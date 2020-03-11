الفورمولا إي تُعلّق سباقاتها لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا
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علِم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ الفورمولا إي ستُعلّق سباقاتها لمدة شهرين بعدما وصفت الصحة العالمية بأنّ فيروس كورونا بات وباءً عالميًا.
على الرغم من أنه من غير المتوقّع الإعلان عن هذا الخبر هذا الأسبوع، إلّا أنه عُلِم بأنّ الفورمولا إي وبعد تصنيف منظمة الصحة العالمية، قرّرت تأجيل سباقاتها لشهرين.
وهذا يعني بأنّ سباقَي سيول في كوريا الجنوبية وباريس في فرنسا سينضمان إلى السباقات الأخرى المؤجلة.
هذا وقد أعلنت الفورمولا إي صباح اليوم الأربعاء عن تأجيل سباق جاكرتا.
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا إي
|الكاتب
|خضر الراوي
الفورمولا إي تُعلّق سباقاتها لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا
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