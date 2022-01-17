الفورمولا إي تعلن الهند كإحدى وجهاتها المحتملة لموسم 2022/2023

وقّعت ولاية تيلانجانا خطاب نوايا مع الفورمولا إي لجلب سلسلة السيارات الكهربائية إلى الهند للمرة الأولى، على أن يتمّ الاتّفاق الرسمي في خلال 90 يومًا.

ومن المتوقّع أن يُقام السباق الأول بين 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 ومارس/أذار 2023 على حلبة بطولة 2.3 كلم تُطل على بحيرة حسين صقر في حيدر أباد، إحدى أكبر المدن في الهند.

ويُعدّ السباق المخطط إقامته جزءًا من سعي تيلانجانا لوضع نفسها كمركز للمركبات الكهربائية في الهند، كما أنها تحظى بدعم مجموعة غرينكو الرائدة في مجال الطاقة المتجددة هناك.

وكان كل من ألبرتو لونغو الرئيس التنفيذي للفورمولا إي وأيغوس زومينو مدير تصاميم الحلبات حاضرَين للاحتفال الرسمي في حيدر أباد صباح اليوم الاثنين، وكذلك ديلباغ غيل مدير فريق ماهيندار ريسينغ.

وقد عقّب لونغو على ذلك الإعلان قائلًا: "نعلن حيدر أباد كمدينة مرشّحة فقط، ولكن قريبًا ستكون مدينة رسمية على روزنامة الفورمولا إي".

وأضاف: "لنأمُل أن يحدث ذلك قريبًا جدًا ويكون بمقدورنا الاستمتاع بسباق هنا في حيدر أباد خلال الأشهر المُقبلة. نتمنى أن نكون هنا في الفترة بين شهري ديسمبر 2022 ومارس 2023".

ولطالما حاول فريق ماهيندرا والفورمولا إي جلب البطولة إلى الهند، رابع أكبر سوق للسيارات في العالم، لكنّ كافة الجهود السابقة لم تُثمر.

وقُبيل الموسم السابع للفورمولا إي في 2021، أوضح لونغو أن الهند في مرتبة متقدمة للغاية ضمن قائمة الدول التي ترغب البطولة بزيارتها في الأعوام المقبلة.

وإذا ما تمّ الاتفاق الرسمي على إقامة السباق هناك، فسيكون ذلك أوّل حدث تحت لواء "فيا" تستضيفه البلد منذ جائزة الهند الكبرى في 2013.

كما سيتزامن مع تقديم سيارات الجيل الثالث الأسرع في الفورمولا إي والقادرة على توليد طاقة تصل إلى 350 كيلوواط