لندن، بريطانيا*
|25 يوليو 2021
|لندن، بريطانيا*
* بحاجة إلى موافقة نهائية.
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