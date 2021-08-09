الفورمولا إي تعكس مسار حلبة برلين للسباق الختامي

شهدت العاصمة الألمانية إقامة 6 سباقات بعد 5 أشهر من التوقّف في منتصف موسم الفورمولا واحد إثر جائحة كورونا العام الماضي.

وقد تمّ الاستعانة بالمسار المعكوس المؤلّف من 10 منعطفات بطول 1.46 ميل لأول سباقين قبل عكس الاتّجاه والعودة إلى المسار المعتاد عكس عقارب الساعة للجولة المزدوجة الثانية.

فيما تمّ إدخال تغييرات على المسار للسباقين الأخيرين مع التعديل على المقطع الأخير لخلق خمسة منعطفات إضافية.

ومن أجل الجولة الوداعية لموسم 2021، سيُقام السباق الأول على المسار الاعتيادي قبل عكس اتّجاهه للسباق الختامي.

وقد دعت التعديلات المطلوبة لعكس المسار عشية الحدث إلى تأجيل بـ 90 دقيقة لانطلاقة سباق الأحد.

كما تسجّل برلين أول حدث فورمولا إي تُطرح تذاكره للبيع هذا الموسم.

وسيتم السماح لما مجموعه 10,400 متفرج بالحضور في يومي السباق في ألمانيا تحت إجراءات احترازية وضعتها البطولة بالتعاون مع السلطات في برلين.

ومع وجود 29 نقطة متاحة لمن يحقق العلامة الكاملة (تصدّر تصفيات المجموعات، حصد قطب الانطلاق الأول، الفوز بالسباق وتحقيق أسرع لفة) في كلا السباقين، فإنّ 18 سائقًا ما يزالون نظريًا ضمن المنافسة على اللقب.

ويتصدّر نيك دي فريز الترتيب حاليًا أمام روبن فرينز بفارق 6 نقاط، بينما يتصدّر فريق الأخير "إنفيجن فيرجن ريسينغ" صدارة ترتيب الفرق.

جديرٌ بالذكر أنّ جولة برلين الختامية ستسجّل آخر ظهور لفريقي "بي ام دبليو" وآودي، اللذين أعلنا خلال التجارب الشتوية مغادرتهما ساحة البطولة مع نهاية الموسم الجاري.