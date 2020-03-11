فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة سانتياغو
17 يناير
-
18 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة مكسيكو سيتي
14 فبراير
-
15 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة مراكش
27 فبراير
-
29 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة روما
03 أبريل
-
04 أبريل
الحدث التالي خلال
22 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة باريس
17 أبريل
-
18 أبريل
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
20 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
100 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
-
11 يوليو
الحدث التالي خلال
120 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 1
25 يوليو
-
25 يوليو
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
26 يوليو
-
26 يوليو
الحدث التالي خلال
136 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / أخبار عاجلة

الفورمولا إي تُعلّق سباقاتها لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا

المشاركات
التعليقات
الفورمولا إي تُعلّق سباقاتها لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا
من قبل:
, رئيس التحرير
11-03-2020

علِم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ الفورمولا إي ستُعلّق سباقاتها لمدة شهرين بعدما وصفت الصحة العالمية بأنّ فيروس كورونا بات وباءً عالميًا.

على الرغم من أنه من غير المتوقّع الإعلان عن هذا الخبر هذا الأسبوع، إلّا أنه عُلِم بأنّ الفورمولا إي وبعد تصنيف منظمة الصحة العالمية، قرّرت تأجيل سباقاتها لشهرين.

وهذا يعني بأنّ سباقَي سيول في كوريا الجنوبية وباريس في فرنسا سينضمان إلى السباقات الأخرى المؤجلة.

هذا وقد أعلنت الفورمولا إي صباح اليوم الأربعاء عن تأجيل سباق جاكرتا.

المقال التالي
تأجيل سباق جاكرتا للفورمولا إي بسبب فيروس كورونا

المقال السابق

تأجيل سباق جاكرتا للفورمولا إي بسبب فيروس كورونا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الكاتب خضر الراوي

منصة السباق

جائزة روما

جائزة روما

٣ أبريل - ٤ أبريل
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

خمسة أشياء لمتابعتها في جائزة أستراليا الكبرى

2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أستراليا الكبرى 2020

3
فورمولا 1

تحليل: كيف أقدمت ريد بُل على ضربة تقنيّة أولى في مواجهة مرسيدس

4
فورمولا 1

ألبون: جولة أستراليا "غريبة" وسط تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"

5
موتو جي بي

الـ "موتو جي بي" قد تفتتح الموسم أبكر من موعد الأرجنتين

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات سباق مراكش للفورمولا إي 01:04
فورمولا إي

أهم مجريات سباق مراكش للفورمولا إي

تجارب مراكش للناشئين في الفورمولا إي 01:05
فورمولا إي

تجارب مراكش للناشئين في الفورمولا إي

ملخص جائزة المكسيك للفورمولا إي 00:59
فورمولا إي

ملخص جائزة المكسيك للفورمولا إي

لوكاس دي غراسي يتذوق 04:58
فورمولا إي

لوكاس دي غراسي يتذوق "البرغر النباتي" من مطعم لويس هاميلتون

الكشف عن سيارة 01:00
فورمولا إي

الكشف عن سيارة "جين2 إيفو" للفورمولا إي

أحدث الأخبار

الفورمولا إي تُعلّق سباقاتها لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا
FE

الفورمولا إي تُعلّق سباقاتها لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا

تأجيل سباق جاكرتا للفورمولا إي بسبب فيروس كورونا
FE

تأجيل سباق جاكرتا للفورمولا إي بسبب فيروس كورونا

سباق روما للفورمولا إي في خطر بسبب فيروس "كورونا"
FE

سباق روما للفورمولا إي في خطر بسبب فيروس "كورونا"

دي غراسي: تيكيتاه وجاغوار في "كوكب آخر"
FE

دي غراسي: تيكيتاه وجاغوار في "كوكب آخر"

فورمولا إي: دا كوستا يتغلّب على غونتر ويفوز في المغرب
FE

فورمولا إي: دا كوستا يتغلّب على غونتر ويفوز في المغرب

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٩ مارس - ٢٢ مارس
تذاكر
٢ أبريل - ٥ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل - ٣ مايو
تذاكر
٧ مايو - ١٠ مايو
تذاكر
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.